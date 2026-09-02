EQS-News: Energy Transitions Commission
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LONDON, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweiten Investitionen in saubere Energie erreichten im Jahr 2025 einen Rekordwert von 2,1 Billionen US-Dollar. Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge haben erneut alle Prognosen übertroffen. Doch aufgrund des steigenden Energiebedarfs stagnieren die weltweiten Treibhausgasemissionen lediglich - sie gehen nicht zurück. Die globale Erwärmung hat bereits die 1,5-°C-Marke überschritten und steuert laut dem heute veröffentlichten "Energy Transition Monitor 2026" der Energy Transitions Commission (ETC) weiterhin auf etwa 2,5 °C zu.
Da Waldbrände und extreme Hitzewellen weitreichende wirtschaftliche und menschliche Schäden verursachen und die Kosten für die Energiesicherheit seit der Sperrung der Straße von Hormus steigen, ist die Nachfrage nach sauberen Alternativen zu den preisschwankungsanfälligen fossilen Brennstoffen gewachsen. Die jährliche Auswertung des ETC-Sekretariats - das eine globale Koalition führender Akteure aus den Bereichen Energie, Industrie und Finanzen vertritt - kommt zu dem Ergebnis, dass erneuerbare Energien im Jahr 2025 99 % des Wachstums der weltweiten Stromerzeugung ausmachten, während die Stromerzeugung aus Kohle und Öl jeweils zurückging. Die weltweite Kapazität an erneuerbaren Energien hat sich seit 2022 fast verdoppelt und ist auf dem besten Weg, sich bis 2030 erneut zu verdoppeln - rund 900 GW weniger als die auf der COP28 zugesagte Verdreifachung.
Doch die saubere Energie verfolgt ein sich ständig veränderndes Ziel: Da der Anteil der Elektrizität am gesamten Endenergieverbrauch weiterhin nur ein Fünftel beträgt, deckte dieser Anstieg bei sauberer Elektrizität lediglich 40 % des Anstiegs des weltweiten Energiebedarfs ab, während der Rest durch fossile Brennstoffe gedeckt wurde, da der Energiebedarf von Gebäuden, der Schwerindustrie und dem Fernverkehr weiter stieg.
Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, müssen saubere Technologien schneller eingeführt werden. Der Bericht nennt außerdem vier weitere wichtige Hebel zur weltweiten Emissionsminderung, die bislang weitgehend unberücksichtigt geblieben sind: Kohleverbrauch, Methanemissionen, Entwaldung und Ausbau der Kohlenstoffentfernung.
Der Bericht beschreibt einen Übergang in zwei Geschwindigkeiten. Rund 60 % der weltweiten Emissionen könnten allein durch eine saubere Elektrifizierung ohne nennenswerte oder gar keine zusätzlichen Kosten eingedämmt werden - vor allem in der Stromerzeugung und im Straßenverkehr, wo die Elektrifizierung bereits an Fahrt gewinnt.
Doch es gibt nach wie vor Hindernisse. Die Netzkapazität stellt einen erheblichen Engpass für diese Beschleunigung dar: Rund 375 GW an erneuerbaren Energien und 455 GW an Batteriespeichern stecken in den europäischen Wartelisten für Netzanschlüsse und Genehmigungen fest, in den Vereinigten Staaten warten etwa 2.300 GW auf den Netzanschluss, und fast 10 % der Wind- und Solarstromerzeugung Chinas wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2026 aufgrund von Netzengpässen gedrosselt. Die Förderung kostengünstiger erneuerbarer Energien durch langfristige Verträge kann ebenfalls die Elektrifizierung beschleunigen.
Für die verbleibenden 40 % der weltweiten Emissionen, die durch industrielle Hochtemperaturprozesse, den Luftverkehr, die Schifffahrt und Teile der Landwirtschaft verursacht werden, sind Lösungen erforderlich, die mit einem ökologischen Kostenaufschlag verbunden sind oder sich noch in einem frühen Stadium der kommerziellen Umsetzung befinden. Von den weltweit angekündigten rund 1.000 Projekten im Bereich sauberer Industriebetrieb haben weniger als 20 % den Stand einer endgültigen Investitionsentscheidung erreicht. Die CO2-Bepreisung wird verstärkt, wodurch umweltfreundliche Projekte finanziell rentabler werden, doch feste Abnahmeverpflichtungen stellen nach wie vor eine große Lücke dar.
"Saubere Energie wächst mittlerweile schneller als fossile Energien, doch die Geschwindigkeit der Einführung allein reicht nicht aus, um die Emissionen zu senken. Solange die Engpässe im Stromnetz nicht beseitigt werden, keine Abnehmerzusagen für saubere Industrieprodukte vorliegen und keine Kostendurchbrüche in der Schifffahrt und Luftfahrt erzielt werden, werden die Emissionen weiterhin auf dem gleichen Niveau verharren und nicht sinken", sagte Adair Turner, Co-Vorsitzender des ETC.
"Der Kohleverbrauch wird nicht zurückgefahren, die Methanemissionen sinken nicht, Wälder werden weiterhin abgeholzt, und die Kohlenstoffentfernung erreicht bei weitem nicht das erforderliche Ausmaß. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um diese Probleme anzugehen. Nur so können wir die rasante Erwärmung des Planeten stoppen, und wir sehen die Auswirkungen davon in Echtzeit", sagte Jules Kortenhorst, Co-Vorsitzender der ETC, gegenüber.
"Der Energy Transition Monitor macht deutlich, dass die Herausforderung nicht mehr darin besteht, ob Technologien für saubere Energie in großem Maßstab einsetzbar sind, sondern ob wir sie schnell genug umsetzen können, um den wachsenden Bedarf zu decken und gleichzeitig die Emissionen zu senken. Angesichts des steigenden Strombedarfs verfügen wir über alle notwendigen Ressourcen, um Energielösungen zu entwickeln, die reichlich vorhandene saubere Energie mit Effizienz, Flexibilität und modernisierten Netzen verbinden. Der Bericht zeigt Lösungen auf, um genehmigungs- und anschlusstechnische Hindernisse zu beseitigen und so den Zugang zu Ressourcen in dem Umfang zu ermöglichen, wie es das Projekt () vorsieht. Durch die Kombination von sauberer Elektrifizierung mit einer intelligenteren Energienutzung können wir die Energiesicherheit stärken und die Emissionsminderung beschleunigen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum fördern", sagte, Jon Creyts, CEO von RMI, und Mitglied der Energy Transitions Commission.
Das Bild unterscheidet sich je nach Region erheblich:
Über die Energy Transitions Commission (ETC)
Alle Daten in dieser Pressemitteilung stammen aus dem "Energy Transition Monitor 2026", der hier heruntergeladen werden kann: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-transition-monitor-2026
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02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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