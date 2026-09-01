Berlin (ots) -Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hält die Sanktionen Deutschlands gegen Russland in Reaktion auf den versuchten Anschlag am Leipziger Flughafen für angemessen. Allerdings "das wird Putin nicht beeindrucken", sagt Gabriel in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. "Es wird ihn hoffentlich beeindrucken, wenn wir in der NATO und in Europa zusammenhalten". Die Einigkeit könne die NATO "zum Beispiel dadurch zeigen, dass man Drohnen-Überflüge über ein Land der NATO nicht einfach hinnimmt, sondern sie runterholt oder auch ein Jagdflugzeug nicht einfach vorbeifliegen lässt, das NATO Gebiet überfliegt", schlug der ehemalige Außenminister vor.Gleichzeitig warnt Gabriel vor einer weiteren Eskalation im Umgang mit Putin: "Wir haben es mit jemandem zu tun, der auch in der Lage ist, notfalls in der Ukraine taktische Atomwaffen einzusetzen". Er geht davon aus, dass "deswegen die Amerikaner auch versuchen werden, ihm rechtzeitig Zeichen zu geben, dass er die Finger davon lässt", sagte der ehemalige Außenminister bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6343955