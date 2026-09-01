XRP Prognose für September nach 40 Prozent Rally und dem Wechsel zur CME

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Die XRP Prognose steht vor einem Widerspruch, den der Chart allein nicht erklärt. Der Kurs stieg in zwei Wochen um fast 40 Prozent von rund 0,99 auf 1,38 Dollar. Gleichzeitig fiel das offene Interesse an XRP-Futures um 16 Prozent, weil Händler ihre Hebel abbauten statt aufzustocken. Nur an einem einzigen Handelsplatz wuchsen die Positionen, und dieser Platz ist reguliert. Steigt dort also professionelles Geld ein, oder sichern sich Profis nur gegen den nächsten Rücksetzer ab? Die Antwort entscheidet für die XRP Prognose darüber, wie viel von der Rally im September übrig bleibt.

XRP Prognose zwischen 1,36 Dollar und dem Test im September

XRP notierte am Dienstagmorgen knapp unter 1,40 Dollar, nachdem der August mit einem Plus von 28,5 Prozent geschlossen hatte. Das war der stärkste August seit 2021, in einem Monat, den der Token in neun Jahren sechsmal verloren hatte. Laut BeInCrypto sammelten die US-Spot-ETFs im August 153,55 Millionen Dollar ein, davon 150,28 Millionen allein in den letzten zwei Wochen. Zwischen dem 3. und 14. August waren es lediglich 3,27 Millionen Dollar.

Die Bewegung darunter ist die eigentliche Nachricht für jede XRP Prognose. Laut CoinDesk fiel das offene Interesse an XRP-Futures bis zum 31. August auf 2,34 Milliarden Token, nach 2,77 Milliarden am 17. August. An der regulierten US-Börse CME stieg es dagegen von 284 auf 387 Millionen Token, ein Plus von 36 Prozent. Der Anteil der CME am Gesamtbestand wuchs damit von etwa 10 auf 17 Prozent. Viele institutionelle Anleger dürfen nur an regulierten Plätzen handeln, weshalb dieser Anteil als Hinweis auf professionelles Geld gilt.

Die Wallet-Daten von Santiment zeigen, dass die Rally den Besitzer gewechselt hat, denn Adressen mit drei bis sechs Monaten Haltedauer senkten ihren Anteil von 6,41 auf 5,76 Prozent. Über dem Kurs liegt der 200-Perioden-EMA bei 1,56 Dollar, und am 15. und 16. September entscheidet die Fed über die Zinsen. Die XRP Prognose hängt damit erneut an Terminen, die niemand im Markt beeinflussen kann. Bei rund 87 Milliarden Dollar Marktwert bleibt die Frage, woher die Vervielfachung kommen soll, auf die viele Leser eigentlich warten.

XRP Prognose und warum frühes Geld längst bei Pepeto liegt

Das schärfste Kapital wartet selten darauf, dass ein Gesetz verabschiedet oder eine Sitzung beendet wird. Es bewegt sich zuerst zu funktionierenden Produkten, und genau das passiert derzeit bei Pepeto. Die XRP Prognose wartet auf Notenbank und Gesetzgeber, dieser Vorverkauf wartet auf niemanden. Einträge von mehr als 10 Millionen Dollar zeigen, dass das frühe Geld hier bereits abgestimmt hat.

Der Motor des Ganzen ist die Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte sofort zwischen Blockchains bewegt. Es ist genau die Beweglichkeit, die XRP-Haltern jahrelang versprochen und im Privatkundengeschäft nie geliefert wurde. Jeder Wert, den die Bridge trägt, landet in der gebührenfreien Swap-Engine, in der Trades ohne Kosten ausgeführt werden. Kapital, das dort ankommt, hat einen Grund zu bleiben. Kapital, das bleibt, wird zu Nachfrage. Und Nachfrage, die auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token drückt, ist die älteste Preisformel überhaupt.

Abgesichert wird das Ganze durch ein Audit von SolidProof, dessen Fachleute den kompletten Programmcode geprüft und bestätigt haben, bevor der Vorverkauf für die ersten Käufer geöffnet wurde. Im Team sitzt der Gründer, der das erste Kapitel von Pepe geschrieben hat, und das Projekt arbeitet auf ein erwartetes Binance-Listing hin. Ein solches Listing dürfte den heutigen Kurs schnell zu einer Erinnerung machen. Der Vorverkauf liegt bei 0,000000188 Dollar, und die täglich eintreffenden Einträge zeigen, dass der Markt bei diesem Projekt kaum noch diskutiert.

Der Vergleich fällt unbequem aus, sobald man beide Seiten nebeneinanderlegt. Die XRP Prognose braucht Zuflüsse in Milliardenhöhe, damit sich der Kurs überhaupt verdoppelt. Ein Einstieg über die offizielle Pepeto-Website startet dagegen von einem völlig anderen Boden, weil die Rechnung dort bei einem Bruchteil dieser Summe beginnt. Damit verschiebt sich die Frage, die jede XRP Prognose beantworten muss, vom Kurs auf den Einstiegspunkt.

Fazit

Die XRP Prognose klärt sich, sobald der Blick weiter wird. Frühphasenprojekte ziehen in jedem Zyklus an großen Coins vorbei, weil ihre Rechnung tiefer startet. Ein Einsatz von 1.000 Dollar in SHIB wuchs Ende 2020 auf über eine Million Dollar, ganz ohne Produkt darunter. Pepeto trägt gebührenfreie Ausführung, eine Risikobewertung per KI, ein Audit von SolidProof und ein bevorstehendes Binance-Listing. Bei 87 Milliarden Dollar Marktwert kann XRP diesen Hebel nicht mehr abbilden. Sobald das Listing live geht, ist der Vorverkaufspreis Geschichte, und die stärksten Einstiege dieses Zyklus sind nicht die, über die Sie nachgedacht haben, sondern die, die Sie jetzt kaufen.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Die XRP Prognose reicht von 1,36 Dollar bis zum 200-Perioden-EMA bei 1,56 Dollar. Entscheidend sind die Fed-Sitzung am 15. und 16. September und die Zuflüsse in die US-Spot-ETFs.

Warum kaufen frühe Anleger Pepeto neben XRP?

Pepeto verbindet einen laufenden Vorverkauf mit gebührenfreien Werkzeugen und einem erwarteten Binance-Listing und bietet damit eine Spanne, die große Coins verloren haben. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com und unter https://pepetocoin.com.