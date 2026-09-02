Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der Ausbau von KI-Rechenzentren boomt weiterhin und schafft Chancen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Dies zeigte sich nicht nur in den Quartalsergebnissen von Nvidia. Nebius legte starke Zahlen vor und verzeichnet eine hohe Nachfrage, während Investoren die von dem Rechenzentrumsbetreiber begebenen Anleihen reißend kaufen. Allerdings wird die Energieversorgung für die Betreiber zu einem immer kritischeren Thema. NU E Power will davon profitieren. In den letzten Monaten hat sich der kanadische Energieinfrastrukturentwickler auf Regionen konzentriert, in denen der Strombedarf durch Rechenzentren, KI-Infrastruktur und energieintensive Industrien wächst. Micron gehörte in den letzten Jahren zu den herausragenden Performern. In den letzten Monaten hat der Halbleiterhersteller Nvidia an der Börse sogar die Show gestohlen. Um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, werden Milliarden investiert. Analysten mahnen die Anleger jedoch zur Vorsicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de