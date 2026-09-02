Die Vivax-Metrotech Corporation ("Vivax-Metrotech"), ein führender Hersteller von Präzisionsortungs- und Inspektionsgeräten für die Versorgungsinfrastruktur, und die "Power Opportunities"-Strategie von Oaktree gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um den Wachstumskurs von Vivax-Metrotech zu beschleunigen und die führende Position des Unternehmens zu stärken.

Seit mehr als 60 Jahren liefert Vivax-Metrotech erstklassige Lösungen für die Versorgungsbranche mit Schwerpunkt auf der unterirdischen Infrastruktur. Ausgehend von seinen Anfängen in Kalifornien hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf die gesamten Vereinigten Staaten und international ausgeweitet und entwickelt und liefert Ortungssysteme, Inspektionskameras sowie zugehörige digitale Lösungen, die Versorgungsunternehmen, Kommunen und Dienstleistern dabei helfen, ihre Anlagen sicher zu errichten, zu warten und zu verwalten. Heute ist Vivax-Metrotech als führender Akteur auf dem US-amerikanischen und globalen Markt für Ortungsgeräte und Inspektionsgeräte für die Versorgungswirtschaft fest etabliert.

Die Partnerschaft mit der "Power Opportunities"-Gruppe von Oaktree wird die weitere Expansion von Vivax-Metrotech unterstützen, indem die Branchenexpertise und das Kapital von Oaktree genutzt werden, um die geografische Reichweite des Unternehmens zu erweitern, Produktinnovationen zu beschleunigen und Chancen in angrenzenden Märkten sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen zu erschließen. Das Führungsteam von Vivax-Metrotech wird das Unternehmen weiterhin leiten und gemeinsam mit den bisherigen Eigentümern neben Oaktree als bedeutende Investoren tätig bleiben. Damit werden die Kontinuität in der Unternehmensführung, der Erhalt der fundierten Branchenexpertise sowie die fortgesetzte Konzentration auf die langjährigen Kundenbeziehungen gewährleistet, die den Erfolg des Unternehmens begründet haben.

Christian Stolz, Chairman und CEO von Vivax-Metrotech, erklärte: "Die Partnerschaft mit Oaktree stellt für Vivax-Metrotech einen wichtigen und spannenden Meilenstein dar, während wir unser Geschäft weiter ausbauen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Team von Oaktree Power Opportunities, mit dem uns eine langjährige Beziehung verbindet, und darauf, von dessen Branchenexpertise, internationalem Netzwerk und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung des Wachstums von Unternehmen wie dem unseren zu profitieren. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere Kompetenzen auszubauen, strategische Akquisitionen zu tätigen und Kunden weltweit hochwertige Lösungen anzubieten. Die Partnerschaft wird unseren Ruf als Partner, der zur Gewährleistung des sicheren Betriebs und zur Entwicklung kritischer Infrastruktur beiträgt, weiter stärken."

Mark Drew, President von Vivax-Metrotech, erklärte: "Für unsere Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner läuft alles wie gewohnt weiter. Unsere Priorität während dieses gesamten Prozesses war die Kontinuität: dieselben bewährten Teams, dasselbe hohe Serviceniveau sowie dieselben Produkte und Lösungen, auf die sich unsere Kunden tagtäglich verlassen. Diese Partnerschaft bringt zudem die finanzielle Stärke und die strategische Unterstützung mit sich, die wir benötigen, um unser Wachstum zu beschleunigen, in unsere Kompetenzen zu investieren und neue Märkte zu erschließen."

Lun Nie, Senior Vice President im Bereich "Power Opportunities" bei Oaktree, erklärte: "Vivax-Metrotech ist ein erfolgreiches Unternehmen mit globaler Reichweite, das auf der Stärke seiner ingenieurtechnischen Kompetenz, seiner technischen Innovationskraft und seinen engen Kundenbeziehungen basiert. Vivax-Metrotech ist gut positioniert, um von den positiven Entwicklungen durch die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Ortung und Inspektion von Versorgungsleitungen zu profitieren, da die Infrastruktur altert und die Investitionen in die Modernisierung von Netzen weltweit zunehmen. Sein guter Ruf zeugt von seiner jahrzehntelangen Führungsrolle in der Branche, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Vivax-Metrotech die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben."

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Vivax-Metrotech

Vivax-Metrotech ist ein führender Anbieter von Ortungsgeräten für unterirdische Versorgungsleitungen und CCTV-Inspektionskamerasystemen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, USA. Das Unternehmen blickt auf eine 60-jährige Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung hochwertiger, innovativer und benutzerfreundlicher Wartungswerkzeuge für die Versorgungsbranche zurück und ist stolz darauf, ein geschätzter Lieferant für namhafte Versorgungskunden auf der ganzen Welt zu sein.

Über Oaktree

Als Teil der 416 Mrd. US-Dollar schweren Kreditplattform von Brookfield ist Oaktree ein führender Kreditmanager, der bei seinen Investitionen in den Bereichen Kredit, Aktien und Immobilien einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz verfolgt. Um mehr über unser globales Geschäft und unsere Anlagephilosophie zu erfahren, besuchen Sie bitte oaktreecapital.com.

Die Anlagestrategie "Power Opportunities" zielt darauf ab, in marktführende Unternehmen zu investieren, die Eigentümer kritischer Infrastrukturen in den Bereichen Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser sowie anderen energie- und versorgungsbezogenen Branchen mit Sitz in Nordamerika und Europa mit unverzichtbaren Produkten und Dienstleistungen versorgen.

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