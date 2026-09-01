XRP Prognose am 1. September, eine Milliarde Token frei und der Kurs steigt trotzdem

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Ripple hat am 1. September eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto freigegeben, und der Kurs steht trotzdem im Plus bei rund 1,39 Dollar. Genau dieser Widerspruch macht die XRP Prognose für September so spannend. Der Token hat in dreißig Tagen etwa 30,8 Prozent zugelegt, liegt aber weiter klar unter dem Hoch bei 1,70 Dollar. Am 15. September stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab. Hält die Zone um 1,35 Dollar, oder holt das neue Angebot die Käufer doch noch ein?

XRP Prognose zwischen neuem Angebot und Rekordzuflüssen

Die Freigabe lief über drei getrennte Transaktionen mit 500 Millionen, 400 Millionen und 100 Millionen Token, wie U.Today unter Berufung auf Whale Alert berichtet. Danach liegen noch rund 31,28 Milliarden XRP im Treuhandkonto, also etwa 31,28 Prozent der festen Maximalmenge von 100 Milliarden Token. Eine Freigabe bedeutet allerdings noch keinen Verkauf, und das ist für die weitere XRP Prognose der entscheidende Punkt. Ripple sperrt den ungenutzten Teil historisch wieder ein, sodass am Markt deutlich weniger ankommt.

Der XRP Kurs reagierte gelassen und gewinnt in 24 Stunden etwa 1,7 Prozent auf rund 1,39 Dollar. Gleichzeitig flossen in der Woche bis zum 28. August rund 110,5 Millionen Dollar in die amerikanischen XRP Fonds, der stärkste Wochenwert des Jahres 2026. Für die XRP Prognose zählt jetzt vor allem, ob die Käufer die Marke von 1,40 Dollar zurückerobern.

Der nächste echte Auslöser steht im Kalender. Laut Coinpedia könnte ein positives Votum im Senat den Weg zurück an das Hoch bei 1,70 Dollar öffnen. Genau hier stößt jede XRP Prognose an eine Grenze. Bei einer Bewertung von mehr als achtzig Milliarden Dollar bringt selbst der Sprung zum alten Rekord bei 3,65 Dollar nicht einmal das Dreifache. Wer eine Vervielfachung sucht, landet bei der Frage, wo dieselbe Art von Infrastruktur noch zu einem Bruchteil dieser Bewertung zu haben ist.

Was die XRP Prognose mit dem Vorverkauf von Pepeto verbindet

Die Antwort auf diese Frage führt zu einem Projekt, das dieselben Funktionen bereits betreibt, aber noch keinen Börsenkurs hat. Bei XRP wetten große Adressen über Derivate auf einen Kurs, während Pepeto jede Wallet die Werkzeuge selbst besitzen lässt, die echte Trades verarbeiten. Anders als XRP, das für sein nächstes Ziel auf eine regulatorische Freigabe angewiesen ist, hängt hier nichts an einer Abstimmung in Washington.

Der Token steckt noch im Vorverkauf, doch dahinter steht eine funktionierende Börse mit Produkten, die Halter schon heute nutzen können. Im Zentrum steht die einzige Cross-Chain-Brücke, die im Vorverkaufsstadium ohne Kosten arbeitet, und der Zugang dazu kostet derzeit 0,000000188 Dollar je Token. Ein Werkzeug zur Risikobewertung prüft Verträge, bevor ein Käufer Geld verschickt, und fängt damit genau die Verluste ab, die im letzten Zyklus Tausende Wallets getroffen haben.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat beides für Halter entwickelt, die Kapital an schlechte Verträge und an Brücken verloren haben, deren Gebühren teurer waren als der Handel selbst. Eingesammelt wurden bislang mehr als 10 Millionen Dollar, und ein großer Teil davon kam aus Wallets, die den Audit selbst geprüft und die Brücke im Betrieb getestet haben. SolidProof hat den gesamten Programmcode vor dem Start des Vorverkaufs kontrolliert und bestätigt, weshalb Käufer hier auf ein extern verifiziertes Fundament treffen statt auf ein bloßes Versprechen.

Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht der Struktur, mit der der ursprüngliche Pepe-Coin ganz ohne Infrastruktur mehr als sieben Milliarden Dollar erreicht hat. Analysten halten nach der erwarteten Notierung an einer großen Börse das Hundertfache oder mehr für möglich, sobald die volle Handelstiefe für Pepeto geöffnet wird. Wer die XRP Prognose dieser Woche verfolgt, erkennt dasselbe Muster. Der Markt belohnt die Wallets, die sich vor dem Auslöser positionieren, und nicht die, die danach kommen.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt für den September zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen Rekordzuflüsse und ein Abstimmungstermin im Senat, auf der anderen eine Bewertung, die jeder Vervielfachung im Weg steht. Genau deshalb wandert Kapital in ein Projekt, dessen Werkzeuge laufen und dessen Einstieg vor der ersten Börsenkerze liegt. Jeder Zyklus bringt eine Gruppe von Wallets hervor, die während der Angst eingestiegen ist. Die Notierung trennt diese Gruppe von allen, die später darüber lesen. Mit jeder gefüllten Stufe wird das Fenster schmaler, und der Preis des Wartens ist am Ende nicht der höhere Einstieg, sondern die falsche Seite der Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach der Freigabe von einer Milliarde Token aus?

Der Kurs hält sich bei rund 1,39 Dollar, weil Ripple den ungenutzten Teil einer Freigabe historisch wieder einsperrt. Entscheidend bleiben 1,35 Dollar und die Senatsabstimmung am 15. September.

Warum taucht Pepeto in Artikeln zur XRP Prognose auf?

Pepeto ist ein Vorverkaufstoken mit laufender Börse, kostenloser Cross-Chain-Brücke und abgeschlossenem SolidProof-Audit. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.