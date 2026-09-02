Ethereum Kurs bleibt bei 2.436 Dollar trotz Milliarden aus ETF Zuflüssen

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Der Ethereum Kurs notiert am 1. September bei rund 2.436 Dollar, obwohl in nur zehn Handelstagen etwa 1,52 Milliarden Dollar in die US-Spot-ETFs geflossen sind. BlackRock allein sammelte davon rund 1,02 Milliarden Dollar ein und stellte damit fast 72 Prozent aller Zuflüsse. Institutionelles Geld kauft im großen Stil, doch der Preis reagiert kaum sichtbar. Warum bewegt sich ETH nicht, wenn die Nachfrage so messbar ist? Diese Lücke zwischen Kapitalzufluss und Kursreaktion ist die wichtigste Frage der Woche. Die Antwort verändert, wo Anleger im September ihr Geld platzieren.

Ethereum Kurs bleibt flach trotz zehn Tagen mit ETF Zuflüssen

Am 28. August verzeichneten die US-Spot-ETFs auf ETH Nettozuflüsse von 102,18 Millionen Dollar und damit den zehnten positiven Handelstag in Folge. Über die gesamte Serie summierten sich die Zuflüsse auf rund 1,52 Milliarden Dollar. Der stärkste Einzeltag lag am 27. August bei 225,8 Millionen Dollar. Laut Cryptobriefing war der August der beste Monat für diese Fonds seit fast einem Jahr. Der Ethereum Kurs hat diese Nachfrage bisher nicht abgebildet.

In der Woche bis zum 28. August flossen laut PrimeXBT 824 Millionen Dollar in die Ethereum-Fonds. BlackRocks ETHA führte mit 567 Millionen Dollar und kommt seit dem Start auf 12,74 Milliarden Dollar. Das gesamte Nettovermögen dieser Produkte erreicht 15,23 Milliarden Dollar, was 5,20 Prozent der Marktkapitalisierung von ETH entspricht. Der Ethereum Kurs stand am 29. August bei 2.436 Dollar und gab an diesem Tag 2,33 Prozent ab.

Zuvor war ETH von rund 1.900 Dollar gestiegen und scheiterte mehrfach an der Zone um 2.500 Dollar. Große Käufer sichern sich damit reguliert Zugang zu ETH und akzeptieren eine langsame Bewegung. Bei einer Bewertung von fast 300 Milliarden Dollar braucht jede Verdopplung neue Milliarden an frischem Kapital. Der Ethereum Kurs braucht deshalb weit mehr als ETF-Nachfrage, und Kleinanleger suchen längst Positionen mit größerem Abstand zwischen Einstieg und erstem Handelstag.

Pepeto zieht Kapital an, während der Ethereum Kurs seitwärts läuft

Nach Monaten mit Verkaufsdruck und fallenden Preisen setzt sich der Markt rund um den Ethereum Kurs gerade neu auf. Bitcoin hat seine Tiefs verlassen, ETH lieferte den stärksten Monatsgewinn seit Langem, und die Risikobereitschaft kehrt zurück. Ein wachsender Teil dieses Kapitals fließt in den Pepeto Presale.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und zwar in einer Phase, in der die meisten Meme-Coins an Wert verloren haben. Aufgebaut wurde das Projekt von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der PEPE von null auf über 11 Milliarden Dollar Marktwert begleitet hat. PepetoSwap ist eine Börse ohne Gebühren, die frühe Meme-Coins bereits listet und echte Trades auf Ethereum, BNB Chain und Solana abwickelt. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet alle drei Netzwerke, sodass Halter Token ohne Gasgebühren bewegen können. Diese Werkzeuge nehmen genau die Reibung heraus, an der kleine Trades sonst schon vor der Ausführung scheitern.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token und damit weit unter jedem Niveau, das nach einer Börsennotierung realistisch wäre. Jeder Vertrag des Projekts wurde von SolidProof vollständig auditiert, bevor der Verkauf öffnete, was dem Einstieg eine überprüfbare Sicherheitsgrundlage gibt. Das Angebot umfasst 420 Billionen Token, also exakt die Zahl, mit der auch der ursprüngliche PEPE-Coin gestartet ist. Eine Notierung an Binance wird erwartet und wäre der Moment, in dem frühe Käufer und späte Beobachter getrennt werden.

Die Nachfrage während einer Angstphase zeigt, wie informierte Wallets dieses Projekt einschätzen. Auf der offiziellen Pepeto Website sind alle Werkzeuge live und alle Zahlen nachprüfbar. Wer den Ethereum Kurs beobachtet, sucht derzeit gezielt nach Token, die fertige Produkte mit einem frühen Preis verbinden. Pepeto steht bei dieser Suche im Zentrum, und der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Start des Handels könnte für ein Portfolio den Unterschied machen.

Fazit

Der Abstand zwischen Einstieg und Listing ist nicht überall gleich groß. Der Ethereum Kurs bewegt sich in einem Markt mit Hunderten Milliarden Dollar Gewicht, was die Spanne nach oben begrenzt. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins brachte PEPE ohne Produkte und mit denselben 420 Billionen Token von null auf 11 Milliarden Dollar. Pepeto hat heute eine funktionierende Börse dahinter, und wer zum Presale-Preis einsteigt, könnte genau die Position halten, die der Handelsstart neu bewertet. Der Ethereum Kurs bleibt morgen handelbar, doch der Presale-Preis verschwindet, sobald der Handel startet. Wer jetzt wegschaut, könnte den Fehler machen, der den ganzen Zyklus prägt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der Ethereum Kurs trotz der ETF-Zuflüsse nicht?

Der Ethereum Kurs reagiert kaum, weil Zuflüsse von 1,52 Milliarden Dollar gemessen an einer Marktkapitalisierung von fast 300 Milliarden Dollar klein bleiben. Der Widerstand bei 2.500 Dollar bremst jeden Versuch, höhere Niveaus zu halten.

Was macht Pepeto für Anleger interessant?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine Börse ohne Gebühren sowie eine Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke, und SolidProof hat den Code vollständig geprüft. Alle Werkzeuge sind auf pepetocoin.com einsehbar.