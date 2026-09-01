Mit einem Anstieg der Patentanmeldungen um 114% wird KI zum entscheidenden Innovationstreiber und verändert die F&E-Investitionen in der Halbleiterindustrie über alle Ebenen des Technologie-Stacks hinweg

BOSTON, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für das Innovations- und IP-Management, gab heute die wichtigsten Ergebnisse seines früher am Tag veröffentlichten Patentberichts zur Halbleiterindustrie 2026: KI- und Innovationstrends bekannt. Der Bericht, eine Analyse der weltweiten Patentaktivität im Halbleiterbereich, zeigt einen Markt im strukturellen Wandel, der maßgeblich von den Anforderungen der künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben wird. Während die Zahl der Patentanmeldungen im Halbleiterbereich in den vergangenen fünf Jahren insgesamt um 78?% stieg, nahm die Zahl der Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie um 114?% und damit fast 40?% schneller zu. KI beeinflusst nicht nur die Innovation im Halbleiterbereich, sondern prägt diese zunehmend auf jeder Ebene des Technologie-Stacks - von der Chiparchitektur über Grafikprozessoren (GPUs) und Inferenzprozessoren bis hin zu maßgeschneiderten Beschleunigern für Hyperscaler.

"Halbleiter bilden das Fundament der Technologiebranche und ihre Fortschritte erschließen völlig neue Innovationsfelder", so Toni Njim, Chief Product Officer bei Anaqua. "Wir wollten genau messen, wie stark künstliche Intelligenz (KI) diese technologische Basis weiterentwickelt. Und die Antwort ist eindeutig: KI beeinflusst die Innovation im Halbleiterbereich nicht mehr nur. Sie prägt sie, und das Ausmaß dieses Einflusses ist erstaunlich."

Auf Grundlage der Analyse von mehr als 700.000 Patentanmeldungen im Halbleiterbereich mit Anaquas Patentanalyseplattform AcclaimIP zeigt der Bericht den Einfluss der KI auf nahezu jede Ebene der Chip-Innovation.

Wichtige Erkenntnisse aus Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie 2026:

KI ist ein überproportionaler, struktureller Treiber der Halbleiterinnovation. Es handelt sich nicht nur um einen vorübergehenden zyklischen Effekt. Die Zahl der Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie stieg um 114?%, gegenüber 78?% im breiteren Vergleichsfeld. Eine genauere Betrachtung wichtiger Halbleiterbereiche im KI-Umfeld macht noch deutlicher, dass KI einen überproportionalen Einfluss auf den Chipmarkt ausübt. Dies ist kein Nischentrend: KI ist zum maßgeblichen Faktor dafür geworden, wo F&E-Investitionen in der Halbleiterindustrie und Patentanmeldungen getätigt werden.

Die Zahl der Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie stieg um 114?%, gegenüber 78?% im breiteren Vergleichsfeld. Eine genauere Betrachtung wichtiger Halbleiterbereiche im KI-Umfeld macht noch deutlicher, dass KI einen überproportionalen Einfluss auf den Chipmarkt ausübt. Dies ist kein Nischentrend: KI ist zum maßgeblichen Faktor dafür geworden, wo F&E-Investitionen in der Halbleiterindustrie und Patentanmeldungen getätigt werden. Die Größe von NVIDIAs Patentportfolio mag im Verhältnis zu seiner Marktdominanz gering erscheinen, da sein Wettbewerbsvorteil nicht auf der Hardware beruht. NVIDIA hält lediglich 49 Halbleiterpatente mit "GPU" im Titel (Platz 7) und belegt Platz 15 bei Inferenzchips. Sein dauerhafter Wettbewerbsvorteil liegt in seinem 2006 eingeführten CUDA-Softwareökosystem (Compute Unified Device Architecture).

NVIDIA hält lediglich 49 Halbleiterpatente mit "GPU" im Titel (Platz 7) und belegt Platz 15 bei Inferenzchips. Sein dauerhafter Wettbewerbsvorteil liegt in seinem 2006 eingeführten CUDA-Softwareökosystem (Compute Unified Device Architecture). IBM ist führend in den wissenschaftlich anspruchsvollsten Bereichen. IBM führt bei Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie (794) sowie im Bereich der analogen KI (389), wobei sich sein Patentportfolio auf Spitzentechnologien konzentriert. Dazu gehören Quantencomputing, neuromorphe Chips und Phasenwechselspeicher, die die Gewichte neuronaler Netze direkt auf dem Chip codieren (und dabei eine rund 14-mal höhere Energieeffizienz erreichen sollen und nun über den Spyre-Beschleuniger kommerziell zum Einsatz kommen).

IBM führt bei Patentanmeldungen an der Schnittstelle von KI und Halbleitertechnologie (794) sowie im Bereich der analogen KI (389), wobei sich sein Patentportfolio auf Spitzentechnologien konzentriert. Dazu gehören Quantencomputing, neuromorphe Chips und Phasenwechselspeicher, die die Gewichte neuronaler Netze direkt auf dem Chip codieren (und dabei eine rund 14-mal höhere Energieeffizienz erreichen sollen und nun über den Spyre-Beschleuniger kommerziell zum Einsatz kommen). Qualcomm verlagert seinen Schwerpunkt rasch vom Mobilbereich auf Rechenzentren. Qualcomm, seit Langem im Bereich der On-Device- und Edge-KI verankert, belegt Platz 9 im Bereich Inferenz (655 Anmeldungen, wobei vor fünf Jahren noch kein einziges Patent erteilt worden war) und verzeichnet eine der stärksten Wachstumsraten im Bericht: einen Anstieg um 186?% bei KI-Architekturen (252 Anmeldungen) sowie eine zunehmend starke Position im GPU-Bereich (Platz 4, 134 Anmeldungen). Seine Aktivitäten im Analogbereich umfassen neuromorphe mobile Schaltungen sowie die neuen Inferenzbeschleuniger AI200/AI250 für Rechenzentren, die Energieeffizienz und Speicherkapazität als Differenzierungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern nutzen.

Qualcomm, seit Langem im Bereich der On-Device- und Edge-KI verankert, belegt Platz 9 im Bereich Inferenz (655 Anmeldungen, wobei vor fünf Jahren noch kein einziges Patent erteilt worden war) und verzeichnet eine der stärksten Wachstumsraten im Bericht: einen Anstieg um 186?% bei KI-Architekturen (252 Anmeldungen) sowie eine zunehmend starke Position im GPU-Bereich (Platz 4, 134 Anmeldungen). Seine Aktivitäten im Analogbereich umfassen neuromorphe mobile Schaltungen sowie die neuen Inferenzbeschleuniger AI200/AI250 für Rechenzentren, die Energieeffizienz und Speicherkapazität als Differenzierungsmerkmale gegenüber Wettbewerbern nutzen. Samsung nutzt seine starke Position im Speicherbereich, um eine breite Führungsposition bei KI-Hardware aufzubauen. Samsung führt bei Patentanmeldungen zu KI-Architekturen (1.194 Anmeldungen) und bei High Bandwidth Memory (HBM, 107 Anmeldungen) und belegt sowohl bei der Inferenz als auch bei der analogen KI den zweiten Platz, wobei das Spektrum von neuronalen Verarbeitungseinheiten (NPUs) über Processing-in-Memory (PIM) bis hin zur System-on-Chip-Produktreihe Exynos reicht. Samsung ist das deutlichste Beispiel dafür, wie ein Speicherhersteller seine bestehende Basis nutzt, um über das gesamte KI-Chip-Spektrum hinweg eine starke Position aufzubauen.

Samsung führt bei Patentanmeldungen zu KI-Architekturen (1.194 Anmeldungen) und bei High Bandwidth Memory (HBM, 107 Anmeldungen) und belegt sowohl bei der Inferenz als auch bei der analogen KI den zweiten Platz, wobei das Spektrum von neuronalen Verarbeitungseinheiten (NPUs) über Processing-in-Memory (PIM) bis hin zur System-on-Chip-Produktreihe Exynos reicht. Samsung ist das deutlichste Beispiel dafür, wie ein Speicherhersteller seine bestehende Basis nutzt, um über das gesamte KI-Chip-Spektrum hinweg eine starke Position aufzubauen. China dominiert die Patentanmeldungen im Bereich der KI-Inferenz mit deutlichem Abstand und legt bei GPUs rasch zu. Mit 5.387 Patentanmeldungen zu Inferenztechnologien und Beschleunigern innerhalb von fünf Jahren liegen staatlich verbundene chinesische Einrichtungen weit vor Samsung mit 1.897 Anmeldungen. Dazu zählen Universitäten, nationale Forschungslabore und staatliche Forschungsinstitute. Dieselben Einrichtungen belegen bei GPU-Patentanmeldungen den dritten Platz, während Start-ups wie Moore Threads und Muxi an Bedeutung gewinnen. Dies lässt sich als Reaktion auf die US-Exportbeschränkungen mit dem Ziel größerer technologischer Souveränität im Halbleiterbereich interpretieren.

Mit 5.387 Patentanmeldungen zu Inferenztechnologien und Beschleunigern innerhalb von fünf Jahren liegen staatlich verbundene chinesische Einrichtungen weit vor Samsung mit 1.897 Anmeldungen. Dazu zählen Universitäten, nationale Forschungslabore und staatliche Forschungsinstitute. Dieselben Einrichtungen belegen bei GPU-Patentanmeldungen den dritten Platz, während Start-ups wie Moore Threads und Muxi an Bedeutung gewinnen. Dies lässt sich als Reaktion auf die US-Exportbeschränkungen mit dem Ziel größerer technologischer Souveränität im Halbleiterbereich interpretieren. Intel ist strategisch gut für eine KI-geprägte Zukunft aufgestellt. Intel führt mit 188 GPU-bezogenen Halbleiter-Patentanmeldungen. Bei KI-Architekturen in integrierten Schaltungen (ICs) belegt das Unternehmen mit 967 Anmeldungen den zweiten Platz. Intel belegt mit 23 Patenten mit Bezug zu HBM den dritten Platz und mit 225 erteilten Patenten an der Schnittstelle von KI und analogen ICs den fünften Platz. Bei Halbleiterpatenten für Inferenzanwendungen liegt das Unternehmen mit 792 Patenten auf Rang 8.

Intel führt mit 188 GPU-bezogenen Halbleiter-Patentanmeldungen. Bei KI-Architekturen in integrierten Schaltungen (ICs) belegt das Unternehmen mit 967 Anmeldungen den zweiten Platz. Intel belegt mit 23 Patenten mit Bezug zu HBM den dritten Platz und mit 225 erteilten Patenten an der Schnittstelle von KI und analogen ICs den fünften Platz. Bei Halbleiterpatenten für Inferenzanwendungen liegt das Unternehmen mit 792 Patenten auf Rang 8. Hyperscaler sind zu Chipentwicklern geworden. Patentanmeldungen zu Alphabet/Googles Tensor Processing Unit (TPU) und Microsofts KI-Beschleuniger Maia finden sich in nahezu allen Bereichen, in denen sich KI und Halbleitertechnologie überschneiden. Dies zeigt, dass Cloud-Giganten maßgeschneiderte Chips für ihre eigenen Workloads entwickeln, anstatt Standardchips zu kaufen - ein Wandel hin zu vertikaler Integration, der auch verändert, wer die Kontrolle über KI-Hardware hat.





Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie

Anaquas Patentbericht zur Halbleiterindustrie basiert auf einer Analyse von insgesamt 713.755 Patentanmeldungen mit Halbleiterbezug aus den vergangenen fünf Jahren, darunter mehr als 174.000 allein aus den jüngsten zwölf Monaten. Der Bericht wurde anhand von Daten aus Anaquas Patentanalyseplattform AcclaimIP erstellt, die zwischen Mai und Juni 2026 abgerufen wurden. Alle Abfragen wurden über den Model Context Protocol Connector (MCP-Connector) von AcclaimIP ausgeführt, der einen direkten programmatischen Zugriff auf die gesamte Patentdatenbank ermöglicht. Ein kostenloses Exemplar des Berichts erhalten Sie unter https://go.anaqua.com/2026-semiconductor-patent-report.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Grundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht, IP-Abläufe optimiert und die Handlungsfreiheit von Unternehmen schützt - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter Anaqua.com oder auf dem LinkedIn-Profil von Anaqua.

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