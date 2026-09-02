Nussir soll 2027 anlaufen, die Blue-Moon-Rampe ist im Bau, Springer soll Wolfram liefern und Apex auf Direct-Shipping-Ore setzen. Mit 159 Mio. CAD Liquidität rücken fünf konkrete Werttreiber in den Fokus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. Bezahlte Beziehung: SRC Swiss Resource Capital AG erhält eine nicht erfolgsabhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen · Autor: Freier Journalist · Herausgeber und verantwortlich: SRC Swiss Resource Capital AG · Erstveröffentlichung: 02.09.2026, 5:45 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Rohstoffpolitik wird zur Industriepolitik. Die USA und die EU führen Wolfram, Germanium, Gallium und Kupfer auf ihren aktuellen Listen kritischer beziehungsweise strategischer Rohstoffe. Entwickler mit Projekten in etablierten Bergbauregionen, vorhandener Infrastruktur und belastbaren Genehmigungswegen treffen damit auf ein politisch relevantes Marktfenster - vorausgesetzt, Finanzierung, Technik und Baufortschritt halten mit.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) bündelt fünf Brownfield-Projekte in Norwegen und den USA. Im Mittelpunkt stehen das im Bau befindliche Kupferprojekt Nussir (Norwegen), der ebenfalls laufende Rampenbau beim kalifornischen Blue-Moon-Projekt, der geplante Neustart der Wolframmine Springer und der vorgesehene DSO-Pfad für Apex (USA) mit Germanium, Gallium und Kupfer.

Quelle: Blue Moon Metals

Der Rampenbau bei Blue Moon, der geplante Apex-DSO-Start, die bindend vereinbarte NSG-Transaktion und der geplante Erwerb weiterer US-Liegenschaften schaffen zusätzliche Optionen. Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über 159,13 Mio. CAD liquide Mittel.

Die Investmentthese ist damit klar: Blue Moon verfügt über Kapital und mehrere unabhängige Werttreiber. Entscheidend ist nun, ob das Unternehmen diese Ausgangslage in Baufortschritt, aktuelle technische Daten und tragfähige Projektfinanzierungen übersetzt.

Nussir: 235 Mio. USD Studien-NPV - Produktionshochlauf ab Ende 2027 vorgesehen

Nussir bildet den wirtschaftlich am weitesten belegten Projektanker. Die NI-43-101-Machbarkeitsstudie vom April 2026 weist 28,72 Mio. Tonnen "gemessene und angezeigte"-Ressourcen mit 1,20% CuEq sowie 24,98 Mio. Tonnen "nachgewiesene und wahrscheinliche"-Reserven mit 0,99% CuEq aus, wobei die Ressourcen die Reserven enthalten. Das Modell umfasst 13 Jahre Minenlaufzeit, durchschnittlich 19.000 Tonnen CuEq pro vollem Produktionsjahr, einen Nachsteuer-NPV8 von 235 Mio. USD, eine Nachsteuer-IRR von 19%, 184 Mio. USD Anfangskapital und AISC von 2,05 USD je Pfund Kupfer nach Nebenproduktgutschriften.

Nach der finalen Investitionsentscheidung soll die Inbetriebnahme im August 2027 beginnen, Produktion und Hochlauf sind ab Dezember 2027 vorgesehen. Damit werden Baufortschritt, Budgettreue, Restfinanzierung und Ramp-up zu unmittelbar überprüfbaren Werttreibern.

Projektstatus: Nussir befindet sich in der Bauphase. Nach Unternehmensangaben bleiben die wesentlichen Projektgenehmigungen in Kraft; der Produktionshochlauf wird weiterhin für Ende 2027 angestrebt. Bau-, Finanzierungs-, Kosten-, Genehmigungs- und Rechtsrisiken bleiben zu beachten.

Springer: Historische GE-Schätzung, 500 Mio. USD Infrastruktur und strategische APT-Anlage

Bei Springer wurden im August die zentralen Umweltgenehmigungen übertragen, eine Rekultivierungssicherheit hinterlegt und der Baubeginn für genehmigte Arbeiten an Mühle und Tailings-Anlage freigegeben. Die vorhandene Anlage umfasst Schacht, Untertageanlagen und eine Aufbereitung mit rund 1.200 Tonnen Tageskapazität. Hinzu kommt ein vorhandener, derzeit stillgelegter Ammonium-Paratungstate-Kreislauf (APT) mit Autoklav. Dessen Wiederinbetriebnahme wird vom Unternehmen für 2028 geprüft. Diese westliche Verarbeitungskapazität ist strategisch relevant, weil sie über den reinen Abbau hinaus eine höherwertige Wolframverarbeitung ermöglichen könnte.

Für die Größenordnung des Systems verweist Blue Moon auf eine historische Schätzung von General Electric und Utah International aus dem Jahr 1984 über 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45% Wolfram. Diese Schätzung wurde nicht von einer qualifizierten Person verifiziert, ist keine aktuelle NI-43-101-Ressource oder -Reserve und darf nicht als solche verwendet werden. Nach aktueller Unternehmensangabe verkörpert der Standort rund 500 Mio. USD bereits geschaffene Infrastruktur; SRC hat diesen Wert nicht unabhängig geprüft.

Blue Moon hat den Neustart von Springer bewusst ohne aktuelle Machbarkeitsstudie und ohne aktuelle Mineralreserve beschlossen. Das Unternehmen begründet den beschleunigten Brownfield-Ansatz mit den stark gestiegenen Wolframpreisen und der vorhandenen Infrastruktur: Nach Unternehmensangaben stieg der APT-Referenzpreis seit Oktober 2025 von rund 600 USD auf mehr als 3.000 USD je MTU. Ziel bleibt ein Produktionsstart im vierten Quartal 2027. Haywood berichtet über ein angestrebtes Finanzierungspaket von 150 Mio. USD; ein Abschluss war zum Redaktionsschluss nicht veröffentlicht. Der Weg ohne aktuelle Machbarkeitsstudie erhöht das technische und wirtschaftliche Ausführungsrisiko ausdrücklich.

Apex: Direct-Shipping-Ore für Germanium, Gallium und Kupfer geplant

Apex erweitert die Pipeline um zwei strategisch besonders beachtete Metalle. Blue Moon übernahm das Projekt im März 2026 von einer Teck-Tochter. Eine selektive 100-kg-Probe ergab 0,180% Germanium, 0,0273% Gallium und 1,96% Kupfer; sie ist nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalt oder Größe des Vorkommens. Nach Unternehmensplanung soll Apex zunächst über Direct-Shipping-Ore (DSO) kommerzialisiert werden. Blue Moon strebt den Abschluss des Genehmigungsverfahrens in Q2-2027 an und hält einen DSO-Start ab Q3-2027 bei zunächst rund 150 Tonnen pro Tag für möglich. Voraussetzung bleiben Genehmigungen, repräsentative Daten, ein Abbauvertrag sowie verbindliche Abnahme- und Preisvereinbarungen.

Blue Moon im Rampenbau, NSG-Transaktion vereinbart und 33 weitere US-Projekte

Beim kalifornischen Blue-Moon-Projekt läuft seit Oktober 2025 der Bau der Untertage-Explorationsrampe. Das rund 30 Mio. USD umfassende Entwicklungs- und Explorationsprogramm beinhaltet Rampenvortrieb und Untertagebohrungen. Die 2025 aktualisierte PEA modelliert 1.800 Tonnen pro Tag, 38% Nachsteuer-IRR und 2,4 Jahre Amortisationszeit. Die Studie ist vorläufig und stellt keine Produktionsentscheidung dar. Blue Moon untersucht eine spätere Verarbeitung des Materials am Springer-Komplex.

Quelle: Blue Moon Metals

Für NSG besteht seit dem 26. Juni 2026 ein bindender Vertrag mit Alpha Future Funds und VMS Explorations. VMS soll 100% der NSG-Anteile für 15 Mio. USD in VMS-Aktien übernehmen; Blue Moon würde dadurch 30% an der kombinierten Sulitjelma-Gesellschaft halten. Der Vollzug wird für etwa den 30. November 2026 erwartet und steht unter anderem unter Finanzierungs-, Listing- und weiteren Vollzugsbedingungen.

Zusätzlichen Optionswert könnte der geplante Erwerb von 33 US-Projekten schaffen. Der bindende Letter of Intent sieht 2,8 Mio. Aktien, 5 Mio. USD bar, 1% NSR je Projekt und Erfolgszahlungen vor. Der für Oktober 2026 erwartete Vollzug ist noch nicht erfolgt und bleibt unter anderem von der TSXV-Zustimmung abhängig. Zunächst sollen Oregon, Wildhorse, Williams und Hub geprüft werden.

Kapitalbasis: 159 Mio. CAD Liquidität - Projektfinanzierungen bleiben zentral

Am 6. Mai 2026 schloss Blue Moon Eigenkapitalangebote über brutto 156,25 Mio. CAD ab: 15,625 Millionen Aktien zu 10,00 CAD. Zum 30. Juni wies der Zwischenabschluss 159,13 Mio. CAD liquide Mittel und rund 16,96 Mio. CAD Finanz- und Leasingverbindlichkeiten aus. Das Management sah die Liquidität für mindestens zwölf Monate ab Bilanzstichtag als ausreichend an.

Das Kapitalpolster finanziert nicht automatisch die gesamte Pipeline. Für Nussir besteht ein Paket von bis zu 140 Mio. USD mit Hartree/Oaktree. Zum 30. Juni waren 12,5 Mio. USD einer 25 Mio. USD-Brücke gezogen; das geplante 50-Mio.-USD-Darlehen und der 70 Mio. USD-Edelmetall-Stream waren nicht vollständig abgeschlossen und gezogen. Für den künftigen Wertbeitrag zählen daher Endkosten, Sicherheiten, Stream- und Offtake-Rechte sowie mögliche Verwässerung.

Erfahrung und strategisches Netzwerk

CEO Christian Kargl-Simard führte Adventus Mining bis zum Verkauf an Silvercorp für rund 235 Mio. CAD im Jahr 2024. Blue Moon nennt unter anderem Teck, Oaktree, Hartree, Wheaton Precious Metals, Altius, Baker Steel, LNS und Monial als bedeutende Aktionäre. Dieses Netzwerk kann Finanzierung und Industriekompetenz unterstützen.

Zwei BUY-Ratings: Analysten sehen deutliches Bewertungspotenzial

Haywood und Maxim stuften Blue Moon in ihren August-Researches jeweils mit BUY ein. Die Kursziele von 15,00 CAD und 15 USD beziehen sich auf unterschiedliche Währungen und Börsenplätze, beruhen auf Annahmen und sind keine Kursgarantien.

Quellen: Haywood Securities und Maxim Group; Eigene Darstellung

Haywood verwendet 0,69x NAV bei 12% Diskontsatz; Maxim arbeitet mit Sum-of-the-Parts und DCF bei 14%. Maxim erwartet erste Umsätze 2028 und liegt damit hinter den 2027-Zielen des Unternehmens. Die Kursziele sind deshalb Analystenmeinungen zum jeweiligen Reportdatum, kein unabhängiger Nachweis eines künftigen Kursverlaufs.

Fünf Meilensteine für 2026/2027

Springer-Neustart: Abschluss der Finanzierung, Beginn der genehmigten Bauarbeiten und Fortschritt des 67.000-Meter-Bohrprogramms.

Abschluss der Finanzierung, Beginn der genehmigten Bauarbeiten und Fortschritt des 67.000-Meter-Bohrprogramms. Nussir-Bau: Budget, Zeitplan, Restfinanzierung und Inbetriebnahme auf dem Weg zum geplanten Hochlauf Ende 2027.

Budget, Zeitplan, Restfinanzierung und Inbetriebnahme auf dem Weg zum geplanten Hochlauf Ende 2027. Apex-DSO: Genehmigung, Abbauvertrag, repräsentative Validierung und verbindlicher Abnahmeweg.

Genehmigung, Abbauvertrag, repräsentative Validierung und verbindlicher Abnahmeweg. Blue-Moon-Rampe: weiterer Vortrieb, Untertagebohrungen und technische Entscheidung über die Einbindung in Springer.

weiterer Vortrieb, Untertagebohrungen und technische Entscheidung über die Einbindung in Springer. Transaktionen: Vollzug der NSG/VMS-Kombination sowie Abschluss und Priorisierung des geplanten 33-Projekte-Erwerbs.

Fazit: Fünf Meilensteine als Kurs-Katalysatoren

Blue Moon verbindet ein gut ausgestattetes Kapitalpolster mit zwei laufenden Untertage-Bauprogrammen bei Nussir und Blue Moon, dem beschleunigten Springer-Neustart samt strategischer APT-Anlage, dem geplanten Apex-DSO-Pfad und einer bindend vereinbarten NSG-Transaktion. Damit wird die Unternehmensstory zunehmend an konkreten Bau-, Finanzierungs- und Transaktionsfortschritten messbar.

Über die nächste Wertstufe entscheiden nun fünf Katalysatoren: die Springer-Finanzierung und der Baustart, die Budget- und Termintreue bei Nussir, belastbare Apex-DSO-Verträge, Fortschritte beim Blue-Moon-Rampenbau sowie der Vollzug der NSG- und US-Projekttransaktionen. Gelingt die Umsetzung, könnte sich das Portfolio schrittweise zu einer diversifizierten Plattform für kritische Metalle entwickeln.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Redaktionelle Einordnung: Wertungen, Ziele und Szenarien sind als solche kenntlich gemacht. Tatsachenangaben beruhen auf den im Quellenblock genannten Primärquellen. Unternehmensangaben, historische Schätzungen und Managementszenarien sind keine unabhängigen technischen oder wirtschaftlichen Nachweise. Unternehmensplanungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews: Rohstoff-TV · Commodity-TV · YouTube

· · Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: zum Wikifolio

Primärquellen und Research-Grundlagen

Redaktionsstand: 2. September 2026. Maßgeblich sind die vollständigen Originaldokumente, technischen Berichte und Emittentenfilings. Die nachfolgenden Links sind eine Auswahl der wesentlichen Grundlagen:

USGS - Finale US-Liste kritischer Mineralien 2025

Europäische Kommission - Kritische und strategische Rohstoffe / CRMA

Blue Moon - Nussir-Machbarkeitsstudie (16.04.2026)

Blue Moon - Investitionsentscheidung und Finanzierungsankündigung (27.04.2026)

Blue Moon - Abschluss der Bought-Deal-Angebote (06.05.2026)

Blue Moon - Springer-Strategie, APT-Anlage und Preisumfeld (13.08.2026)

Blue Moon - GE/Utah-Schätzung und Apex-Erwerb (27.02.2026)

Blue Moon - Springer-Genehmigungen (20.08.2026)

Blue Moon - bindende NSG/VMS-Transaktion (26.06.2026)

Blue Moon - Apex-Probe und Projektupdate (29.06.2026)

Blue Moon - geplanter Erwerb von 33 Projekten (11.08.2026)

Blue Moon - Blue-Moon-Projektseite und PEA-Zusammenfassung

Blue Moon - ungeprüfter Q2-Zwischenabschluss / SEC

Blue Moon - Unternehmenspräsentation August 2026

Blue Moon Metals - Managementangabe zur Springer-Infrastruktur (02.09.2026; von SRC nicht unabhängig geprüft)

Haywood Securities - Radar Flash (21.08.2026)

Maxim Group - Equity Research (17.08.2026)

BC Securities Commission - Promotional Communications

Wichtige regulatorische Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Entgeltliche Veröffentlichung / Interessenkonflikt

Dieser Beitrag wurde von einem freien Journalisten erstellt und durch die Swiss Resource Capital AG (SRC) im Rahmen der IR-Arbeit für Blue Moon Metals Inc. verbreitet. SRC erhält eine vertraglich vereinbarte, nicht von Aktienkurs, Transaktionserfolg, Produktionsbeginn oder wirtschaftlichem Ergebnis abhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen. Auftraggeber und SRC haben daher wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung; dies kann Auswahl und Gewichtung beeinflussen.

Charakter: Werbung/Marketingkommunikation; keine unabhängige Finanzanalyse, persönliche Anlage-, Finanz- oder Steuerberatung, kein Prospekt und weder Angebot noch Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf. Persönliche Verhältnisse werden nicht berücksichtigt. Maßgeblich sind die vollständigen Emittentenunterlagen auf SEDAR+ und EDGAR; unabhängiger fachlicher Rat kann erforderlich sein.

Herausgeber und verantwortlich ist SRC. Die im Quellenblock ausdrücklich ausgewiesene Managementangabe zur Springer-Infrastruktur wurde redaktionell berücksichtigt; darüber hinaus erfolgte kein vollständiger fachlicher oder redaktioneller Managementcheck durch Blue Moon. Keine genannte Behörde oder Börse hat den Beitrag geprüft, genehmigt oder bestätigt.

Beteiligungen: Zum Redaktionsschluss hält der freie Journalist keine Blue-Moon-Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Short-Positionen. Mitarbeitende beziehungsweise nahestehende Personen der SRC halten zusammen weniger als 0,5% der ausstehenden Aktien, dort bestehen keine Optionen, Warrants, Derivate oder Shorts. Eigene Käufe oder Verkäufe sind möglich. SRC betreibt kein Market Making und erbringt für Blue Moon keine Investmentbanking-Leistungen.

Grundlage/Aktualität: Öffentliche Emittentenmeldungen, technische Berichte, Finanzfilings, Regierungs- und Behördeninformationen, Unternehmenspräsentationen, Researchberichte sowie die ausdrücklich bezeichnete Managementangabe; redaktionell geprüft, aber möglicherweise unvollständig, fehlerhaft oder überholt. Maßgeblich sind Originalquellen und aktuelle Pflichtveröffentlichungen. Keine laufende Aktualisierungspflicht; Wiederveröffentlichungen erfordern eine neue Prüfung.

Technik: Ressourcen sind keine Reserven; abgeleitete Ressourcen besitzen geringere Sicherheit. Die GE/Utah-Schätzung von 1984 über 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45% Wolfram und die Springer-Schätzung von 2012 sind historisch, nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven verifiziert und dürfen nicht als solche verwendet werden. Springer besitzt keine aktuelle Machbarkeitsstudie oder Mineralreserve; ein Produktionsneustart ohne diese Nachweise weist ein erhöhtes technisches und wirtschaftliches Ausführungsrisiko auf. Für Apex liegt keine aktuelle NI-43-101-Ressource oder -Reserve vor. Selektive Proben, einzelne Bohrabschnitte und historische Produktion sind nicht zwingend repräsentativ. Die Angabe zu rund 500 Mio. USD bereits geschaffener Springer-Infrastruktur ist eine nicht unabhängig geprüfte Unternehmensangabe. CuEq hängt von Preis-, Gewinnungs- und Payability-Annahmen ab. Technische Angaben wurden von den in den Unternehmensmeldungen genannten qualifizierten Personen geprüft; SRC ist keine qualifizierte Person nach NI 43-101.

Zukunftsaussagen: Angaben zu Finanzierung, Genehmigungen, behördlichen Prüfungen, Bau, Produktion, Kosten, Cashflows, Ressourcen, Studien, Transaktionen, Zeitplänen, Metallpreisen, Abnahme, DSO, Verarbeitung und Kurszielen beruhen auf Annahmen und können wesentlich abweichen. Risiken umfassen unter anderem fehlende oder teure Finanzierung, Verwässerung, Schulden und Streams, Kostenüberschreitungen, Verzögerungen, technische und geologische Abweichungen, Metallpreis-, Währungs-, Lieferketten-, Genehmigungs-, Umwelt-, Rechts-, Akzeptanz-, Personal- und Ausführungsrisiken. Bestehende Genehmigungen können überprüft, geändert, angefochten oder widerrufen werden. "plant", "soll", "erwartet", "könnte", "würde", "Ziel" und "Potenzial" sind keine Zusagen.

Research/Kursziele: Ratings, Kursziele, NAV-, DCF- und Cashflow-Modelle sind Meinungen zum jeweiligen Reportdatum, abhängig von Annahmen und jederzeit änderbar. Haywood und Maxim weisen die genannten Investmentbanking-, Market-Making- beziehungsweise Reisekostenkonflikte aus. SRC hat die Modelle nicht auditiert; geprüft wurden nur die arithmetischen Kurszielabstände.

Anlagerisiko: Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ, volatil und teils illiquide. Ein teilweiser oder vollständiger Kapitalverlust ist möglich. Vergangene Entwicklungen und historische Projektdaten erlauben keine verlässlichen Zukunftsschlüsse; Peer-Vergleiche sind nur eingeschränkt aussagekräftig.

Verbreitung: Nur an Personen, denen der Beitrag rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf. Empfänger sind für die Einhaltung anwendbarer Vorschriften verantwortlich.

Einsatz KI-gestützter Systeme: KI-gestützte Hilfsmittel können für Struktur, Sprache und Konsistenz eingesetzt worden sein. Aussagen, Zahlen, Quellen und Rechtshinweise wurden redaktionell geprüft; die Verantwortung verbleibt bei SRC.

© 2026 Swiss Resource Capital AG. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung oder Weiterverbreitung nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und mit Quellenangabe.

Enthaltene Werte: CA09570Q5095,XC0005705XXX,XC0009656XXX