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Die Ethereum Prognose steht auf zwei Beinen, die in verschiedene Richtungen zeigen. Ether notiert knapp über 2.440 Dollar und gab in 24 Stunden rund ein Prozent ab, obwohl der August stark ausfiel. Gleichzeitig kaufte Bitmine in einer einzigen Woche 53.501 ETH und hält nun 4,9 Prozent des gesamten Angebots. Wenn die größten Adressen so entschlossen kaufen, warum bleibt der Kurs dann stehen? Die Antwort liegt zwischen den Zuflüssen der Fonds und der Sitzung der Fed am 16. September. Wer die Ethereum Prognose ernst nimmt, muss beide Seiten dieser Rechnung kennen.

Ethereum Prognose nach dem stärksten August seit Jahren

Ether kletterte um den 18. August aus der Zone zwischen 1.800 und 1.900 Dollar und erreichte wenige Tage später über 2.500 Dollar. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund 33 Prozent, was jede Ethereum Prognose stützt. Laut Decrypt kaufte Bitmine in der vergangenen Woche 53.501 ETH im Wert von etwa 131 Millionen Dollar. Der Bestand liegt nun bei 5.901.112 ETH und damit bei 4,9 Prozent des Gesamtangebots. Es ist die größte Wochensumme seit Juni und verlängert eine Serie von 65 Wochen.

Tom Lee bezeichnete Ether laut The Block als den am besten laufenden Makro-Wert des dritten Quartals. Bis zum 28. August lag Ether 5.430 Basispunkte vor dem S&P 500. Diese Aussage stützt jede Ethereum Prognose, die auf institutionelle Nachfrage setzt. Nach Daten von Bitfinex nahmen die US-Fonds auf Ether in der vergangenen Woche 815,7 Millionen Dollar auf und verlängerten ihre positive Serie auf zehn Handelstage. Rund 12,3 Prozent dieser Zuflüsse kamen allein im August zustande. Trotzdem gab Ether in den vergangenen 24 Stunden rund ein Prozent ab.

Der Gegenwind kommt aus dem Zinsmarkt. Nach dem Anstieg der Ölpreise kletterte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe auf 4,78 Prozent, und eine Zinserhöhung am 16. September gilt zu rund 64 Prozent als wahrscheinlich. Jede Ethereum Prognose hängt deshalb kurzfristig weniger am Netzwerk als an der Fed. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag ist der letzte große Datenpunkt. Ein starker Wert würde die Renditen weiter nach oben ziehen und den Druck auf Ether erhöhen. Bei rund 295 Milliarden Dollar Marktwert braucht Ether enorme Zuflüsse für eine Verdopplung, und diese Rechnung führt viele Anleger zu kleineren Einstiegen.

Pepeto neben der Ethereum Prognose als zweite Chance auf einen frühen Einstieg

Genau an dieser Stelle führt die Ethereum Prognose viele Anleger zu kleineren Projekten, bei denen dieselbe Bewegung eine ganz andere Wirkung hätte. Pepeto ist ein Cross-Chain-Handelsplatz, der Haltern eine funktionierende Brücke zwischen Blockchains gibt. Die Brücke räumt die Reibung beim Verschieben von Token zwischen Netzwerken weg. Ein Risk Scorer prüft dazu verdächtige Token, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen.

Der Risk Scorer fängt jene Projekte ab, die neue Wallets leerräumen, bevor überhaupt Geld geflossen ist. Jahrelang machten Meme-Token frühe Halter reich, ohne dass hinter dem Preis mehr stand als Zeitpunkt und Aufmerksamkeit. Ethereum selbst schuf Vermögen für ICO-Käufer, die einstiegen, bevor die Welt verstand, was Smart Contracts leisten können. Aus kleinen Einzahlungen dieser frühen Wallets wurde Geld, das ganze Leben verändert hat, und genau dieses Muster suchen Anleger heute erneut.

Pepeto baut genau die Werkzeuge, die die meisten Presale-Projekte versprechen und am Ende nie liefern. Der Listing-Preis kann damit zum Boden eines Projekts mit echter Aktivität werden statt zur Decke eines Projekts, das nur von Aufmerksamkeit lebt. Bislang sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale zu 0,000000188 Dollar je Token geflossen. Bevor der Presale öffnete, hatte SolidProof den kompletten Programmcode geprüft und das gesamte Angebot von 420 Billionen Token freigegeben, was den Einstieg für Käufer nachvollziehbar absichert.

Hinter dem Projekt steht ein ehemaliger Binance-Experte, und ein Binance-Listing wird erwartet. Damit sitzt Pepeto bei einem Einstiegspreis, wie ihn Ethereum bot, bevor der Markt verstand, was dort gebaut wurde. Die offizielle Website von Pepeto erklärt, wie der Handelsplatz und die Brücke im Detail funktionieren. Für jede Ethereum Prognose bleibt der Vergleich unbequem, weil ein Milliardenwert die gleiche Bewegung schlicht nicht mehr abbilden kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an Zuflüsse und Zinsen gebunden, und für eine Verdopplung von ETH braucht es rund 300 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Wer ETH verpasste, bevor der Markt Smart Contracts verstand, kennt das Gefühl. Pepeto mit einem ehemaligen Binance-Experten und einem erwarteten Binance-Listing ist die deutlichste zweite Gelegenheit, in diesem Zyklus früh dabei zu sein. Der Presale-Preis gibt Haltern den Einstieg, den Ether vor seiner Neubewertung bot. Kapital, das mehr als 10 Millionen Dollar bei schwacher Marktlage sicherte, wartet nicht auf Erlaubnis. Wer dieses Fenster zugehen lässt, könnte länger daran denken als an jede verpasste Rally.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose aktuell aus?

Ether notiert knapp über 2.440 Dollar nach einem August mit rund 33 Prozent Plus. Kurzfristig hängt die Richtung an den Fondszuflüssen und der Zinsentscheidung am 16. September.

Was bietet Pepeto neben Ethereum?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Brücke für Token-Transfers zwischen Netzwerken und einen Risk Scorer, der verdächtige Token vor dem Kauf markiert. Die Prüfstelle SolidProof kontrollierte den kompletten Programmcode des Projekts, bevor der Presale für Käufer zugänglich wurde und erste Einzahlungen möglich waren. Alle geprüften Angaben liegen unter pepetocoin.com und sind über pepetocoin.com abrufbar.