Wohnortbasiertes Langlebigkeitsmodell erweitert die globale Analyse-Suite von Club Vita um Deutschland und ergänzt die Abdeckung von Großbritannien, den USA, Kanada und den Niederlanden

Club Vita, ein international führendes Unternehmen für Langlebigkeitsdatenanalyse, hat sein bewährtes wohnortbasiertes Langlebigkeitsmodell VitaCurves für Deutschland kalibriert. Damit baut das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter aus und unterstützt den wachsenden deutschen Markt für die Übertragung von Pensionsrisiken (Pension Risk Transfer, PRT).

Die Einführung ist ein weiterer Meilenstein in der internationalen Expansion von Club Vita und erweitert das Angebot an wohnortbasierten Sterblichkeitsmodellen, das bereits Erkenntnisse zur Sterblichkeit in Großbritannien, den USA, Kanada und den Niederlanden liefert. Das deutsche VitaCurvesDEU-Modell wird bereits von einem führenden Versicherer eingesetzt und ermöglicht ein differenzierteres Verständnis des Langlebigkeitsrisikos in Pensions- und Versicherungsportfolios.

VitaCurves nutzt detaillierte wohnortbezogene und sozioökonomische Daten, um Unterschiede in den Sterblichkeitsmustern verschiedener Bevölkerungsgruppen zu erkennen. Versicherer, Pensionsfonds und andere Akteure können dadurch präzisere Langlebigkeitsannahmen ableiten und Risiken genauer bewerten. Zugleich bietet das Modell eine einfache Möglichkeit, Daten aus der betrieblichen Altersversorgung zu anonymisieren, ohne deren Aussagekraft für die Messung des Langlebigkeitsrisikos zu mindern.

Steven Baxter, Chief Data Scientist bei Club Vita, erklärt:

"Der Wohnort eines Menschen sagt viel darüber aus, wie sich seine Gesundheit und Lebenserwartung voraussichtlich entwickeln. Menschen in derselben Nachbarschaft haben häufig ähnliche Merkmale, Lebensweisen und Wohlstandsverhältnisse. All diese Faktoren können die Sterblichkeit beeinflussen. Doch schon wenige Straßen weiter können diese Merkmale in vielen Städten und Kommunen deutlich abweichen. Daraus ergeben sich messbare Unterschiede in der Lebenserwartung.

Unsere Erfahrungen in verschiedenen Ländern zeigen, dass wohnort- und wohlstandsbezogene Kennzahlen wertvolle Erkenntnisse über das Langlebigkeitsrisiko liefern. Mit VitaCurvesDEU zeigen wir, dass sich dieser Ansatz erfolgreich auf unterschiedliche internationale Märkte übertragen lässt. Versicherer und Anbieter betrieblicher Altersversorgung erhalten dadurch ein genaueres Bild der Bevölkerungsgruppen, für die sie Leistungen erbringen."

Deutschland rückt als aufstrebender Markt für die Übertragung von Pensionsrisiken zunehmend in den Fokus. Mit der Weiterentwicklung des Marktes suchen Versicherer und andere Akteure der betrieblichen Altersversorgung nach innovativen Ansätzen, um das Langlebigkeitsrisiko besser zu verstehen und zu steuern.

Natalie Gleed, Head of Business Development bei Club Vita, ergänzt:

"In den vergangenen zehn Jahren haben deutsche Unternehmen damit begonnen, ihre leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Beschäftigten zu übertragen. Damit folgen sie der Entwicklung in anderen Ländern. Wir erwarten, dass die Zahl dieser Transaktionen in den kommenden Jahren zunimmt, da sich Unternehmen verstärkt damit befassen, wie sie ihre Pensionsverpflichtungen und Bilanzrisiken steuern können.

Mit dem Wachstum des Marktes wird ein robustes, auf die lokalen Gegebenheiten kalibriertes Langlebigkeitsmodell unverzichtbar. VitaCurvesDEU verschafft Versicherern detailliertere Einblicke in die Sterblichkeitsmuster ihrer Portfolios und ermöglicht fundiertere Entscheidungen im Zuge der Weiterentwicklung des Marktes für die Übertragung von Pensionsrisiken."

Die Einführung unterstreicht den Anspruch von Club Vita, seine Kunden mit datengestützten Erkenntnissen zur Langlebigkeit bei einem wirksamen Risikomanagement zu unterstützen. VitaCurvesDEU verbindet lokale demografische Daten mit der internationalen Expertise von Club Vita und bietet damit ein leistungsfähiges neues Instrument zur Analyse von Sterblichkeitsmustern und Langlebigkeitsrisiken.

Über Club Vita:

Club Vita, ein unabhängiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Analyse von Langlebigkeitsdaten, ermöglicht die Erfassung und Bündelung von Daten, die den Langlebigkeitsmustern von Rentnern mit Rentenbezügen zugrunde liegen. Wir arbeiten weltweit mit betrieblichen Pensionskassen mit leistungsorientierten Versorgungsplänen und deren Beratern zusammen und helfen ihnen, neue Langlebigkeitsmuster zu verstehen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ein Risikomanagement nach Best-Practice-Standards zu betreiben. Zudem unterstützen wir (Rück-)Versicherer und Vermögensverwalter mit effizienten, technologiegestützten Lösungen für das Management des Langlebigkeitsrisikos. Zu unserem internationalen Netzwerk gehören über 500 Pensionsfonds, 10 Beratungsunternehmen und 40 (Rück-)Versicherer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clubvita.net. Folgen Sie Club Vita auf LinkedIn.

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