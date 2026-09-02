Zwar steht Indiens Schmucknachfrage wegen hoher Preise und einer höheren Importabgabe unter Druck, aber Barren, Münzen, ETFs und goldbesicherte Kredite zeigen: Gold bleibt ein zentraler Wertspeicher.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Gold Group Inc. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 02.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Goldnachfrage: Der Mix verschiebt sich! +++

Indien ist der weltweit größte Goldschmuckmarkt. Die Anhebung der Goldimportabgabe von 6 auf 15% im Mai 2026 sowie der schwächere Wechselkurs verteuerten Gold im Inland und setzten die Schmucknachfrage unter Druck. Im zweiten Quartal sank die Schmucknachfrage gegenüber dem Vorjahr um 15% auf 75,1 Tonnen. Gleichzeitig erreichte der Wert der Schmuckkäufe mit 1.132 Mrd. INR einen neuen Quartalsrekord - ein unverkennbarer Hinweis auf die hohe Anpassungsfähigkeit des Marktes.

Von einem Nachlassen der Goldbindung kann deshalb nicht gesprochen werden. Im ersten Halbjahr 2026 stieg die indische Gesamtnachfrage um 1,8% auf 281,5 Tonnen. Besonders dynamisch entwickelten sich Barren und Münzen mit 112,5 Tonnen, ein Höchststand in der Datenreihe des World Gold Council seit 2013. Die ETF-Nachfrage lag bei 23,5 Tonnen und damit 162,7% über dem Vorjahreszeitraum. Das Bild ist eindeutig: Ein Teil der Nachfrage wechselt vom Schmuck in stärker investiv geprägte Goldformen.

Auch die Rolle als finanzieller Wertspeicher tritt hervor. Ende Mai 2026 beliefen sich die ausstehenden goldbesicherten Kredite indischer Banken laut World Gold Council auf rund 5,1 Billionen INR - 105% mehr als ein Jahr zuvor. Gold wird damit nicht nur gekauft, sondern vielfach gehalten und als Sicherheit eingesetzt. Für Goldproduzenten und -entwickler ist dieses strukturelle Nachfrageprofil ein positives makroökonomisches Umfeld.

Osisko Gold Group: Cariboo auf dem Weg zur Produktion!

Aus Osisko Development wurde im Juli 2026 Osisko Gold Group Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - Der neue Markenauftritt unterstreicht die Ausrichtung auf ein nordamerikanisches Gold- und Edelmetallportfolio. Herzstück ist das 100% eigene und vollständig genehmigte Cariboo-Goldprojekt im Zentrum von British Columbia.

Die 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie sieht im Basisszenario durchschnittlich rund 190.000 Unzen Gold pro Jahr über eine zehnjährige Minenlaufzeit vor. Die Studie nennt das erste Gold für das zweite Halbjahr 2027 und einen durchschnittlichen AISC von 1.157 USD je Unze. Diese Werte sind Studienkennzahlen und hängen unter anderem von der Umsetzung des Bauplans, der Finanzierung, den Metallpreisen und weiteren Annahmen ab.

Osisko hat im zweiten Quartal 2026 die finanzielle und operative Vorbereitung weiter vorangetrieben. Zum 30. Juni wurden rund 837,3 Mio. CAD an liquiden Mitteln, ein abgeschlossenes US$300-Mio.-Wandelanleiheangebot, laufende Vorarbeiten am Minenstandort und rund 13.684 m Infill-Bohrungen gemeldet. Unter der US$450-Mio.-Projektkreditfazilität von Appian waren zu diesem Stichtag rund 161,4 Mio. CAD gezogen. Die Erfüllung technischer Bedingungen für weitere Mittel verbessert die Finanzierungsperspektive, beseitigt aber nicht die Ausführungs- und Verschuldungsrisiken.

Fury Gold: Eau Claire gewinnt an Kontur

Fury Gold Mines https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - verfügt über ein breit angelegtes Gold- und kritische-Rohstoffe-Portfolio in Kanada. Nach dem Zusammenschluss mit Québec Precious Metals umfasst die Québec-Plattform mehr als 157.000 Hektar. Das 100% eigene Eau-Claire-Goldprojekt liegt in der James-Bay-Region und umfasst mehr als 24.000 Hektar. Zudem weist Fury eine Beteiligung von 11,3 Mio. Aktien an Dolly Varden Silver sowie 1.815.754 Aktien an Contango Gold & Silver aus.

Die jüngsten Ergebnisse aus dem laufenden Phase-2-Infill-Programm bei Eau Claire liefern neue Argumente für die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Bohrloch 26EC-125 durchteufte 14,41 g/t Gold über 3,92 m und weitere 7,74 g/t über 1,96 m. Insgesamt wurden 35 Bohrlöcher mit rund 15.047 m abgeschlossen; für 22 Löcher mit 11.423 m lagen Ergebnisse vor. Alle berichteten Löcher zielten auf Bereiche, die bislang als abgeleitete Ressourcen klassifiziert sind. Die Resultate unterstützen daher vor allem das Ziel, Ressourcen in höher vertrauenswürdige Kategorien zu überführen - sie stellen noch keine Reserven dar.

Auch wirtschaftlich besitzt Eau Claire eine interessante Ausgangsbasis. Die 2025 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) wies bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400 USD je Unze einen Nachsteuer-NPV5 von 554 Mio. CAD und eine Nachsteuer-IRR von 41% aus. Über elf Jahre wurden 834.000 Unzen Goldproduktion sowie ein AISC von 1.140 USD je Unze modelliert. Fury arbeitet weiter an den technischen und umweltbezogenen Grundlagen und strebt eine Vorwirtschaftlichkeitsstudie im Jahr 2027 an.

Fazit:

Indiens Goldmarkt liefert ein wichtiges Signal: Hohe Preise und höhere Importabgaben bremsen zwar den Schmuckabsatz, sie verdrängen Gold aber nicht aus den Portfolios der indischen Haushalte. Die robuste Nachfrage nach Barren, Münzen und ETFs sowie das stark gestiegene Volumen goldbesicherter Kredite zeigen eine ausgeprägte Funktion als Wertaufbewahrungs- und Finanzierungsinstrument.

Osisko Gold Group und Fury Gold adressieren dieses Umfeld aus unterschiedlichen Entwicklungsstufen heraus. Osisko verfügt mit Cariboo über ein genehmigtes Entwicklungsprojekt und arbeitet an der Vorbereitung der Produktion. Fury stärkt mit Eau Claire durch Bohrungen die Datengrundlage für die nächste technische Entwicklungsstufe. Beide Storys besitzen damit nachvollziehbare Katalysatoren. Entscheidend bleiben dennoch die erfolgreiche Umsetzung, die Finanzierung, die Genehmigungen, die Ressourcenumwandlung und die Entwicklung der Goldpreise.

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Methodik

World Gold Council - India Focus Q2 2026: Originalquelle öffnen

Reuters - indische Importabgabe: Originalquelle öffnen

Osisko Gold Group - Namensänderung: Originalquelle öffnen

Osisko Gold Group - Q2 2026: Originalquelle öffnen

Osisko Gold Group - Cariboo-Machbarkeitsstudie: Originalquelle öffnen

Fury Gold - Eau-Claire-Bohrergebnisse vom 25.08.2026: Originalquelle öffnen

Fury Gold - Portfolio und Projekte: Originalquelle öffnen

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