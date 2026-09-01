Der Vorstand von ITC Infotech genehmigt den geplanten Erwerb einer 22,1-prozentigen Beteiligung der Gründungsaktionäre sowie einen Plan zur Fusion der beiden Unternehmen

Durch den strategischen Zusammenschluss von ITC Infotech und Happiest Minds Technologies entsteht ein skalierbares, zukunftsfähiges und auf KI ausgerichtetes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 28[1]

ITC Infotech (ITCI), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ITC Limited und ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen, gab heute den geplanten strategischen Zusammenschluss mit Happiest Minds Technologies Limited (Happiest Minds) bekannt, um ein skalierbares, zukunftsfähiges und auf KI ausgerichtetes globales Technologiedienstleistungsunternehmen zu schaffen. Der Vorstand von ITCI hat einen Vorschlag gebilligt, im Rahmen eines Aktienkaufvertrags in zwei Tranchen eine Beteiligung von 22,1 am Kapital des Gründers von Happiest Minds zu erwerben. Die Transaktion soll durch eine Bezugsrechtsemission von ITC Infotech finanziert werden. Der Vorstand von ITCI hat zudem einen vorgeschlagenen Verschmelzungsplan zwischen Happiest Minds und ITCI genehmigt, der nach dem Erwerb der Anteile in Kraft treten wird. Gemäß diesem Plan werden die Aktien von ITCI an den Börsen notiert. Die geplante Transaktion wurde zudem vom Vorstand der ITC Limited gebilligt.

Durch diesen strategischen Zusammenschluss werden die KI-gestützten Kompetenzen von ITCI in den Bereichen Cloud, Datenanalyse, PLM, SAP, Unternehmenstransformation, branchenspezifische Technologielösungen und Full-Stack-Managed-Services synergetisch mit den Stärken von Happiest Minds in den Bereichen entwicklungsorientiertes digitales Produkt-Engineering, Daten, Cybersicherheit und spezialisierte KI-Expertise vereint. Der geplante Zusammenschluss wird für ITCI einen sprunghaften Größenvorteil mit sich bringen, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt wird, um große, auf Transformation ausgerichtete Aufträge zu gewinnen, und die Kapazitäten in entscheidenden Bereichen ausgebaut werden, um den Kundenstamm effektiv zu bedienen und neue Wertpotenziale zu erschließen, die sich durch die rasche Einführung von KI in Unternehmen ergeben. Das fusionierte Unternehmen wird zudem zu einer deutlich stärkeren Präsenz auf den US-Märkten sowie in den Branchen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen führen. Darüber hinaus würden wichtige Branchensegmente wie das Gesundheitswesen, Hightech und Edutech ebenfalls in das Portfolio von ITCI aufgenommen werden. Durch die Erweiterung des Kundenstamms von ITCI um namhafte Kunden wird der geplante Zusammenschluss zudem erhebliche Möglichkeiten für Cross-Selling und Up-Selling eröffnen.

Mit einer weltweiten Belegschaft von insgesamt über 19.000 Fachkräften wird das Unternehmen zudem seine sich ergänzenden Kompetenzen weiter ausbauen, um ein umfassendes Wertversprechen für durchgängige Lösungen in den Bereichen "Build", "Intelligence" und "Operations" anzubieten und gleichzeitig in vielversprechende Branchen wie Hi-Tech, Gesundheitswesen und EdTech zu expandieren.

Sanjiv Puri, Chairman von ITC Limited und ITC Infotech, erklärte: "Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg dahin, dass Happiest Minds vorbehaltlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen zu einem integralen Bestandteil von ITC Infotech wird. Die Bündelung unserer sich ergänzenden Stärken, unserer fundierten Fachkompetenz und unserer zukunftsfähigen Fähigkeiten wird unsere Fähigkeit weiter stärken, landesübergreifend innovative Lösungen bereitzustellen. Besonders ermutigend finde ich die gemeinsamen Werte, die Mitarbeiter sowie die Kundenorientierung, die unsere Unternehmen auszeichnen. Wir freuen uns auf die unschätzbare Erfahrung, das Fachwissen und das Engagement der Mitarbeiter von Happiest Minds, während wir dieses spannende neue Kapitel beginnen."

Ashok Soota, Chairman und Chief Mentor von Happiest Minds Technologies, erklärte: Ich freue mich sehr, dass Happiest Minds nach Abschluss der rechtlichen Formalitäten durch den Zusammenschluss mit ITC Infotech zu einem wichtigen Teil einer größeren Organisation werden wird. Beide Unternehmen sind sich hinsichtlich unserer Werte und unserer gemeinsamen Zukunftsvision einig. Unsere Geschäftsportfolios ergänzen sich in hohem Maße, was Synergieeffekte gewährleisten wird. Wir sind davon überzeugt, dass ITC Infotech der beste Partner für Happiest Minds ist, um sein Potenzial voll auszuschöpfen, und wir freuen uns, dass unser Team ein einladendes neues Zuhause finden wird

Manas Chakraborty, Managing Director und CEO von ITC Infotech, betonte: "Bei dieser Zusammenführung geht es im Wesentlichen darum, den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, zu steigern. Durch die Integration der Kompetenzen von Happiest Minds in den Bereichen Digital Engineering, Daten, KI und Cybersicherheit mit unserer fundierten Fachkompetenz sowie unseren Cloud- und Engineering-Kompetenzen werden wir in die Lage versetzt, als Full-Stack-Partner für KI-gesteuerte Transformationen zu agieren."

Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der üblichen gesetzlichen, gesellschafterrechtlichen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen durch die indische Wettbewerbskommission, die zuständigen Wertpapierbörsen und das National Company Law Tribunal. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Transaktion innerhalb der nächsten 15 Monate abgeschlossen wird, und werden bis zum Erhalt aller Genehmigungen weiterhin unabhängig voneinander operieren. Die Aktien von ITC Infotech werden nach Erhalt aller Genehmigungen an den Wertpapierbörsen notiert.

Über ITC Infotech:

ITC Infotech ist ein führender globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, dessen Kerngeschäft die Unternehmens- und Technologieberatung bildet. Mit seinen unternehmensfreundlichen Lösungen unterstützt ITC Infotech seine Kunden dabei, erfolgreich und zukunftsfähig zu sein. Dafür kombiniert das Unternehmen nahtlos digitales Fachwissen, starke branchenspezifische Partnerschaften und die einzigartige Fähigkeit, das fundierte Branchenwissen der Unternehmen der ITC Group zu nutzen. Als langfristig orientierter, nachhaltiger Partner bietet ITC Infotech Technologielösungen und Dienstleistungen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reise und Gastgewerbe an und kombiniert dabei traditionelle mit neueren Geschäftsmodellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.itcinfotech.com.

Über Happiest Minds Technologies Limited:

Happiest Minds Technologies Limited ist ein "AI First"-orientiertes, kundenorientiertes Unternehmen für digitale Technik, das sich dem Leitbild "Glücklichste Mitarbeiter. Glücklichste Kunden" verschrieben hat. Mit einem integrierten Ansatz, der vom Chip bis zur Cloud reicht, bietet Happiest Minds sichere und skalierbare Lösungen in den Bereichen Produktentwicklung, Cybersicherheit, Analytik und Automatisierungsplattformen. Happiest Minds bringt Zielstrebigkeit und Präzision in jedes Projekt ein und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern und ihre digitale Transformation in verschiedenen Branchen wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), EdTech, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Hightech sowie Medien und Unterhaltung, Industrie, Fertigung, Energie und Versorgungsunternehmen sowie Einzelhandel, Konsumgüter (CPG) und Logistik zu beschleunigen.

Happiest Minds wurde sowohl mit den Golden Peacock Awards als auch vom Institute of Company Secretaries of India (ICSI) für seine vorbildlichen Corporate-Governance-Praktiken ausgezeichnet. Geleitet von seiner Mission "Happiest People. Happiest Minds, das als "Unternehmen mit den zufriedensten Kunden" gilt und regelmäßig als hervorragender Arbeitgeber ausgezeichnet wird, hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien, und ist weltweit in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Europa, Australien, dem Nahen Osten, Afrika und Asien vertreten.

____________________ [1] Auf Pro-forma-Basis

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260831363323/de/

Contacts:

Nazeeb Arif

nazeeb.Arif@itc.in

Executive Vice President Head,

Corporate Communications,

ITC Limited