Apple (AAPL): Attraktives Pullback-Setup nach Führungswechsel!

Ausbruch über 320 USD!

Rückblick

Die Apple-Aktie befand sich nach einem Hoch bei etwa 345 USD in einer Konsolidierungsphase. Der Kurs hat die gleitenden Durchschnitte (EMA 20, EMA 50) getestet und dort Unterstützung gefunden. Der Ausbruch über die 320-USD-Marke signalisieren ein Ende der Konsolidierung.

Apple-Aktie: Chart vom 01.09.2026, Kürzel: APPL, Kurs: 326.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Einstieg nahe der Ausbruchszone um 320 USD mit Ziel 345 USD und Absicherung bei knapp unter 315 USD ergibt sich ein attraktives Setup für Trendfolger.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter die Marke von 320 USD und unter den gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage, wäre dies das erste Warnsignal. Bei rund 310 USD verläuft der 50-Tagedurchschnitt. Ein Bruch dieser Linie würde das kurzfristige Bild von auf bärisch drehen.

Meinung

An der Spitze von Apple gab es eine maßgebliche Veränderung: Hardware-Chef John Ternus hat die Nachfolge von Tim Cook als CEO angetreten. Der Markt beobachtet nun gespannt, wie Ternus die KI-Strategie (Apple Intelligence) und Produkt-Rollouts steuern wird. Analysten (u. a. Wedbush) sehen enormes Potenzial in einem bevorstehenden "Super-Zyklus" bei der iPhone-Sparte, da Hunderte Millionen Nutzer seit mehreren Jahren kein Upgrade durchgeführt haben. Die Integration erweiterter KI-Funktionen (wie Drittanbieter-Anbindungen in Siri) bleibt der zentrale Treiber. Im Dienstleistungssektor hat Apple unter anderem die Preise für Apple TV angehoben, um die Ertragsmarge im margenstarken Service-Geschäft weiter abzusichern.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.62 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 12.76 Mrd. USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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