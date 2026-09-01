Die Münchener Rück-Aktie hat im August erneut ihre Widerstandskraft bewiesen. Kurz vor dem Verkaufstrigger um 514,60 € drehten die Käufer wieder auf und hievten den Kurs bis aktuell 523,80 €. Nur der entscheidende Widerstand bei 526,60 € konnte bislang nicht überwunden werden. Gelingt nun der Befreiungsschlag? Cyber-Zukauf stärkt das Wachstumsprofil Mit der geplanten Übernahme des US-Cyberversicherers At-Bay baut Munich Re gezielt eines ihrer vielversprechendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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