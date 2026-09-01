Rheinmetall-Aktie im Check - heute fiel die Rheinmetall Aktie an das Ende der DAX-Tabelle. Bereits in den letzten Tagen war Rot die bestimmende Farbe im Chart der Düsseldorfer. Heute kamen die schlechte Stimmung am Markt und einige andere Dinge dazu. Geht's jetzt erstmal wieder unter die 1.000,00 EUR? Oder einsteigen? Die Rheinmetall-Aktie durchlief im Sommer 2026 eine volatile Phase. Nach Kursen zwischen 945,00 und 1.033,00 Euro im Juni/Juli erholte sich das Papier bis Mitte/Ende August auf über 1.214,00 Euro. Der Gesamtmarkt steht derzeit unter Druck: Steigende Ölpreise (aufgrund der Spannungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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