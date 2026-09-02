Strategische Partnerschaft zum Aufbau integrierter Fertigungs- und Beschichtungsanlagen für Rohre zur Unterstützung von Wasser-, Öl- und Gas- sowie Infrastrukturprojekten in Jordanien und der Levante.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ("Perma-Pipe" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von technischen Rohrleitungslösungen mit Spezialisierung auf Korrosionsschutzbeschichtungen, Isolierungslösungen, Eindämmungssysteme, Sonderanfertigungen und Lecksuche, gab heute bekannt, dass es gemeinsam mit der Welspun Corp Limited (" Welspun") eine Absichtserklärung ("MOU") mit den Entwicklern des jordanischen National Water Carrier Project und der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien unterzeichnet hat, um den Aufbau von Rohrfertigungs- und hochmodernen Beschichtungsanlagen in Jordanien voranzutreiben. Die Parteien beabsichtigen, ein Joint Venture zu gründen, um den Aufbau und den Betrieb dieser Anlagen zu unterstützen.

Beschreibung des Projekts

Gemäß den Bestimmungen der Absichtserklärung haben Perma-Pipe und Welspun eine Partnerschaft geschlossen, um in Jordanien eine integrierte Plattform für die Rohrherstellung und -beschichtung aufzubauen, die in der Lage ist, große Wasser-, Öl- und Gas-, Energie- sowie Infrastrukturprojekte im Königreich und in den umliegenden regionalen Märkten zu ermöglichen.

Die Partnerschaft soll die Fertigungskapazitäten von Welspun im Bereich Stahlrohre mit großem Durchmesser mit dem Know-how von Perma-Pipe in den Bereichen Korrosionsschutzbeschichtungssysteme die dazu dienen, Rohrleitungen vor Korrosion zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern -, maßgeschneiderte Rohrleitungslösungen sowie Fachwissen in der Projektabwicklung zusammenführen.

Nächste Schritte

Perma-Pipe, Welspun und die Projektentwickler befassen sich mit den technischen, kommerziellen, finanziellen und regulatorischen Anforderungen des Projekts, darunter die Anlagenplanung, die Produktionskapazität, Beschichtungstechnologien, Marktanforderungen und erforderliche Genehmigungen. Weitere Einzelheiten zur Beteiligung von Perma-Pipe an dem Joint Venture, zur Beteiligungsstruktur, zur Kapazität und zum Projektzeitplan werden im Laufe des Projekts und nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen bekannt gegeben.

Strategische regionale Plattform

Die Partnerschaft zielt darauf ab, einen strategisch günstig gelegenen regionalen Produktionsstandort zu schaffen, der groß angelegte Infrastrukturprogramme unterstützen, regionale Lieferketten stärken, die lokale Wertschöpfung steigern und qualifizierte technische Kompetenzen in Jordanien aufbauen kann. Langfristig könnte sie auch der Bedarf an Infrastrukturentwicklung und Wiederaufbau in Syrien, im Libanon, im Irak und im Gazastreifen gedeckt werden und es könnten potenzielle zukünftige Chancen im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Umleitung regionaler Öl- und Gasinfrastrukturen in Richtung des Hafens von Akaba entstehen.

Saleh Sagr, President und Chief Executive Officer von Perma-Pipe, kommentierte:

"Unsere geplante Investition in Jordanien steht im Einklang mit der Strategie von Perma-Pipe, seine globale Produktions- und Beschichtungskapazitäten in strategisch wichtigen Märkten auszubauen, in denen langfristige Infrastrukturinvestitionen voraussichtlich attraktive Wachstumschancen schaffen werden. Die geografische Lage Jordaniens ist für unsere Vision von besonderer Bedeutung, da sie uns im Königreich eine Produktionsbasis bietet, die als Tor zu den Märkten der Levante und des gesamten Nahen Ostens dienen und eine Plattform bilden kann, von der aus wir die erheblichen Infrastrukturinvestitionen nutzen können, die wir in den kommenden Jahren in der Region erwarten.

Perma-Pipe und Welspun bringen sich mit kompatiblen Kompetenzen in dieses Projekt ein und schaffen damit eine solide Grundlage für eine integrierte Fertigungsplattform, die Kunden aus der Region bedienen kann. Die geplante Plattform würde die Möglichkeiten von Perma-Pipe, lokalisierte Fertigungs- und Beschichtungslösungen anzubieten, weiter ausbauen und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden verbessern sowie die Stabilität der Lieferkette stärken.

Wir freuen uns, bei dieser Initiative mit Welspun und den Projektentwicklern zusammenzuarbeiten, und wissen die Unterstützung der jordanischen Regierung zu schätzen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt das Potenzial hat, sich zu einem wichtigen regionalen Produktionsstandort zu entwickeln und einen bedeutenden Beitrag zur industriellen Entwicklung Jordaniens, zur Stärkung der Lieferkettenkapazitäten sowie zum langfristigen Wirtschaftswachstum des Landes zu leisten.

Wir möchten auch der jordanischen Regierung unseren aufrichtigen Dank für ihre Unterstützung und ihr Engagement aussprechen, durch die sie dazu beigetragen hat, diese wichtigen Möglichkeiten zu schaffen. Ihr anhaltendes Engagement für die Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Jordanien sowie für die Unterstützung amerikanischer Unternehmen bei der Verfolgung strategischer internationaler Investitionen war entscheidend für den Fortschritt dieser Initiative", schloss Herr Sagr.

Vipul Mathur, Managing Director und Chief Executive Officer von Welspun Corp Limited, sagte:

"Dieses Joint Venture mit Perma-Pipe steht im Einklang mit unseren Investitionen in Onshore- und Offshore-Öl- und Gasprojekte, den Ausbau der Wasserinfrastruktur, Wiederaufbauprojekte im gesamten Nahen Osten sowie neue Initiativen in den Bereichen Wasserstoff sowie Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid, von denen eine anhaltende Nachfrage nach Pipelines erwartet wird.

Die Kombination unseres Know-how in der Rohrherstellung und mit den innovativen, fortschrittlichen Beschichtungs- und technischen Lösungen von Perma-Pipe ermöglicht es uns, ein einzigartiges Angebot zu schaffen, mit dem wir engere Kundenbeziehungen aufbauen wollen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Perma-Pipe, den Projektentwicklern und der jordanischen Regierung, um diese Initiative voranzutreiben und eine langfristige industrielle Präsenz im Königreich aufzubauen."

H.E. Eng. Raed Abu Soud, Minister für Wasser und Bewässerung des Haschemitischen Königreichs Jordanien, sagte:

"Jordanien begrüßt strategische Investitionen, die unsere nationalen Fertigungskapazitäten stärken und den Ausbau der kritischen Wasserinfrastruktur fördern. Die Regierung unterstützt unter der Leitung Seiner Majestät König Abdullah diese bedeutenden Investitionen, um unter anderem unsere Wasserversorgungssicherheit zu stärken. Hierfür sind eine zuverlässige, hochwertige Infrastruktur sowie starke lokale Lieferkettenkapazitäten erforderlich. Wir begrüßen die geplante Partnerschaft zwischen Perma-Pipe und Welspun, die eine wichtige Gelegenheit darstellt, fortschrittliche Fertigungs- und Beschichtungskapazitäten für Rohre im Königreich aufzubauen und die lokale Beteiligung an großen Infrastrukturprojekten zu erhöhen."

Unterstützung der sicheren Wasserversorgung und der Entwicklung der Infrastruktur in Jordanien

Das jordanische "National Water Carrier Project" (NCP) ist eines der bedeutendsten strategischen Infrastrukturprojekte des Königreichs, das darauf abzielt, die langfristige Versorgung mit Wasser zu verbessern und den wachsenden Herausforderungen im Bereich der Wasserversorgung zu begegnen. Das Projekt soll entsalztes Wasser vom Golf von Akaba über ein umfangreiches Rohrleitungsnetz und die dazugehörige Wasserinfrastruktur in Gemeinden in ganz Jordanien transportieren.

Der Aufbau einer lokalen Rohrproduktion und fortschrittlicher Beschichtungsanlagen soll den erheblichen Infrastrukturbedarf des NCP decken und gleichzeitig eine langfristige industrielle Plattform schaffen, die künftige Wasser-, Energie- und Infrastrukturprojekte in Jordanien und der Levante-Region beliefern kann. Über das NCP hinaus sollen die geplanten Anlagen das künftige Joint Venture in die Lage versetzen, weitere Geschäftsmöglichkeiten in Jordanien und auf den regionalen Märkten zu erschließen.

Über Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ist ein weltweiter Marktführer für technische Rohrleitungs- und Korrosionsschutzlösungen. Das Unternehmen liefert vorisolierte Rohrsysteme, Leckageerkennungssysteme und verwandte technisch entwickelte Produkte und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Energie, Fernwärme und Infrastruktur sowie in den Märkten für Öl und Gas, Wassertransport und andere kritische Infrastrukturen.

Perma-Pipe betreibt Produktions- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, im Nahen Osten, in Nordafrika, Indien und anderen strategischen Märkten. Das Unternehmen ist somit in der Lage, Kunden weltweit zu bedienen, während es gleichzeitig lokale Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.permapipe.com

Über Welspun Corp Limited

Die Welspun Corp Limited ist ein Vorzeigeunternehmen der Welspun-Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Rohrleitungen mit großem Durchmesser. Welspun bietet ein breites Sortiment an Rohrleitungsprodukten an, darunter LSAW-, HSAW-, HFW- und HFIW-Rohre, sowie spezielle Beschichtungs-, Doppelverbindungs- und Biegeverfahren. Die Produkte des Unternehmens kommen in wichtigen Anwendungsbereichen der Öl- und Gasindustrie, der Wasserversorgung und der Infrastruktur zum Einsatz.

Vipul Mathur ist Managing Director und Chief Executive Officer der Welspun Corp Limited.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.welspun.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und sonstige Informationen in dieser Pressemitteilung, die durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe erkennbar sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar und unterliegen den dadurch geschaffenen Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Entwicklung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sind unter Berücksichtigung der zahlreichen Risiken und Ungewissheiten zu betrachten, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit und des Geschäftsumfelds des Unternehmens bestehen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: (i) die Auswirkungen einer Gesundheitspandemie auf die Ertragslage, die Finanzlage und den Cashflow des Unternehmens; (ii) Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen der Kunden für die Produkte des Unternehmens; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, alle Auflagen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten einzuhalten; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu verlängern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan wirksam umzusetzen und Rentabilität sowie positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Auswirkungen der weltweiten Konjunkturschwäche und Volatilität; (vii) Schwankungen der Stahlpreise und die Fähigkeit des Unternehmens, Steigerungen der Stahlpreise durch Preiserhöhungen bei seinen Produkten auszugleichen; (viii) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (ix) Kürzungen der staatlichen Ausgaben für Projekte, bei denen die Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, sowie Liquiditätsengpässe und Schwierigkeiten beim Zugang zu Kapitalmitteln bei den nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, für seine Großaufträge erfolgreich Vereinbarungen zur Abschlagsabrechnung auszuhandeln; (xi) aggressive Preisgestaltung durch bestehende Wettbewerber und der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen zu beziehen und gute Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (xiii) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und Regressansprüche gegenüber Lieferanten geltend zu machen, die dem Unternehmen möglicherweise mangelhafte Materialien liefern; (xiv) Reduzierungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xv) die Fähigkeit des Unternehmens, eine Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (xvi) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den internationalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu realisieren; (xix) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und der Steuergesetzgebung auszulegen; (xx) die Fähigkeit des Unternehmens, seine vorgetragenen operativen Nettoverluste zu nutzen; (xxi) Rückbuchungen zuvor erfasster Umsätze und Gewinne aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad; (xxii) das Versäumnis des Unternehmens, wirksame interne Kontrollen für die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten und (xxiii) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die IT-Systeme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen, und werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Geschäftsentwicklung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter folgender Adresse verfügbar sind:https://www.sec.gov und im Investor Center auf unserer Website http://investors.permapipe.com ).

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