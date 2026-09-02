Abbau einer der letzten Hürden bei der Modernisierung von Windows in Unternehmen

Vasion baut eine kritische Hürde für die Implementierung moderner Windows-Geräte ab, indem es nativen, treiberlosen Druck für PCs mit Rechenprozessoren von Snapdragon ermöglicht. Der Vasion-Release vom Frühjahr 2026 bietet eine nahtlose, cloudnative Druckerfahrung ganz ohne Druckertreiber, Emulation oder parallele Druckumgebungen. Im Rahmen der Kooperation mit Qualcomm Technologies wird die Reichweite des PC-Ökosystems von Snapdragon mit der Expertise von Vasion im Bereich der Druckautomatisierung vereint.

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Vasion fully supports Windows devices powered by Snapdragon with full Internet Printing Protocol (IPP) driverless printing support, enabling IT teams to modernize device fleets without disrupting operations or rearchitecting existing environments.

Vasion unterstützt Snapdragon-basierte Windows-Geräte vollumfänglich mit vollständiger Unterstützung für treiberlosen IPP-Druck, sodass IT-Teams Gerätebestände modernisieren können, ohne den Betrieb unterbrechen oder bestehende Umgebungen umgestalten zu müssen.

Unternehmen modernisieren zunehmend auf Snapdragon-basierte Windows PCs, wobei sich das Druckmanagement als kritische Hürde erwiesen hat. Die meisten Legacy-Drucklösungen sind nicht auf diese Umgebungen ausgelegt, was häufig komplexe Workarounds erforderlich macht, die Inkompatibilitäten, Kosten, Reibungen und Sicherheitsrisiken bergen. Zwar profitieren die Endnutzer von besserer Performance und Akkulaufzeit, jedoch müssen IT-Teams die Kompatibilität über wesentliche Unternehmensabläufe hinweg sicherstellen, und Lücken in der Legacy-Infrastruktur, insbesondere im Bereich des Druckens, werden mit zunehmender Skalierung der Bereitstellungen immer offensichtlicher.

Der aktuelle Vasion-Release ist direkt auf einen breiteren Wechsel der Industrie hin zu einer treiberlosen, cloudverwalteten Druckinfrastruktur ausgerichtet. Die Modern Print Platform von Microsoft fördert diesen Wechsel mit Windows-Geräten, die seit Juli 2026 standardmäßig treiberlosen Druck bieten. Organisationen können sich nicht länger eine Druckinfrastruktur leisten, die hinter ihrem Technologie-Stack zurückbleibt. Indem sie die Abhängigkeit von Legacy-Infrastruktur schon vor diesem Übergang eliminieren, können sie Kosteneinsparungen, KI-fähige Performance und Verbesserungen bei der Akkueffizienz von Geräten der nächsten Generation erzielen und gleichzeitig die Kosten für die Hardwareaktualisierung senken.

Unternehmen können jetzt PCs mit Snapdragon X Series mit Druckkompatibilität von Vasion bereitstellen. Weitere Informationen über unsere Integration erhalten Sie hier.

"Wir haben direkt mit Qualcomm Technologies an einer Lösung im Hinblick auf die Treiber-Deadline von Microsoft gearbeitet. Das Ergebnis ist genau das, was IT-Teams jetzt brauchen: moderne Geräte, treiberloses Drucken, keine zusätzliche Komplexität", sagte JD Carter, Chief Strategy Officer bei Vasion.

Die Allianz zeigt das breitere Engagement von Qualcomm Technologies, Unternehmen auf das Snapdragon-Ökosystem vorzubereiten. "Die Kompatibilität für wesentliche Unternehmensabläufe ist angesichts der weiteren Skalierung von auf Snapdragon X Series basierenden Windows-Geräten entscheidend", sagte Upendra Kulkami, VP, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Durch die Unterstützung von Vasion erhalten Organisationen das Vertrauen, moderne Hardware bereitzustellen, ohne die zugehörigen Workflows zu unterbrechen."

Über Vasion

Vasion ist ein führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Druckautomatisierung, das die digitale Transformation für alle zugänglich macht. Dazu schafft das Unternehmen Druckserver ab, konsolidiert Druckumgebungen und digitalisiert Dokumentenabläufe. Vasion ist als Vorreiter des serverlosen Direct-IP-Druckens mit PrinterLogic bekannt und definiert nun das moderne Output-Management mit einer der sichersten cloudnativen Plattformen der Welt neu. Vasion ist gemäß ISO 42001 sowie ISO 27001 zertifiziert, verfügt über einen SOC-2-Typ-II-Bericht und hat die FedRAMP High Authorization to Operate erhalten. Mehr als 13000 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, nutzen Vasion, um ihre Druckumgebungen zu modernisieren, zu konsolidieren, zu automatisieren sowie abzusichern und KI auf der Dokumentenebene einzuführen sowie nutzbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf vasion.com.

Qualcomm und Snapdragon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

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