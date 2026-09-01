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Die XRP Prognose für September steht auf einem unruhigen Fundament. Der Kurs legte im August 28,5 Prozent zu, den besten Wert seit 2021, doch fast alles davon kam in den letzten beiden Wochen. Heute notiert XRP bei rund 1,38 Dollar und damit klar unter dem Monatshoch von 1,66 Dollar. In sieben der letzten acht Jahre lief der September entgegengesetzt zum August. Wiederholt sich dieses Muster, verlieren Anleger einen großen Teil des Gewinns in wenigen Wochen. Sind die neuen Käufer also früh dran oder einfach die Letzten in der Reihe?

XRP Prognose zwischen Rekordzuflüssen und einem hartnäckigen Muster

Der Kurs stieg im August von 0,99 auf 1,66 Dollar und fiel dann auf rund 1,38 Dollar zurück. Getragen wurde die Bewegung von den amerikanischen Spot-ETFs, die mehr als 150 Millionen Dollar einsammelten, das beste Monatsergebnis des Jahres 2026. Allein in der Woche bis zum 28. August flossen 110,49 Millionen Dollar zu. Die Zuflüsse laufen neun Handelstage in Folge und summieren sich auf 1,6 Milliarden Dollar.

Genau hier beginnt das Problem für jede XRP Prognose. Laut BeInCrypto lief der September in sieben der letzten acht Jahre entgegengesetzt zum Vormonat. In den beiden Jahren mit steigendem August verlor der September 14 Prozent und 19,6 Prozent. Wallets, die seit März hielten, verkauften laut Santiment genau dann, als der Anstieg sie wieder auf null brachte. Das frische Geld kam spät und kaufte teuer.

Zwei Termine entscheiden nun über den weiteren Verlauf. Die US-Notenbank tagt am 15. und 16. September, und am selben Tag stimmt der Senat über den CLARITY Act ab. 24/7 Wall St erwartet ein Monatsende zwischen 1,50 und 1,80 Dollar und hält 2 Dollar nur bei Zuflüssen über 110 Millionen Dollar pro Woche für möglich. Selbst dieser beste Fall wäre ein Plus von rund 43 Prozent, denn bei 87 Milliarden Dollar Marktwert ist mehr kaum machbar. Wer mehr will, sucht dort, wo Vielfache noch möglich sind.

XRP Prognose und Pepeto als Einstieg vor dem erwarteten Listing

Wer bei einer XRP Prognose auf 43 Prozent Aufschlag wartet, kennt die Rechnung dahinter. Große Kapitalisierungen bewegen sich langsam, weil jede weitere Verdopplung Milliarden an frischem Kapital verlangt. Anleger suchen seit Jahren nach Vorverkäufen, die beim Listing wirklich Rendite liefern, und Pepeto wurde genau für dieses Problem entwickelt.

Pepeto ist ein Cross-Chain-Handelszentrum von einem ehemaligen Binance-Experten. Die Token-Bridge überträgt Guthaben zwischen verschiedenen Ketten, und ein eigener Swap wickelt Trades ab, während der Token noch zum Vorverkaufspreis gehandelt wird. Alles läuft also bereits, bevor die erste Börsenkerze überhaupt gedruckt ist. Diese laufenden Produkte erlauben es Haltern, Token zwischen Ketten zu bewegen, lange bevor der breite Markt das Projekt bemerkt.

Eine Infrastruktur, die schon vor dem Listing-Tag funktioniert, ist zu diesem Preis selten. Trotz eines vollständigen Produktsatzes liegt der Kurs bei nur 0,000000188 Dollar, weil das erwartete Binance-Listing noch nicht geöffnet hat. Über die offizielle Pepeto-Website wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar gesichert. Jede Vorverkaufsrunde schließt schneller als die vorherige, und bei einem Angebot von 420 Billionen Token liegt der heutige Einstieg deutlich unter dem Kurs, den ein Listing ansetzen dürfte. Die Bridge überträgt bereits Guthaben und der Swap verarbeitet bereits Trades, sodass nichts davon ein Versprechen für später ist.

Die Sicherheitsfrage beantwortet ein bereits abgeschlossener SolidProof-Audit, denn die Prüfer haben den gesamten Programmcode des Projekts kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Das Team hat jedes einzelne Produkt öffentlich gezeigt. Dieses Vorverkaufskapital erzählt dieselbe Geschichte wie die aktuellen Zuflüsse, nämlich dass institutionelles Interesse in echte Projekte wandert. Ein geprüfter Vertrag, wachsendes Kapital und funktionierende Produkte sind die Kombination, die eine Vorverkaufsbewertung selten übersteht, sobald der Börsenhandel beginnt. Wer vor diesem Punkt handeln möchte, findet dort alle Angaben zum laufenden Verkauf.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an Termine gebunden, die niemand kontrollieren kann. Selbst im besten Fall steht am Monatsende ein Plus von rund 43 Prozent, weil ein Marktwert von 87 Milliarden Dollar größere Sprünge nicht mehr hergibt. Wer den letzten Zyklus von außen beobachtet hat, kennt das Gefühl, zu spät gekommen zu sein. Damals machten Wallets den Unterschied, die früh auf Token setzten, hinter denen weit weniger stand als heute hinter Pepeto. Ein Einstieg im Vorverkauf sichert heute eine Position, die beim Listing ein Vielfaches des jetzigen Kurses wert sein könnte. Erneut nur zuzusehen wäre die Entscheidung, die am längsten wehtut.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie fällt die XRP Prognose für September 2026 aus?

Die XRP Prognose für September liegt bei 1,50 bis 1,80 Dollar. Zwei Dollar sind nur bei anhaltenden ETF-Zuflüssen und einer Zustimmung zum CLARITY Act erreichbar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Cross-Chain-Handelszentrum von einem ehemaligen Binance-Experten mit Token-Bridge und eigenem Swap, geprüft von SolidProof und derzeit im Vorverkauf vor einem erwarteten Binance-Listing. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.