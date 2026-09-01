Krypto News heute mit XRP bei 1,37 Dollar und einer Marke, die alles entscheidet

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Die Krypto News vom 1. September drehen sich um eine einzige Linie im XRP-Chart, denn der Kurs steht bei 1,37 Dollar und damit knapp über seinem 200-Tage-Durchschnitt. Fällt der Tagesschluss darunter, bricht eine bullische Struktur, die sich über Wochen aufgebaut hat. Gleichzeitig ist die gesamte Marktkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden um fast drei Prozent gefallen. Die Krypto News zeigen, dass sich das Kapital wieder in Bitcoin sammelt, während die großen Altcoins auf ihren Auslöser warten. Genau hier stellt sich die Frage, wo in einem solchen Markt überhaupt noch überdurchschnittliche Renditen entstehen können.

Krypto News zwischen XRP, Bitcoin und einer schwachen Marktbreite

Laut Cryptonomist schloss XRP am 1. September bei 1,37 Dollar und damit über allen drei Tagesdurchschnitten. Der EMA20 verläuft bei 1,31 Dollar, der EMA50 bei 1,21 Dollar und der EMA200 bei 1,33 Dollar. Der Tages-RSI steht bei 60,69 und lässt nach oben noch Platz, bevor der Markt überhitzt wirkt. Auf Stundenbasis kippt das Bild jedoch, denn dort fällt der RSI auf 43,22 und der Kurs handelt unter seinen kurzfristigen Durchschnitten.

Die erste Unterstützung liegt bei 1,35 Dollar, darunter folgt die entscheidende Linie bei 1,33 Dollar. Ein Tagesschluss darunter wäre das erste klare Signal, dass die bullische Tagesstruktur tatsächlich gebrochen ist.

Die Krypto News des Gesamtmarktes erklären einen Teil dieser Schwäche. Die Marktkapitalisierung aller Coins fiel um 2,95 Prozent auf rund 2,62 Billionen Dollar, während die Bitcoin-Dominanz auf 59,59 Prozent stieg. Auf der Unternehmensseite meldete MicroStrategy den Kauf von 4.603 Bitcoin für 370 Millionen Dollar. Der Bestand des Konzerns wächst damit auf 845.050 Bitcoin, wie Bitget berichtet. Der Kauf beendet eine zehnwöchige Pause und zeigt, dass institutionelles Geld zuerst in Bitcoin fließt. Bitcoin selbst notiert dabei bei rund 77.900 Dollar.

Für Altcoins ergibt diese Verteilung eine einfache Rechnung. Solange die Dominanz steigt, braucht ein Coin wie XRP sehr viel frisches Kapital, um sich spürbar zu bewegen. Die Krypto News liefern deshalb zwar täglich Schlagzeilen, aber nur selten die Art von Bewegung, die ein Depot verändert. Immer mehr Leser suchen daher nach Projekten, die auf keine dieser Schlagzeilen angewiesen sind.

Krypto News rund um Pepeto und den Countdown bis zur Notierung

Pepeto hat die Marke von mehr als 10 Millionen Dollar überschritten, weil in seinem Aufbau nichts auf eine Schlagzeile wartet. Die Cross-Chain-Bridge verbindet die Netzwerke zu einer einzigen Handelsebene, sodass Inhaber jede Kette erreichen, ohne das Ökosystem zu verlassen. Gespeist wird diese Ebene von einer Swap-Funktion ohne Gebühren, die Handelskosten vollständig streicht.

Gebührenfreier Handel hält Kapital in Bewegung, und die Bridge sorgt dafür, dass diese Bewegung an einem Ort bleibt. Darunter liegt eine feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Diese Menge wurde vor dem Start des Vorverkaufs durch eine Prüfung von SolidProof festgeschrieben, sodass die Knappheit des Angebots nachweisbar belegt und nicht nur behauptet wird. Geprägt wird die Community von dem Entwickler, der einst Pepe ins Leben gerufen hat. Die Glaubwürdigkeit im Meme-Bereich stammt damit direkt aus der Quelle. Kapital, das ohne Gebühren handelt, bleibt aktiv und wandert nicht aus dem Projekt heraus.

Einstiege sind derzeit zu 0,000000188 Dollar möglich, und alles läuft auf ein einziges Ereignis zu. Die erwartete Notierung bei Binance beendet diese Preisstufe endgültig. Abstimmungen verschieben sich, ETF-Ströme drehen, doch keine dieser Meldungen berührt den Aufbau des Projekts. Die Krypto News der vergangenen Tage haben daran nichts geändert. Genau deshalb sammeln sich die Einstiege weiter, während der Rest des Marktes über Schlagzeilen diskutiert. Die Wallets, die jetzt hineingehen, behandeln diesen Countdown als die einzige Frist, die für sie zählt. Ein Teil des Marktes hat das Warten auf Entscheidungen von außen also vollständig eingestellt.

Wer die Details prüfen möchte, findet den Vorverkauf auf der offiziellen Seite von Pepeto. Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der auf Bestätigung von außen wartet. Dieser Vorverkauf braucht sie nicht, und genau das erklärt den anhaltenden Zulauf. Wer vor der Notierung einsteigt, sichert sich einen Preis, den es danach nicht mehr gibt.

Fazit

Die Krypto News des Tages zeigen ein bekanntes Muster, denn Kapital sammelt sich in Bitcoin, während XRP an einer einzigen Linie hängt. Ein Coin dieser Größe bewegt ein Depot auch bei einem Ausbruch nur langsam. Die Wallets, die Solana bei 0,50 Dollar kauften, handelten vor dem Markt. Das Bedauern aus jener Zeit betraf nie die falsche Entscheidung, sondern immer den zu kleinen Einsatz. Dasselbe Muster bildet sich in diesem Vorverkauf, wo der heutige Preis das größte Verhältnis von Einsatz und möglichem Gewinn bietet. Wer dabei sein will, muss vor der Notierung bei Binance handeln, denn danach ist der Presale-Preis Geschichte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Die wichtigsten Krypto News sind XRP bei 1,37 Dollar über dem EMA200 bei 1,33 Dollar, ein Rückgang der Marktkapitalisierung um 2,95 Prozent und der Kauf von 4.603 Bitcoin durch MicroStrategy.

Warum taucht Pepeto in den Krypto News auf?

Pepeto steht in den Krypto News, weil der Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar erreicht hat, von SolidProof geprüft wurde und eine Notierung bei Binance erwartet wird. Die vollständigen Angaben stehen auf pepetocoin.com und damit unter https://pepetocoin.com.