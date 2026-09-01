Freiburg (ots) -
"Die Demokratien Europas haben bei ihrer Reaktion auf die Attacken einen entscheidenden "Nachteil": Anders als für das Putin-Regime hat das Völkerrecht für uns eine Bedeutung. Wir können nicht einfach blindlings zurückschlagen, sondern müssen bei jeder Maßnahme abwägen, welche unbeabsichtigten Folgen sie haben könnte. Umso wichtiger ist es aber, dass der Rahmen des Möglichen jetzt ausgeschöpft und dem Kreml sowie seinen skrupellosen Geheimdiensten unmissverständlich klargemacht wird: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind abwehrbereit." https://mehr.bz/bel245a
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6343948
"Die Demokratien Europas haben bei ihrer Reaktion auf die Attacken einen entscheidenden "Nachteil": Anders als für das Putin-Regime hat das Völkerrecht für uns eine Bedeutung. Wir können nicht einfach blindlings zurückschlagen, sondern müssen bei jeder Maßnahme abwägen, welche unbeabsichtigten Folgen sie haben könnte. Umso wichtiger ist es aber, dass der Rahmen des Möglichen jetzt ausgeschöpft und dem Kreml sowie seinen skrupellosen Geheimdiensten unmissverständlich klargemacht wird: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind abwehrbereit." https://mehr.bz/bel245a
Pressekontakt:
Badische Zeitung
Schlussredaktion Badische Zeitung
Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
http://www.badische-zeitung.de
Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6343948
© 2026 news aktuell