Expansion bringt Charted E-invoicing nach ganz Europa und unterstützt AP-Vorgänge mit vollständig konformem Rechnungsstellungsprozess, der in das eigene ERP integriert ist

Charted, ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung und von ERP-Dienstleistungen, gab heute die Expansion von Charted E-invoicing in verschiedene Länder Europas bekannt, darunter Deutschland, Frankreich, Norwegen, Schweden, die Niederlande, Dänemark und Finnland. Eine weitere Expansion nach Italien, Rumänien und Polen wird bis zum Ende des Quartals erfolgen. Diese Länder folgen auf die offizielle Lancierung von Charted E-invoicing in Belgien im Mai 2026. Mit dieser Expansion soll der Charted-Support für Nutzer in ganz EMEA gefestigt werden, um sicherzustellen, dass Unternehmen in der Region, die im PEPPOL-Netzwerk tätig sind, die Vorgaben einhalten und gleichzeitig ihre AP-Vorgänge in ihrem ERP belassen können.

Charted E-invoicing ist eine Funktionalität in Charted Invoice AI und ermöglicht den Erhalt elektronischer Rechnungen direkt im AP-Postfach, was eine identische Benutzererfahrung unabhängig vom Rechnungstyp ermöglicht. Dadurch werden auch die Rechnungsquellen PDF und elektronisch in einem einheitlichen Postfach konsolidiert. Die Lösung für die elektronische Rechnungsstellung kann innerhalb eines Geschäftstags komplett bereitgestellt werden.

"Unser Einsatz für das Wachstum in der europäischen Region wird durch unsere Bemühungen unterstrichen, den zunehmenden Vorgaben zur elektronischen Rechnungsstellung voraus zu bleiben", sagte Seth Duda, VP of Technology bei Charted. "Diese Vorgaben sind eine zentrale Angelegenheit der AP-Funktionen, und Charted sorgt dafür, dass sich Finanzteams bei all ihren AP-Anforderungen auf uns verlassen können, und zwar auf ihre Art und direkt in ihrem ERP. Aufgrund der Komplexität der Finanzvorgänge, die mehrere Entitäten und mehrere Währungen umfassen, werden Softwarelösungen benötigt, die unter Berücksichtigung eines globalen Rahmens entworfen werden."

Charted ist im Januar 2026 nach Europa expandiert und hat seinen Firmensitz in London etabliert.

"Wir haben innerhalb kurzer Zeit ein spannendes Wachstum im europäischen Markt beobachtet", sagte Dominic Reid, Senior Director, Sales Alliances, EMEA bei Charted. "Wir erfüllen die Anforderungen unserer weltweiten Kunden mit einer Lösung für die elektronische Rechnungsstellung, die auf verschiedene Ländervorgaben in Europa ausgelegt ist, und mit unserer Lösungssuite für die AP-Automatisierung."

E-invoicing, Teil von Charted Invoice AI, bietet die folgenden Funktionen:

Erhalt elektronischer Rechnungen über das auf dem Vier-Ecken-Modell basierende PEPPOL-Netzwerk oder länderspezifische Netzwerke.

Ein einziger einheitlicher Workflow für die Rechnungserfassung in einem Postfach, damit alle Automatisierungsfunktionen und KI-fähigen Funktionalitäten unabhängig von der Rechnungsquelle gleich bleiben.

Eine integrierte Lösung, die sicherstellt, dass alle AP-Daten im ERP verbleiben, was für Revisionskonformität und einen schnelleren Finanzabschluss sorgt.

Häufig gestellte Fragen

Ist Charted als Plateforme Agréée eingetragen, die elektronische Rechnungen in Frankreich abwickeln kann?

Ab dem 1. September 2026 müssen alle Unternehmen, die in Frankreich tätig sind, in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu erhalten, und Unternehmen einer bestimmten Größe müssen elektronische Rechnungen senden und Daten über die Liste der Plateformes Agréées einreichen. Unternehmen dürfen nur offiziell akkreditierte Plattformen nutzen, um diese Informationen zu senden und die Bestimmungen einzuhalten. Charted erscheint zwar nicht auf der offiziellen Liste der genehmigen Plattformen, die bei der Plateforme Agréée registriert sind, unsere Lösung für die elektronische Rechnungsstellung basiert jedoch auf einer Plattform, die über die Plateforme Agréée akkreditiert ist. Um weitere Informationen zur Konformität zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Charted.

Warum wird die elektronische Rechnungsstellung in Ländern eingeführt, in denen es keine offiziellen Vorgaben zur elektronischen Rechnungsstellung gibt, die diesen Prozess vorschreiben?

Jede europäische Nation hat ihre eigenen Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung, und für einige Länder wird sie nicht vorgeschrieben. Zwecks Unterstützung der Finanzoperationen globaler Organisationen mit komplexen Anforderungen im Hinblick auf die Einbeziehung mehrerer Niederlassungen und Währungen, stellt Charted sicher, dass die elektronische Rechnungsstellung in der ganzen Region unterstützt wird, um die Anforderungen unserer Kunden an die Rationalisierung ihrer Finanzoperationen besser unterstützen zu können.

Wie lange ist Charted schon in Europa tätig?

Charted hat schon seit vielen Jahren in Europa niedergelassene Kunden, ist jedoch im Januar 2026 offiziell nach Europa expandiert und hat ein Büro im Vereinigten Königreich, dessen Mitarbeitenden die Region bedienen. Im Rahmen der Einbindung des europäischen Marktes hat sich Charted verpflichtet, die EU-Vorgaben zu erfüllen, welche unter anderem den Ausbau der Vorgaben zur elektronischen Rechnungsstellung in verschiedenen Ländern vorsehen.

Über Charted

Charted ebnet Finanzteams den Weg mit AP-Automatisierungslösungen, die direkt in Ihr ERP integriert sind ohne Integrationen, ohne zusätzliche Systeme. Verschaffen Sie sich in Echtzeit Klarheit über jede Rechnung, Genehmigung und Zahlung, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe mit KI-gestützten Funktionen und der Automatisierung der Aufwandsabgrenzung, um Ihren Monatsabschluss zu beschleunigen. Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres gesamten ERP-Datensatzes mit den in Charted integrierten Kontrollen, um selbst komplexeste Genehmigungen und Workflows zu verwalten und Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen. Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung und Fachwissen im Bereich ERP ermöglichen wir Workflows für mehrere Unternehmen und Währungen, um Ihre Anforderungen an die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung überall auf der Welt zu erfüllen.

Charted entstand aus jahrelanger praktischer Implementierungs- und Beratungserfahrung. Mit seinen Wurzeln in der Beratung und seiner Produktstärke ist Charted Ihr One-Stop-Shop für alles rund um ERP. Weitere Informationen finden Sie unter www.charted.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260901257091/de/

Contacts:

Medienkontakt

Alicia Sgromo

Senior Communications Manager

alicia.sgromo@charted.com