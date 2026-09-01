Forscher:innen haben einen Smartphone-Aufsatz entwickelt, der mit KI-Support versteckte Kameras in Airbnb-Wohnungen oder Hotels aufspüren soll. Die Hardwarekosten für das SweepLED genannte System belaufen sich auf sechs Euro. Seit Jahren kursieren Berichte von Urlauber:innen, die in ihren Airbnb-Wohnungen oder Hotelzimmern versteckte Kameras finden. Diese sind oft in Lüftungsschächten, Klimaanlagen oder Rauchmeldern untergebracht. Mittlerweile gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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