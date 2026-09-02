Antrique Holdings Pte. Ltd. ("Antrique") gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem "Industrial Liaison Program and Startup Exchange" (ILP STEX) des Massachusetts Institute of Technology (MIT) beigetreten ist, um sein globales Forschungs- und Innovationsnetzwerk zu stärken und damit die Entwicklung der KI-Infrastruktur sowie praktischer industrieller Anwendungen voranzutreiben.

Im Zuge der Entwicklung seiner KI-Innovationsplattform baut Antrique Beziehungen zu führenden Forschungs-, Technologie- und Innovationsökosystemen auf, um die KI-Infrastruktur mit Forschung, Fachkräften und der Industrie zu vernetzen. Durch seine Mitgliedschaft bei ILP STEX erhält Antrique die Möglichkeit, mit Dozenten, Forschern und Studierenden des MIT zusammenzuarbeiten und Zugang zu mehr als 1.000 mit dem MIT verbundenen Start-ups zu erhalten. Im Rahmen dieser Kooperationen kann Antrique neue Technologien finden, die für seine strategischen Prioritäten relevant sind, mit Start-ups in einem für eine Unternehmenskooperation geeigneten Stadium zusammenarbeiten und Möglichkeiten für Technologiepartnerschaften und die Kommerzialisierung ausloten.

Antrique plant, den Schwerpunkt seiner Zusammenarbeit mit dem MIT auf künstliche Intelligenz und deren branchenübergreifende Anwendungen zu legen, darunter KI-Infrastruktur, Systeme für erneuerbare Energien, Präzisionslandwirtschaft, nachhaltige Aquakultur und intelligente Industriesysteme. Die Zusammenarbeit wird zudem die Umsetzung von Forschungsergebnissen, die Förderung von Nachwuchskräften und den Wissenstransfer unterstützen und so die Verbindung zwischen neuen Forschungsergebnissen und den praktischen Anforderungen der Industrie stärken.

Diese Schwerpunkte unterstützen die übergreifende Strategie von Antrique, ein integriertes Ökosystem aufzubauen, das KI-Infrastruktur, Forschung, Fachkräfte, Technologie, Industrie und Kapital miteinander verbindet. Durch die Kombination fortschrittlicher Rechenkapazitäten mit realen Betriebsumgebungen und vertrauenswürdigen Branchendatensätzen möchte Antrique eine Plattform schaffen, auf der Forscher, Ingenieure, Unternehmer und Industriepartner praktische KI-Lösungen für regionale und globale Märkte entwickeln, validieren und skalieren können.

Über Antrique Holdings Pte. Ltd.

Antrique Holdings Pte. Ltd. ist eine internationale Investitions- und Technologieplattform mit Hauptsitz in Singapur, deren Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Technologie und strategischen Investitionen liegt. Antrique entwickelt KI-Infrastruktur und -Fähigkeiten sowie praxisnahe industrielle Anwendungen und bringt dabei Technologie, Forschung, Industrie und Kapital zusammen, um die Entwicklung und Kommerzialisierung skalierbarer KI-Lösungen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://antrique.net/

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