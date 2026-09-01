Saffrett verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen globale Mobilität, Flottenmanagement und digitale Transformation.

Die Ernennung ist ein Beweis für das Bestreben von ChargePoint, das Wachstum in Europa zu beschleunigen, da das Unternehmen dort seinen Marktanteil und Umsatzanteil ausweiten möchte.

ChargePoint (NYSE: CHPT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligente Elektrifizierung und E-Mobilität, gab heute die Ernennung von John Saffrett zum Executive Vice President und Managing Director für Europa bekannt. In dieser Funktion wird Saffrett dafür verantwortlich sein, die Wachstumsstrategie von ChargePoint auf den europäischen Märkten voranzutreiben und den Vertrieb, die Kundenbeziehungen, Partnerschaften sowie die Marktexpansion auf dem gesamten Kontinent zu überwachen.

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ChargePoint's EVP and Managing Director John Saffrett

Er ist seit März 2026 Mitglied des Beirats des Unternehmens und ein erfahrener Manager im Bereich globale Mobilität mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung in der Automobilbranche, im Flottenmanagement und im Finanzdienstleistungssektor. Als neuer EVP und Geschäftsführer für Europa bei ChargePoint wird er direkt an CEO Rick Wilmer berichten.

"Europa steht im Mittelpunkt unserer Wachstumsambitionen und John ist die ideale Führungskraft, um unsere Dynamik in dieser wichtigen Region weiter voranzutreiben", sagte Rick Wilmer, Chief Executive Officer von ChargePoint. "Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Flottenmanagement, digitale Transformation und groß angelegte Betriebsabläufe in Verbindung mit seinem bereits vorhandenen Wissen über ChargePoint als Mitglied des Beirats versetzt ihn in die Lage, sofort durchzustarten. Wir freuen uns sehr, John im Führungsteam willkommen zu heißen."

Zuletzt war John Saffrett als Global Deputy Chief Executive Officer bei Ayvens tätig, wo er eine zentrale Rolle bei der Zusammenführung von zwei der weltweit größten Flottenmanagementunternehmen zu einem einzigen, in mehr als 40 Ländern tätigen Unternehmen spielte. Davor hatte er nacheinander Führungspositionen bei ALD Automotive als Chief Operating Officer und Chief Administration Officer inne und war dort für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Innovation und Technologie verantwortlich. Zu Beginn seiner Karriere war er fast ein Jahrzehnt lang in leitenden Positionen im IT-Bereich und im Bereich Transformation tätig.

"Ich freue mich sehr darauf, diese Rolle in einer für ChargePoint und den europäischen Markt für Elektrofahrzeuge so entscheidenden Zeit zu übernehmen", sagte John Saffrett, EVP und Managing Director Europe bei ChargePoint. "Da ich als Berater eng mit dem ChargePoint-Team zusammengearbeitet habe, habe ich die Stärke der Mitarbeiter, der Technologie und der Plattform des Unternehmens aus erster Hand erlebt. Der Übergang Europas zur Elektromobilität schreitet schnell voran und gewinnt an Dynamik, und ChargePoint ist als Marktführer in den Bereichen Hardware, Software, Plattformen und Nutzererfahrung sowie als ältestes und eines der größten Unternehmen weltweit in diesem Sektor einzigartig positioniert, um diesen Wandel anzuführen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team zu definieren, was intelligente Elektrifizierung für unsere Kunden Europas Fuhrparks, Unternehmen und Fahrer bedeutet, und als verantwortungsbewusster Vorreiter den Übergang zur Elektromobilität in Europa voranzutreiben."

Diese Ernennung unterstreicht das strategische Engagement von ChargePoint, seine Präsenz in Europa auszubauen. Das sich rasch wandelnde regulatorische Umfeld in Europa sorgt für eine erhebliche Nachfrage nach zuverlässigen, skalierbaren Ladelösungen für Elektrofahrzeuge auf dem gesamten Kontinent. ChargePoint investiert weiterhin in seine europäischen Aktivitäten. Das Unternehmen hat kürzlich sein Gleichstrom-Ladegerät "Express Solo" auf den Markt gebracht und strategische Partnerschaften mit Automobilherstellern wie Mercedes-Benz und Ford Pro bekannt gegeben.

"ChargePoint" und das ChargePoint-Logo sind Marken von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern weltweit. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber..

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 lange bevor Elektrofahrzeuge flächendeckend verfügbar wurden als weltweit führender Anbieter im Bereich der intelligenten Elektrifizierung und E-Mobilität etabliert. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen, die auf das gesamte Ökosystem der Elektrofahrzeuge zugeschnitten sind vom Stromnetz bis zum Armaturenbrett des Fahrzeugs. Zu den Kunden zählen Fahrer von Elektroautos, Besitzer von Ladestationen, Fahrzeughersteller und ähnliche Interessengruppen. Mit seinem Bekenntnis zu Barrierefreiheit und Zuverlässigkeit gewährleistet das umfangreiche Portfolio an Software, Hardware und Dienstleistungen von ChargePoint ein nahtloses Ladeerlebnis für Fahrer in ganz Nordamerika und Europa. ChargePoint unterstützt jeden Fahrer, der eine Lademöglichkeit benötigt, und verbindet ihn mit über 1,4 Millionen Ladepunkten weltweit. ChargePoint hat bereits mehr als 21 Milliarden elektrische Meilen ermöglicht und unterstreicht damit sein Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Elektrifizierung der Zukunft des Verkehrs.

Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint Pressebereich oder auf der ChargePoint Investor Relations-Seite. Für Medienanfragen ist das ChargePoint Pressebüro zuständig.

CHPT-IR

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