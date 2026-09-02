Nach dem Bohrerfolg: Kupfer sichtbar - doch die entscheidende Antwort kommt jetzt erst noch

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Jetzt wird es ernst. Copper One hat Phase 1 auf Majuba Hill abgeschlossen. Während die Bohrkerne ausgewertet werden, stehen bereits vier Bohrplätze für die nächste Phase bereit

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung: Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030).

Kupfer auf Rekordhoch, diese Aktie auf Allzeittief - wie lange kann diese Schere offen bleiben?

Kupfer notiert nahe seinem Allzeithoch, diese Aktie nahe ihrem Allzeittief. Und während der Markt wegschaut, meldet das Unternehmen aus British Columbia sichtbare Mineralisierung - beginnend in gerade einmal 20 Metern Bohrtiefe.

Liebe Leserinnen und Leser,



an der Börse gibt es Konstellationen, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben. Ein Rohstoff bricht Rekorde, die Bank of America und Goldman Sachs überbieten sich mit Prognosen, das Weiße Haus erklärt das Metall zur Frage der nationalen Sicherheit - und ausgerechnet die kleinen Unternehmen, die dieses Metall im Boden haben, werden verkauft.



Genau das ist im Sommer 2026 passiert. Und während sich diese Schere öffnete, hat das Unternehmen, um das es hier geht, nicht stillgehalten: Auf zwei Projekten wird gleichzeitig gebohrt, ein Phase-1-Programm ist abgeschlossen, ein zweites läuft - und am 28. August kam die Meldung, dass der Bohrkern aus Nevada nun Korn für Korn unter dem Mikroskop ausgewertet wird, um die Ziele der nächsten Bohrphase zu schärfen. Der Reihe nach.



Zunächst die Fakten: Kupfer ist im Ausnahmezustand



Die Zahlen der vergangenen Wochen sprechen eine deutliche Sprache. Am 7. August erreichte Kupfer an der US-Börse COMEX im Handelsverlauf 6,77 US-Dollar je Pfund - ein Allzeithoch. Am 25. August folgte der September-Kontrakt mit 6,727 Dollar, umgerechnet rund 14.800 Dollar je Tonne. Aktuell sehen wir immer noch 6,64 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von etwa 18 Prozent zu Buche, auf Zwölfmonatssicht rund 46 Prozent.

Rasanter Anstieg des Kupferpreises am 25. August 2026. Quelle: Tradingview

Noch aussagekräftiger als der Preis selbst ist aber, was darunter passiert. An der London Metal Exchange schloss Kupfer am 11. August im Kassahandel bei 14.424,50 Dollar je Tonne - mit einem Aufschlag von 207,50 Dollar gegenüber dem Dreimonatskontrakt. Diese sogenannte Backwardation war der höchste Wert des Jahres; Ende Juli hatte sie noch bei 34 Dollar gelegen. Parallel fielen die LME-Lagerbestände auf 214.550 Tonnen, ein Minus von 14 Prozent binnen elf Tagen.

Der 19-monatige Anstieg des Kupferpreises von einem Tiefststand im Jahr 2025 von 3,99 US-Dollar pro Pfund auf ein Allzeithoch von 6,77 US-Dollar pro Pfund am 7. August 2026. Illustrativer Kursverlauf auf Basis berichteter Datenpunkte. Quelle: Dow Jones Market Data/FactSet, Barchart, Yahoo Finance, IndexBox, Investing News Network, Trading Economics.

Die Rede ist von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030), notiert an der Canadian Securities Exchange unter CEXY, in den USA unter CEXYF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter IW8. Das Unternehmen bohrt derzeit auf zwei Projekten gleichzeitig - und wird an der Börse mit rund 15 Millionen kanadischen Dollar bewertet und hat sich von seinem Allzeittief deutlich erholt.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030)

Damit hat sich die Aktie seit unserem letzten Bericht Mitte Juli, als sie noch bei 0,59 kanadischen Dollar notierte, spürbar verbilligt - während der Kupferpreis im selben Zeitraum auf Rekordniveau kletterte. Diese Divergenz ist der eigentliche Ausgangspunkt dieses Artikels. Sie kann zwei Dinge bedeuten: Entweder der Markt weiß etwas, das die Rohstofflage nicht hergibt. Oder hier ist eine Bewertung entstanden, die mit dem Umfeld nicht mehr Schritt hält.

Warum der Kupfermangel struktureller Natur ist - und nicht wegverhandelt werden kann

Die entscheidende Frage für jeden Rohstoffinvestor lautet: Ist die Knappheit ein vorübergehendes Phänomen oder ein strukturelles Problem? Beim Kupfer deutet fast alles auf Letzteres hin.

Auf der Nachfrageseite treffen mehrere Megatrends gleichzeitig aufeinander. S&P Global rechnet damit, dass der Kupferbedarf bis 2050 um 50 Prozent steigt - getrieben von KI-Infrastruktur, Elektrofahrzeugen, Stromnetzen und wachsenden Verteidigungsbudgets. Ein einziges hyperskaliertes KI-Rechenzentrum verschlingt bis zu 50.000 Tonnen Kupfer, ein herkömmliches kommt mit 5.000 bis 15.000 Tonnen aus.

Die Nachfragekurve zeigt nach oben - Rechenzentren, Fahrzeuge, Verteidigung und der Nachholbedarf in Asien treiben den Kupferverbrauch bis 2035. Quelle: Wood Mackenzie

Auf der Angebotsseite dagegen knirscht es an allen Ecken. Die Internationale Energieagentur erwartet bis 2035 ein Angebotsdefizit von 25 Prozent. Der Grund ist nicht Geologie, sondern Ökonomie und Zeit: Eine neue Kupfermine braucht von der Entdeckung bis zur Produktion über 15 Jahre, und der Kapitalbedarf liegt bei 30.000 bis 40.000 Dollar je Tonne Jahreskapazität.

Wie akut die Lage ist, zeigt der Blick auf die etablierten Produzenten. Chiles Staatskonzern Codelco - einer der größten Bergbaukonzerne der Welt - hat mit eigenen Problemen zu kämpfen: Anfang August setzte er den Ausbau der über hundert Jahre alten Mine El Teniente aus, nachdem dort neue seismische Risiken festgestellt worden waren - ein Jahr nach einem tödlichen Einsturz im Jahr 2025. Die Produktion von El Teniente war 2025 bereits um 13 Prozent gefallen. Chiles grundsätzliches Problem sinkender Erzgehalte zeigt sich auch andernorts, wenn auch nicht bei Codelco: In Escondida, der größten Kupfermine der Welt, die mehrheitlich BHP gehört und von BHP betrieben wird, sank die Förderung im vergangenen Geschäftsjahr um drei Prozent, weil der Erzgehalt von 1,02 auf 0,90 Prozent nachgab. In Pampa Norte, ebenfalls ein BHP-Betrieb, brach die Produktion um 21 Prozent ein.

Sinkende Erzgehalte bedeuten, dass für dieselbe Menge Kupfer immer mehr Gestein bewegt werden muss. Das kostet Energie, Kapital und Infrastruktur - und es lässt sich nicht durch einen höheren Preis über Nacht beheben.

Ohne Kupfer kein Rechenzentrum, kein Stromnetz, keine Raumfahrt: Das Metall ist in praktisch keiner Schlüsseltechnologie ersetzbar. Quelle: Unternehmensangaben, cexy.copperone.com

Washington macht Kupfer zur Chefsache - und das im großen Stil

Was den aktuellen Zyklus von früheren Rohstoffhaussen unterscheidet, ist die politische Dimension. Kupfer ist in den USA seit November 2025 offiziell auf der Liste der kritischen Mineralien. Und die Regierung belässt es nicht bei Symbolik.

Bei einem Branchentreffen im US-Außenministerium stellte Präsident Donald Trump ein umfassendes Paket für Bergbau und kritische Mineralien vor. Die Kernbotschaft: Rohstoffe sollen nicht nur in den USA gefördert, sondern dort auch verarbeitet, raffiniert und zu Endprodukten weiterverarbeitet werden. Handelsminister Howard Lutnick fasste es so zusammen, dass erst die vollständige industrielle Kette dauerhafte Arbeitsplätze und strategische Unabhängigkeit schaffe.

Die konkreten Zahlen aus dieser Runde sind bemerkenswert: rund drei Milliarden Dollar für neue Rohstoff- und Verarbeitungsprojekte, darunter über eine Milliarde Dollar der Export-Import Bank für Ivanhoe Electrics Kupferprojekt Santa Cruz in Arizona. Dazu 100 Millionen Dollar für die Ausbildung von Bergbaufachkräften - zehnmal so viel, wie die Hochschulen selbst erbeten hatten. Der Hintergrund: In den USA schließen jährlich weniger als 170 Bergbauingenieure ein akkreditiertes Studium ab, in China sind es über 3.000. Rund die Hälfte der bestehenden Belegschaft geht binnen drei Jahren in Rente.

Besonders relevant für Explorationsunternehmen ist ein anderer Punkt: die Genehmigungsverfahren. Trump erklärte, Bergbau-Genehmigungen hätten früher drei bis fünf Jahre gedauert und würden nun teils innerhalb von 25 Tagen erteilt. Ob sich diese Zeiträume dauerhaft halten lassen, muss die Praxis zeigen. Die Richtung ist jedoch eindeutig.

Rohstoffsicherheit als Chefsache: die vollständige Aufzeichnung des Branchentreffens. Quelle: youtube.com/watch?v=XX72g4snLCs

Hinzu kommt die Zollfrage. Seit dem 1. August 2025 gilt ein Einfuhrzoll von 50 Prozent auf halbfertige Kupferprodukte. Über einen möglichen Zoll auf raffiniertes Kupfer ab dem 1. Januar 2027 ist noch nicht entschieden - das Weiße Haus ließ die selbst gesetzte Frist zum 30. Juni 2026 verstreichen. Marktbeobachter erwarten, dass eine Bestätigung die Kupferströme in US-Lager beschleunigen und die Verfügbarkeit außerhalb der USA weiter verknappen würde.

Für einen Explorer mit Projekt auf US-Boden ist diese Gemengelage ein struktureller Vorteil. Genau hier ist Copper One Resources positioniert.

Das Flaggschiff: Majuba Hill in Nevada - kein Grassroots-Risiko, sondern ein Altproduzent

Das Herzstück von Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030) ist das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill im Pershing County, Nevada, rund 251 Kilometer nordöstlich von Reno. Nevada wurde im Ranking des Fraser Institute wiederholt als weltweit attraktivste Bergbau-Jurisdiktion geführt - das Länderrisiko ist praktisch null.

Entscheidend ist aber die Vorgeschichte des Projekts. Auf dem rund 9.684 Acres großen Areal wurde zwischen 1900 und 1950 bereits Kupfer produziert: rund 2,8 Millionen Pfund Kupfer sowie als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn - mit den Mitteln der damaligen Zeit. Anders als bei den allermeisten Explorationsprojekten ist der Nachweis, dass hier abbaufähige Strukturen existieren, also bereits erbracht.

Dazu kommt eine Datenbasis, die für ein Unternehmen dieser Größe ungewöhnlich ist: über 100 historische Bohrungen mit zusammen rund 89.395 Fuß beziehungsweise 27.248 Metern. Allein die Wiederbeschaffung dieser Daten beziffert das Management auf rund 12,1 Millionen US-Dollar - nahezu die aktuelle Börsenbewertung des gesamten Unternehmens.

Majuba Hill, Nevada: über 100 historische Bohrungen und mehrere mineralisierte Brekzienkörper definieren die prioritären Zielzonen 2026. Quelle: Unternehmensangaben

Geologisch handelt es sich um ein klassisches Porphyr-Kupfer-System mit Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung. In der Tiefe wurde ein Chalkosit-Anreicherungshorizont identifiziert - ein typisches Merkmal großer, werthaltiger Porphyrsysteme. Frühere Bohrungen lieferten dabei durchaus vorzeigbare Abschnitte: MHB-2 traf 44,5 Meter mit 1,41 Prozent Kupfer und 97,6 Gramm Silber je Tonne, MHB-32 durchteufte 115,7 Meter mit 0,33 Prozent Kupfer, darin 12,2 Meter mit 1,36 Prozent.

Wichtig für die Einordnung: Historische Bohr- und Produktionsdaten stammen von Vorbetreibern, sind noch nicht vollständig durch eine qualifizierte Person verifiziert und stellen keinen Nachweis einer aktuellen Mineralressource oder eines wirtschaftlichen Abbaus dar.

Der Fund, der im Juli für Aufsehen sorgte: 10,5 Prozent Kupfer

Am 10. Juli veröffentlichte das Unternehmen die Analyseergebnisse der Untertage-Beprobung im historischen Middle Adit. Die Probe MHR-793 lieferte 10,5 Prozent Kupfer und 188 Gramm Silber je Tonne. Zur Einordnung: Viele der größten Kupferminen der Welt arbeiten profitabel mit Gehalten von unter einem Prozent.

Probe MHR-793 mit 10,5 Prozent Kupfer in den Untertage-Anlagen - links ein 71-cm-Hammerstiel als Größenmaßstab, rechts Azurit in Nahaufnahme. Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026

MHR-793 und die benachbarte Probe MHR-794 erfassten oxidisches Kupfer in Form von Azurit, eingebettet in magmatisch-hydrothermale Intrusionsbrekzien mit grob-schwammiger, strahlenförmiger Turmalin-Matrix. Genau solche mehrphasigen Brekziensysteme gelten unter Geologen als klassische Träger hochgradiger Kupfervererzung.

Die Probenstandorte der Untertage-Kartierung 2026 im Middle Adit - MHR-793 stach mit 10,5 Prozent Kupfer heraus. Quelle: Unternehmensmeldung vom 10. Juli 2026

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich um selektive Gesteinsproben aus der Untertage-Kartierung. Sie sind naturgemäß nicht repräsentativ für die Mineralisierung des Gesamtprojekts.

Wo das Bohrprogramm heute steht - Phase 1 abgeschlossen, Phase 2 vorbereitet

Seit Mitte Juli hat sich einiges getan, und der wichtigste Punkt ist zugleich der unspektakulärste: Die entscheidenden Zahlen liegen noch nicht vor.

Am 17. Juli meldete das Unternehmen, dass das KI-definierte Diamantbohrloch MHB-37B die Marke von 2.400 Fuß durchbrochen hat und die ersten 1.760 Fuß Bohrkern an das unabhängige, akkreditierte ALS-Labor in Reno übergeben wurden. Sichtbar im Kern: Chalkopyrit - das wichtigste Kupfererzmineral - sowie Pyrit und Pyrrhotin, zwischen etwa 800 und 1.100 Fuß innerhalb der ALS-Formation, dem Wirtsgestein der porphyrischen Rhyolith-Intrusionen.

Bohrkern aus 1.111 Fuß Tiefe in MHB-37B. Quelle: Copper One Resources

Am 27. Juli folgte die Meldung, dass MHB-37B seine Endteufe von 2.513 Fuß beziehungsweise 765,9 Metern erreicht hat und die Bohrung MHB-38 aufgenommen wurde.

Am 31. Juli folgte der Abschluss der Bohrung MHB-38 bei einer Endteufe von 608 Fuß beziehungsweise 185,32 Metern. Diese Bohrung zielte auf den neu entdeckten, nordnordwestlich verlaufenden Turmalin-Brekzienkörper - und traf ihn. CEO David Greenway ordnete das Ergebnis so ein, dass der anvisierte Brekzien-Korridor erfolgreich durchteuft und damit das geologische Modell bestätigt worden sei; die beobachtete Turmalin-Alteration und die Brekzienbildung stärkten das Vertrauen in die geologische Interpretation.

Am 24. August meldete das Unternehmen dann den erfolgreichen Abschluss des gesamten Phase-1-Bohrprogramms auf Majuba Hill. Insgesamt wurden 4.015 Fuß beziehungsweise 1.224 Meter niedergebracht.

Entscheidend für die Einordnung der Wartezeit ist ein Detail aus dieser Meldung: Der vollständige Bohrkern des Phase-1-Programms befindet sich inzwischen in der gesicherten Kernanlage des Unternehmens in Elko, Nevada. Dort wird er derzeit geologisch aufgenommen, fotografiert, beprobt und für den Versand an die ALS-Laboratorien vorbereitet. Die Proben stecken also nicht fest - sie sind auf dem Weg.

CEO David Greenway ordnete den Abschluss so ein, dass die Bohrungen den anvisierten nordnordwestlich verlaufenden Brekzien-Korridor erfolgreich durchteuft und damit das geologische Modell bestätigt hätten. Die beobachtete Turmalin-Alteration, die Brekzienbildung und die Intrusionsbeziehungen stärkten das Vertrauen in die geologische Interpretation und würden helfen, künftige Bohrziele zu schärfen.

Sichtbare Chalkopyrit-Mineralisierung in der Brekzienzone von MHB-37B bei rund 1.982 Fuß beziehungsweise 604 Metern. Quelle: Copper One Resources (Abbildung 5 der Meldung vom 24. August 2026)

Und die zweite Hälfte der Meldung richtet den Blick bereits nach vorn: Sämtliche Vorbereitungen für das Phase-2-Programm sind abgeschlossen. Vier Bohrplätze samt zugehöriger Bohrstandorte sind fertiggestellt, ausgelegt auf ein Programm über weitere 4.000 Fuß beziehungsweise 1.219 Meter. Damit könnte die nächste Bohrphase beginnen, sobald das Unternehmen den Startschuss gibt - unter anderem auf dem bislang vergleichsweise wenig getesteten Nordwest-Grat.

Der vorbereitete Bohrplatz für das Phase-2-Programm eröffnet den Zugang zum bislang wenig getesteten Nordwest-Grat. Quelle: Copper One Resources (Abbildung 1 der Meldung vom 24. August 2026)

28. August: Der Bohrkern kommt unters Mikroskop

Und am 28. August folgte ein Schritt, der selten Schlagzeilen macht, aber oft darüber entscheidet, wo das nächste Bohrloch angesetzt wird. Copper One hat eine detaillierte geologische Studie des Bohrkerns aus dem abgeschlossenen Phase-1-Programm begonnen - 4.015 Fuß beziehungsweise 1.224 Meter Kernmaterial.

Das ist keine Routineaufnahme. Die Arbeiten verbinden die detaillierte Kernaufnahme mit petrographischen Analysen, inklusive der Herstellung und Untersuchung von Dünnschliffen sowie einer mineralogischen und texturellen Analyse auf Korngröße. Im Fokus stehen Mineralvergesellschaftungen, Alterationsbeziehungen, Brekzientexturen, Gang- und Kluftbildung, Intrusionskontakte sowie Verteilung und Abfolge der Sulfidmineralisierung. Im Klartext: Das Unternehmen will nicht nur wissen, was im Gestein steckt, sondern in welcher Reihenfolge es dorthin gelangt ist - und was das darüber verrät, wo das System am stärksten ist.

CEO David Greenway ordnete das so ein, dass das abgeschlossene Phase-1-Programm wichtige neue geologische Informationen über das System von Majuba Hill geliefert habe. Über die detaillierte Kernaufnahme, die Dünnschliff-Petrographie und die Analyse auf Korngröße erwarte man ein besseres Verständnis der Alteration, der Vererzungsereignisse und der strukturellen Kontrollen. Die Ergebnisse würden helfen, das geologische Modell zu verfeinern und Auswahl sowie Ausrichtung der Ziele für das geplante Phase-2-Programm zu steuern.

Turmalin-Brekzie in Bohrloch MHB-38 bei rund 338 Fuß beziehungsweise 103,0 Metern - sie entspricht dem prognostizierten nordnordwestlich verlaufenden Brekzien-Korridor aus der jüngsten geologischen Kartierung. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 28. August 2026 (Abbildung 1)

Warum das für Anleger relevant ist: Die Ergebnisse fließen in ein sich entwickelndes dreidimensionales geologisches Modell ein und werden gemeinsam mit den Kernbeobachtungen, den Analyseergebnissen und den vorhandenen geologischen, geochemischen und strukturellen Datensätzen bewertet. Erklärtes Ziel ist es, die Zielgeometrie zu schärfen, Vektoren in Richtung Mineralisierung zu identifizieren und die Bohrlöcher für Phase 2 zu priorisieren und auszurichten. Ein Explorer, der ohne diese Vorarbeit bohrt, rät. Einer, der sie zuerst macht, setzt seinen nächsten Dollar mit besseren Chancen ein.

Bohrkern aus MHB-37B bei 2.389 Fuß beziehungsweise 728 Metern mit sichtbarem Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit in Verbindung mit sekundärer Biotit-Alteration. Dieses Intervall wurde an die ALS-Laboratorien zur Analyse übergeben. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 28. August 2026 (Abbildung 2)

Die Meldung aktualisiert außerdem eine Kennzahl, die im Artikel weiter oben noch anders steht. Vor dem Phase-1-Programm umfasste die Explorationsdatenbank von Majuba Hill rund 89.395 Fuß beziehungsweise 27.248 Meter an Bohrungen. Phase 1 hat 4.015 Fuß hinzugefügt, womit die kumulierte Bohrleistung auf dem Projekt nun bei rund 93.410 Fuß beziehungsweise 28.471 Metern liegt. Das mineralisierte System ist nach Unternehmensangaben sowohl seitlich als auch in die Tiefe weiterhin offen.

Die Zielzonen des Bohrprogramms 2026 auf Majuba Hill mit den bereits niedergebrachten und den geplanten Bohrlöchern. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 28. August 2026

Wichtig für die Einordnung: Die oben beschriebenen Mineralbestimmungen beruhen auf visuellen Beobachtungen und wurden nicht durch Laboranalysen bestätigt. Visuelle Beobachtungen sind kein Ersatz für Analyseergebnisse und lassen keine verlässliche Aussage über Gehalte oder Konzentrationen zu. Die Analyseergebnisse stehen weiterhin aus. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der zugrunde liegenden Meldung wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft und freigegeben.

Und genau darin liegt die Erklärung für einen guten Teil der Kursschwäche. Der Markt hat im Juli auf sichtbare Sulfide und einen Hochgrad-Fund an der Oberfläche reagiert. Seitdem wartet er auf Analysedaten - und in solchen Wartephasen verlieren Explorer-Aktien regelmäßig an Boden. Das ist kein Sonderfall dieses Unternehmens, sondern ein Muster, das jeder erfahrene Rohstoffanleger kennt. Mit dem Abschluss der Phase 1 und den fertig vorbereiteten Bohrplätzen für Phase 2 hat sich allerdings eines geändert: Das Unternehmen wartet nicht mit, sondern hat die nächste Stufe bereits aufgebaut.

Weiters Projekt in British Columbia - ganzjährig bebohrbar

Neben Majuba Hill besitzt Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030) das Projekt Redonda und hält eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent am Projekt Redhill in British Columbia. Beide Projekte bieten einen praktischen Vorteil: Sie lassen sich ganzjährig bebohren, während die Kampagne in Nevada saisonal begrenzt ist.

Redhill, an dem Copper One eine Option auf den Erwerb von bis zu 100 Prozent hält, liegt südlich von Ashcroft im Kamloops Mining District, direkt am Trans-Canada Highway, und umfasst rund 4.736 Hektar. Es handelt sich um eine Kupfer-Zink-Mineralisierung vom VMS-Typ. Vorbetreiber wie BP Selco, Rea Gold, Teck, Avalon Ventures, Troymet und Bessor Minerals haben das Gebiet zwischen den 1980er-Jahren und 2017 mit rund 50 Bohrlöchern und etwa 8.000 Bohrmetern erkundet. Das eigene Phase-1-Programm über rund 3.000 Meter läuft; die zweite Diamantbohrung wurde am 15. Juli abgeschlossen, die Analyseergebnisse stehen ebenfalls aus.

Bohrstandort RH-26-02 auf dem Redhill-Projekt mit der Bohranlage direkt am Trans-Canada Highway. Quelle: Copper One Resources

Redonda auf West Redonda Island ist ein porphyrartiges Kupfer-Molybdän-System auf rund 2.746 Hektar mit neun Mineralclaims, das Copper One zu 100 Prozent hält. Es liegt in der Coast Suture Zone, einem Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnvorkommen bekannt ist. Teck Resources brachte hier bereits 1979 neun Diamantkernbohrlöcher über insgesamt 1.681 Meter nieder; jüngere Kampagnen des Vorbetreibers meldeten unter anderem 350,05 Meter mit 0,244 Prozent Kupfer. Seit dem 7. August wird hier wieder gebohrt - dazu gleich mehr.

Drei Standbeine, ein Fokus: Majuba Hill in Nevada sowie Redonda und Redhill in British Columbia. Quelle: Unternehmensangaben

Wichtig für die Einordnung: Die historischen Explorationsergebnisse auf Redhill und Redonda wurden nicht durch eine qualifizierte Person verifiziert. Sie sollten nicht als Hinweis auf aktuelle oder künftige Mineralressourcen gewertet werden.

Das nächste Projekt: Copper One greift in Utah zu

Diese Meldung ist im Sommerloch weitgehend untergegangen, obwohl sie das Unternehmen strukturell verändern würde. Am 20. Juli unterzeichnete Copper One eine verbindliche Aktientauschvereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent an der Rooinek Mining Corp. Die geplante Übernahme, die ein zweites US-Kupferprojekt ins Portfolio bringen würde, steht weiterhin unter den üblichen Vollzugsbedingungen und war zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht abgeschlossen.

Rooinek, das Zielunternehmen der geplanten Übernahme, kontrolliert das Projekt Sport: 108 zusammenhängende, nicht patentierte Mining Claims über rund 1.902 Acres beziehungsweise 770 Hektar im historischen Bergbaudistrikt San Francisco - kurz "Frisco" - im Beaver County im Westen Utahs, auf Flächen des Bureau of Land Management.

Der interessanteste Punkt ist die Nachbarschaft. Das Projekt Sport liegt auf demselben geologischen Trend wie das Kupfer-Gold-Projekt Cactus, das derzeit von Hawk Resources (ASX: HWK), vormals Alderan Resources, erkundet wird. Oberflächenkartierungen haben auf Sport umfangreiche magmatisch-hydrothermale Brekzien, Alterationen und strukturelle Merkmale identifiziert - nach Einschätzung des Unternehmens Hinweise darauf, dass die oberflächennahe, brekziengebundene Mineralisierung mit einem verdeckten, größeren intrusionsgebundenen Kupfersystem zusammenhängen könnte. Utah zählt neben Nevada zu den führenden Bergbau-Jurisdiktionen Nordamerikas.

CEO David Greenway ordnete den Schritt so ein, dass Sport viele jener geologischen Merkmale aufweise, nach denen man suche - darunter Hinweise auf ein potenziell bedeutendes intrusionsgebundenes Kupfersystem, eine ausgezeichnete Infrastruktur und ganzjährigen Zugang. Sofern sie zustande kommt, würde die Übernahme Majuba Hill ergänzen und eine zusätzliche Wachstumsplattform schaffen.

Redonda: Bohrloch RED-26-02 trifft sichtbare Mineralisierung ab 20 Metern

Auf Redonda haben die Diamantbohrungen am 7. August begonnen. Damit bohrt Copper One erstmals auf zwei Projekten gleichzeitig - Majuba Hill in Nevada und Redonda in British Columbia. Und am 26. August folgte das erste Zwischenergebnis, das aufhorchen lässt.

Das Programm umfasst rund 2.400 Bohrmeter und ist nach Unternehmensangaben vollständig finanziert. Vier Bohrstandorte sind vermessen und markiert, weitere Bohrlöcher sind je nach Ergebnis möglich. Zum Einsatz kommt erneut Paradigm Drilling, diesmal mit einem raupenfahrbaren Diamantbohrgerät vom Typ Boyles T-75, das Ziele in über 600 Metern Tiefe erreichen kann.

Inhaltlich zielt die Kampagne auf den südlichen Ausläufer des bekannten Kupfer-Molybdän-Systems. Erklärtes Ziel ist es, die derzeit erkannte Streichlänge auf über einen Kilometer auszudehnen sowie Ausrichtung, Geometrie und Kontinuität der Mineralisierung genauer zu bestimmen. Zusätzlich haben jüngste Feldbeobachtungen entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends eine möglicherweise bislang nicht erkannte mineralisierte Zone freigelegt, die nun kartiert und beprobt wird - und je nach Analyseergebnis zu einem weiteren Bohrziel werden könnte.

Am 26. August meldete das Unternehmen den Zwischenstand aus dem ersten Bohrloch. RED-26-02 wurde mit einer Neigung von minus 55 Grad angesetzt und hat die Marke von 200 Metern Bohrlänge passiert; geplant ist eine Endteufe von rund 500 Metern. Das Entscheidende: Geologische Merkmale und sichtbare Mineralisierung, die zum anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdän-System passen, wurden bereits ab etwa 20 Metern Bohrtiefe beobachtet - und setzen sich über Abschnitte des bislang gebohrten Intervalls fort.

Mineralisierter Bohrkern aus RED-26-02 bei rund 150 Metern Bohrlänge. Die sichtbaren Beobachtungen sind vorläufig; Mineralgehalt und Gehalte lassen sich ausschließlich durch Laboranalysen bestätigen. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 26. August 2026

CEO David Greenway zeigte sich in der Meldung ermutigt von den geologischen Beobachtungen und der sichtbaren Mineralisierung ab rund 20 Metern. Während die Bohrung fortschreite, sehe man das Potenzial, weitere Mineralisierung anzutreffen und dabei zugleich die südliche Ausdehnung, die Geometrie und die Kontinuität des Systems zu testen. Man freue sich darauf, die Analyseergebnisse zu berichten, sobald sie vorlägen und geprüft seien.

Warum das für Anleger interessant ist: Mineralisierung, die schon knapp unter der Oberfläche einsetzt und über weite Strecken anhält, ist bei Porphyrsystemen ein Hinweis auf Mächtigkeit - und oberflächennahe Vererzung ist im späteren Abbau grundsätzlich günstiger zu gewinnen als tief liegende. Ob daraus wirtschaftlich relevante Gehalte werden, entscheidet allerdings ausschließlich das Labor.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich ausdrücklich um vorläufige visuelle Beobachtungen. Vorhandensein, Gehalt und Kontinuität der Mineralisierung lassen sich allein durch Laboranalysen bestimmen. Die Kernaufnahme und Beprobung laufen; Analyseergebnisse werden berichtet, sobald sie vorliegen und geprüft sind.

Lage der geplanten Bohrstandorte 2026 auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia. Quelle: Copper One Resources, Meldung vom 26. August 2026

Fachlich begleitet wird das Programm von Bernhardt Augsten, P.Geo., einem erfahrenen Porphyr-Kupfer-Geologen. Die Explorationsstrategie stützt sich auf den technischen Bericht zu Redonda von W.B. Lennan, P.Geo., der im März 2026 auf SEDAR+ eingereicht wurde; Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt Zielsetzung, Zielen und Auslegung zu.

Molybdänit in einem Turmalin-Brekzien-Bohrkern aus dem Redonda-Programm 2025. Bildquelle: irw-press Meldung vom 7. August 2026

Bemerkenswert ist auch die Einbindung der Klahoose First Nation, auf deren traditionellem Territorium das Projekt liegt. Copper One hat sich verpflichtet, lokale Beschäftigung und Ausbildung sowie Klahoose-nahe Unternehmen vorrangig zu berücksichtigen; ein Mitglied der Klahoose halbiert die Bohrkerne, der Seetransport läuft über das Arbeitsboot der Gemeinschaft. Für ein Explorationsprojekt in British Columbia ist ein funktionierendes Verhältnis zur First Nation kein Nebenaspekt, sondern eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt.

Diamantbohrgerät und Einsatzteam vor dem Start des Programms 2026 auf Redonda. Bildquelle: Unternehmensnews vom 7. August 2026

Kapitalstruktur und Team

Hier ist eine Einordnung nötig, die in der Wahrnehmung vieler Anleger fehlt. Nach der Zusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 waren zum 1. Juni 2026 nur rund 23,72 Millionen Aktien ausstehend - eine ausgesprochen schlanke Struktur. Dieser Stand ist inzwischen überholt: Laut der bei der Canadian Securities Exchange eingereichten Form 9 waren zum 21. August 2026 bereits 32.168.949 Aktien ausgegeben.

Denn das Wachstum der vergangenen Wochen wird über Eigenkapital bezahlt. Für die Rooinek-Übernahme sollen 14 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Parallel läuft eine nicht vermittelte Privatplatzierung, deren Struktur das Unternehmen am 20. August noch einmal überarbeitet hat: Aus maximal 20 Millionen Special Warrants wurden zwei Klassen - bis zu 15 Millionen Non-Flow-Through Special Warrants für bis zu 6 Millionen kanadische Dollar und bis zu 5 Millionen Flow-Through Special Warrants für bis zu 2 Millionen kanadische Dollar. Der Preis bleibt in beiden Fällen bei 0,40 kanadischen Dollar, das Gesamtvolumen steigt damit auf bis zu 8 Millionen kanadische Dollar. Auch der Ausübungspreis der zugehörigen Warrants bleibt unverändert bei 0,50 kanadischen Dollar, also ein Aufschlag von 25% auf den Zeichnungspreis der Platzierung.

Die Flow-Through-Komponente ist dabei mehr als eine Formalie. Solche Aktien nach Paragraf 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes erlauben es dem Unternehmen, die steuerlichen Explorationsabzüge an die Zeichner weiterzureichen. Im Gegenzug müssen die Mittel zwingend in kanadische Explorationsausgaben fließen - im Fall von Copper One also in die Projekte Redonda und Redhill in British Columbia. Für Anleger bedeutet das zweierlei: Zwei Millionen kanadische Dollar sind zweckgebunden für Bohrmeter in Kanada, und das Unternehmen öffnet sich einem zusätzlichen, steuerlich motivierten Investorenkreis, der sonst gar nicht als Käufer in Frage käme.

Das am 21. August bei der Canadian Securities Exchange eingereichte Form 9 nennt zudem erstmals die Vergütung der Vermittler, die zuvor offengeblieben war: bis zu 8 Prozent des Bruttoerlöses in bar sowie bis zu 1,6 Millionen nicht übertragbare Broker Warrants, ebenfalls zu 0,50 kanadischen Dollar und mit zwei Jahren Laufzeit. Bemerkenswert ist eine weitere Klausel: Die Warrants unterliegen einer 10-Prozent-Sperre. Ausgeübt werden dürfen sie nicht, wenn der Inhaber dadurch auf 10 Prozent oder mehr der ausstehenden Aktien käme. Das begrenzt die Gefahr, dass über die Platzierung ein einzelner Großaktionär entsteht.

Rechnet man die 14 Millionen Übernahmeaktien und bis zu 20 Millionen Aktien aus der Ausübung der Special Warrants zu den 32.168.949 ausstehenden Aktien hinzu, käme man auf rund 66,2 Millionen Aktien - deutlich mehr als das Doppelte des heutigen Standes. Werden zusätzlich die in den Special-Warrant-Einheiten enthaltenen Warrants ausgeübt, stiege dieses transaktionsbezogene Szenario auf rund 76,2 Millionen Aktien. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die gesamte vollverwässerte Kapitalisierung von Copper One.

Das Unternehmen hat zudem 6,25 Millionen börsennotierte CEXY.WT-Warrants ausstehend; allein deren Berücksichtigung erhöhte das Szenario auf rund 82,4 Millionen Aktien, mit den Broker Warrants auf rund 84 Millionen - und zwar vor Einbeziehung aller weiteren ausstehenden Optionen, Warrants oder wandelbaren Wertpapiere. Und damit liegt eine zweite, nüchternere Erklärung für die Kursschwäche auf dem Tisch: Wenn eine Platzierung bei 0,40 kanadischen Dollar erfolgen soll, orientiert sich der Markt schlicht an diesem Niveau.

Das ist bei Explorern ein bekanntes Muster - und es hat mit der Geologie nichts zu tun. Die Warrants zeigen aber das mögliche Potenzial auf, denn diese möchte man natürlich schnell im Geld sehen - dafür müsste der Kurs über die Marke von 0,50 kanadischen Dollar steigen. Und die Beschleunigungsklausel verrät, welches Niveau in der Struktur als Zielmarke angelegt ist: Notiert die Aktie an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 1,25 kanadischen Dollar oder höher, kann das Unternehmen die Laufzeit der Warrants auf 30 Tage verkürzen.

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Die andere Seite derselben Medaille: Das Geld fließt in Bohrmeter. Beide laufenden Programme bezeichnet das Unternehmen als vollständig finanziert, auf zwei Projekten wird gleichzeitig gebohrt, und die Übernahme eines vierten Projekts wurde angekündigt, ist aber noch nicht vollzogen. Wer Verwässerung grundsätzlich ablehnt, wird mit einem Explorer in der Wachstumsphase ohnehin nicht glücklich. Entscheidend ist, ob das eingesetzte Kapital Wert schafft - und genau darüber entscheiden die ausstehenden Assays.

Geführt wird das Unternehmen von President und CEO David Greenway; im Juli wurde Richard Robins als Chief Financial Officer berufen. Im Board sitzen unter anderem John Percival und der Geologe Larry Segerstrom mit über 38 Jahren Porphyr-Kupfer-Erfahrung - er zeichnet zugleich als Qualified Person nach NI 43-101 für die technischen Angaben verantwortlich. Bemerkenswert ist vor allem der technische Beirat: Mit Dr. Richard "Dick" Sillitoe gehört ihm der wohl renommierteste Porphyr-Kupfer-Geologe der Welt an, dazu Leo Hathaway und Dr. Mike Ressel von der University of Nevada, Reno. Für eine Porphyr-Story ist das ein Gütesiegel, das sich nicht kaufen lässt.

Aktive Kampagne: das Bohrgerät am Majuba Hill. Quelle: Unternehmensangaben

Die eigentliche Frage: Was ist hier eingepreist?

Fassen wir zusammen, was auf dem Tisch liegt. Ein Metall auf Rekordniveau mit physischer Knappheit, die sich an Lagerbeständen und Terminkurven ablesen lässt. Ein struktureller Angebotsengpass, den die Internationale Energieagentur bis 2035 auf 25 Prozent beziffert. Eine US-Regierung, die Milliarden mobilisiert und Genehmigungsverfahren radikal verkürzt. Ein historisch produzierendes Kupferprojekt in der bestbewerteten Bergbau-Jurisdiktion der Welt. Und ein Portfolio, das binnen weniger Wochen auf vier Projekte in Nevada, Utah und British Columbia gewachsen ist, mit laufenden Bohrungen auf zwei davon.

Dem gegenüber steht eine Börsenbewertung von rund 15 Millionen kanadischen Dollar. Das ist ungefähr der Betrag, den das Management allein für die Wiederbeschaffung der historischen Bohrdatenbank veranschlagt.

Man muss daraus keine Kaufempfehlung ableiten, und dieser Artikel ist auch keine. Aber die Frage darf man stellen: Wenn ein Explorer bereits auf dem Niveau seiner reinen Datenbasis gehandelt wird - wie viel Explorationserfolg ist dann im Kurs überhaupt noch enthalten?

Die Antwort darauf werden die Assays geben. Fallen sie schwach aus, war die Skepsis des Marktes berechtigt. Bestätigen sie, was die visuellen Beobachtungen nahelegen, träfe eine Meldung auf eine Bewertung nahe dem Allzeittief. Welche der beiden Varianten eintritt, weiß heute niemand - und wer etwas anderes behauptet, sollte gemieden werden.

Was gegen die Story spricht - und das gehört dazu

Wer die Chance sieht, muss auch die Kehrseite kennen. Und die ist bei einem Explorer dieser Größe natürlich vorhanden.

Copper One fördert kein Kupfer, erwirtschaftet keine Umsätze und besitzt bis heute keine NI-43-101-konforme Mineralressource. Sämtliche Gehaltsangaben stammen aus historischen Daten oder selektiven Proben und sind nicht repräsentativ. Die entscheidenden Laborergebnisse stehen weiterhin aus und können enttäuschen. Das Wachstum wird über Eigenkapital bezahlt: Aus rund 32,2 Millionen Aktien könnten über die geplante Rooinek-Übernahme und die maximal 20 Millionen Special Warrants rund 66,2 Millionen werden, und rund 76,2 Millionen, wenn zusätzlich die in den Special-Warrant-Einheiten enthaltenen Warrants vollständig ausgeübt werden.

Diese 76,2 Millionen sind lediglich ein transaktionsbezogenes Szenario, nicht die gesamte vollverwässerte Kapitalisierung. Allein die 6,25 Millionen bestehenden CEXY.WT-Warrants erhöhten das Szenario auf rund 82,4 Millionen Aktien, vor allen weiteren ausstehenden verwässernden Wertpapieren - eine erhebliche potenzielle Verwässerung, deren Platzierungspreis bereits dreimal gesenkt wurde. Die Utah-Transaktion ist zudem noch nicht vollzogen und kann scheitern. Der Kupferpreis selbst ist zyklisch: Ein Rückschlag würde den gesamten Sektor treffen. Und die Aktie ist markteng - schon kleine Orders bewegen den Kurs, in beide Richtungen.

Fazit: Das richtige Metall, die richtige Jurisdiktion - und ein Markt, der gerade wegschaut

Selten liegen Rohstofflage und Aktienkurs so weit auseinander wie derzeit bei Copper One Resources Corp. (WKN: A42AGR | ISIN: CA21751T1030). Kupfer notiert nahe seinem Allzeithoch, die physische Knappheit ist an Lagerbeständen und Terminkurven messbar, Washington erklärt das Metall zur nationalen Sicherheitsfrage - und ein Explorer mit historisch produzierendem Projekt in Nevada notiert nahe seinem Allzeittief.

Für spekulativ orientierte Anleger, die den Kupfer-Megatrend über einen frühphasigen nordamerikanischen Explorer spielen wollen, ist das eine Konstellation, die zumindest einen Platz auf der Watchlist verdient. Die Termine, auf die es ankommt, sind klar benannt: die ausstehenden Assays von MHB-37B und MHB-38, die ersten Ergebnisse aus dem Redonda-Programm, die Analysedaten aus Redhill, der Vollzug der Utah-Übernahme samt technischem Bericht sowie die angekündigte Ressourcenschätzung für Majuba Hill.

Für spekulativ orientierte Anleger, die den Kupfer-Megatrend über einen frühphasigen nordamerikanischen Explorer spielen wollen, ist das eine Konstellation, die zumindest einen Platz auf der Watchlist verdient. Die Termine, auf die es ankommt, sind klar benannt: die ausstehenden Analyseergebnisse des Phase-1-Programms auf Majuba Hill, das Ergebnis der nun laufenden geologischen und petrographischen Studie, der Startschuss für das vorbereitete 4.000-Fuß-Programm der Phase 2, die Analyseergebnisse aus RED-26-02 und den weiteren Redonda-Bohrungen, die Analysedaten aus Redhill, der Vollzug der Utah-Übernahme samt technischem Bericht sowie die angekündigte Ressourcenschätzung für Majuba Hill.

Ob daraus eine Neubewertung wird, entscheiden am Ende nicht Erwartungen, sondern Zahlen aus dem Labor in Reno.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

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