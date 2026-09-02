Big Player öffnet die Tür: Der Deal ist unterschrieben - jetzt könnte dieser Small Cap in den USA kräftig durchstarten

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Die regulatorischen Hürden sind genommen, die Infrastruktur steht und Crypto.com liefert den Zugang zu den Ereigniskontrakten. Jetzt beginnt für Prospect die entscheidende Phase: Nutzer gewinnen und Umsätze erzielen

-- Anzeige -- Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -- Advertorial/Werbung: Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040).

Unterschrieben: Der Vertrag mit Crypto.com steht

Es ist der Vertrag, auf den bei diesem Wert alles zugelaufen ist. Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040) hat über seine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Brokerage USA LLC eine endgültige Vereinbarung mit OG Prediction Markets und der Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) unterzeichnet. Aus der unverbindlichen Absichtserklärung vom Juli ist damit ein bindender Vertrag geworden.



-- Anzeige -- Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten -- Advertorial/Werbung im Namen von Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040)

Der Vertrag erlaubt es Prospect Brokerage, die Ereigniskontrakte von OG.com und CDNA in den USA anzubieten. Für das Unternehmen ist das der Eintritt in den Prognosemarkt-Sektor - und die Grundlage für den Start der eigenen, auf Sport zugeschnittenen Plattform.

CEO Johnny Chen wird in der Mitteilung deutlich:

Der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Crypto.com ist ein Meilenstein, der dieses Unternehmen definiert - und einer, den wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten.

Er verweist auf sein Team und die Partner bei Crypto.com, die unermüdlich daran gearbeitet hätten, und ergänzt:

Die Vereinbarung macht Prospect den Weg frei, zu starten, Nutzer aufzunehmen und Umsätze zu erzielen. Wir haben vor, rechtzeitig vor der kommenden NFL- und NBA-Saison für Sportfans live zu sein.

einen wichtigen Schritt, um den Zugang zu vollständig regulierten, ereignisbasierten Prognosemärkten in den gesamten USA auszuweiten.

Die eigene CFTC-registrierte Clearing- und Börseninfrastruktur erlaube es, Fans und Händlern rechtzeitig vor der kommenden Sportsaison einen sicheren, regelkonformen und liquiden Handelsplatz zu bieten.

Wie die Konstruktion funktioniert: Die von CDNA angebotenen Ereigniskontrakte werden Kunden über Prospect Brokerage zugänglich gemacht. Prospect Brokerage führt als CFTC-registrierter Introducing Broker US-Kunden an diese Kontrakte heran, und zwar über die Beziehung zum CFTC-registrierten Futures Commission Merchant von Crypto.com, der Foris DAX FCM LLC, die unter dem Namen OG Broker auftritt. Crypto.com und seine verbundenen Unternehmen werden damit zu den Anbietern der Kontrakte über die US-Vertriebswege von Prospect Brokerage. Das Unternehmen erwartet daraus neue Erlösquellen.

Als Zielfenster für den US-Produktstart nennt das Unternehmen das dritte Quartal 2026, vor Beginn der NFL- und NBA-Saison. Weitere Angaben zu Produkt, Marke, Startzeitpunkt und Marketing sollen im Anschluss folgen.

Bemerkenswert ist das Tempo. Am 7. Juli wurde die unverbindliche Absichtserklärung gemeldet. Am 24. August wurde die Schwestergesellschaft Prospect Trading USA LLC Mitglied an der CFTC-regulierten Börse CDNA. Am 27. August folgte die Zulassung von Prospect Brokerage USA LLC als CFTC-registrierter Introducing Broker. Und jetzt steht der bindende Vertrag. Vier Bausteine in acht Wochen - und zusammen ergeben sie die vollständige regulatorische Kette vom Endkunden bis zur Börse.

Der CEO im Interview: die Sicht aus der Chefetage

Wer sich ein eigenes Bild vom Management machen will, hat dazu seit Kurzem Gelegenheit. Die TMX Group, Betreiberin der Toronto Stock Exchange und der TSX Venture Exchange, hat Johnny Chen für ihre Interviewreihe "View from the C-Suite" vor die Kamera geholt. Thema sind die US-Expansion, die Partnerschaft mit Crypto.com und der bevorstehende Produktstart.

"View from the C-Suite": CEO Johnny Chen im Interview mit der TMX Group, August 2026. Quelle: tsx.com/en/c-suite

Ein zweites, ausführlicheres Gespräch hat Chen dem kanadischen Technologiemedium Cantech gegeben. Auch dort geht es um den Markteintritt in den USA und um die Frage, warum sich ein Unternehmen dieser Größe ausgerechnet an die Infrastruktur eines der größten Krypto-Anbieter der Welt andockt. Das Interview ist auf YouTube abrufbar.

Der Baustein davor: die CFTC-Lizenz für das Endkundengeschäft

Erst wenige Tage alt ist der vorletzte Schritt. Am 27. August meldete das Unternehmen, dass Prospect Brokerage USA LLC als Mitglied in die National Futures Association (NFA) aufgenommen und als Introducing Broker bei der US-Terminmarktaufsicht CFTC registriert wurde. Ohne diese Zulassung wäre der jetzt unterzeichnete Vertrag nicht umsetzbar gewesen.

Betroffen ist die indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Brokerage USA LLC. Als CFTC-registrierter Introducing Broker ist sie befugt, US-Privatkunden an die Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) heranzuführen - eine bei der CFTC registrierte Terminbörse und Clearingstelle - und zwar für den Handel mit vollständig besicherten Ereigniskontrakten, mit Schwerpunkt auf Sport-Ereigniskontrakten.

Die Registrierung erfolgt als sogenannter garantierter Introducing Broker, abgesichert über eine Garantievereinbarung mit der Foris DAX FCM LLC, die unter dem Namen OG Broker auftritt. Dabei handelt es sich um einen bei der CFTC registrierten Futures Commission Merchant und ein verbundenes Unternehmen von Crypto.com. Die Verbindung in den Crypto.com-Verbund, die im Juli mit einer Absichtserklärung begann, ist damit erstmals regulatorisch unterlegt.

CEO Johnny Chen ordnet den Schritt in der Unternehmensmitteilung sinngemäß so ein: Die Registrierung verschaffe Prospect direkten, regulierten Zugang zum US-Markt - der größten Chance, die vor diesem Unternehmen liege. Es sei die Lizenz, die es erlaube, US-Kunden aufzunehmen und deren Handel an regulierten Börsen zu vermitteln. Mit diesem Fundament richte sich der Fokus nun auf die Kommerzialisierung.

Hinweis des Unternehmens: Die Registrierung bei NFA und CFTC stellt keine Billigung, Empfehlung oder Genehmigung der Prospect Brokerage USA LLC, von Prospect Markets oder deren Geschäftspraktiken, Produkten oder Dienstleistungen durch die NFA, die CFTC oder eine andere Aufsichtsbehörde dar. Sie bedeutet ausschließlich, dass der Registrant die geltenden regulatorischen Anforderungen für die Geschäftsaufnahme erfüllt hat.

Wer die vergangenen Tage verfolgt hat, erkennt ein Muster. Am Montag wurde die Schwestergesellschaft Prospect Trading USA LLC Mitglied an der CFTC-regulierten Börse CDNA - die Grundlage für das institutionelle Handelsgeschäft. Wenige Tage später steht die Lizenz für das Endkundengeschäft. Zwei Tochtergesellschaften, zwei Zugänge, dieselbe regulierte Infrastruktur.

Nachprüfen lässt sich das öffentlich: Sowohl die Prospect Brokerage USA LLC als auch Johnny Chen als registrierter Principal sind im BASIC-Register der NFA hinterlegt. NFA BASIC-Register

Warum das Timing kaum besser sein könnte

Der Termin, an dem der Kapitalmarkt eine neue Anlageklasse ernst zu nehmen begann, war der 19. August 2026. An diesem Mittwoch empfing US-Präsident Donald Trump im Eisenhower Executive Office Building neben dem Westflügel die Spitzen der Krypto- und der Prognosemarkt-Branche. Mit am Tisch: der Vorsitzende der US-Terminmarktaufsicht CFTC, dazu Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick.

Am Tag darauf, dem 20. August, trat in Washington erstmals der neu geschaffene Innovation Advisory Committee der CFTC zusammen - ein Gremium mit über 30 Mitgliedern, darunter die Chefs von Coinbase, Robinhood, Kalshi und Polymarket sowie Führungskräfte von CME, Nasdaq und der NYSE-Mutter Intercontinental Exchange. Auf der Tagesordnung standen drei Themen: Kryptoregulierung, künstliche Intelligenz - und Prognosemärkte. Nach Berichterstattung des US-Senders CNBC entzündeten sich die intensivsten Diskussionen des Tages an genau diesem dritten Punkt. Der CFTC-Vorsitzende Michael Selig skizzierte dort eine dreiteilige Roadmap für die Regulierung von Ereigniskontrakten.

Und mitten in diese Woche fiel eine Nachricht, die für den Sektor womöglich noch mehr Gewicht hat als der Termin im Weißen Haus. Am 19. August kündigte Cantor Fitzgerald an, rund 3.000 institutionellen Kunden den Zugang zu Blockgeschäften in Ereigniskontrakten zu eröffnen. Das 1945 gegründete Haus wäre damit eine der ersten Vollbank-Adressen der Wall Street, die institutionellen Investoren diesen Zugang an einer CFTC-regulierten Börse verschafft. Die Liquidität für diese Geschäfte stellt Susquehanna International Group, einer der bekanntesten Market Maker der Branche.



Die Meldung, die den Sektor verändert hat: Cantor Fitzgerald vermittelt institutionelle Blockgeschäfte in Ereigniskontrakten, Susquehanna stellt Kurse und Liquidität. Quelle: cantor.com

Der zuständige Co-CEO und globale Aktienchef von Cantor, Pascal Bandelier, begründete den Schritt in der Mitteilung sinngemäß so: Prognosemärkte wüchsen rasant, die institutionelle Beteiligung habe damit aber nicht Schritt gehalten - weil den Investoren schlicht die Möglichkeit gefehlt habe, an einer regulierten Börse in großem Stil zu handeln. Inzwischen sei die Liquidität da. Die vollständige Mitteilung findet sich bei Cantor Fitzgerald.

Halten wir kurz fest, was hier passiert ist. Innerhalb von 48 Stunden hat die US-Politik den Prognosemärkten einen offiziellen Rahmen gegeben, die Aufsicht hat sie zum Schwerpunktthema ihres neuen Innovationsgremiums gemacht - und die erste große Investmentbank hat begonnen, institutionelles Kapital in diesen Markt zu leiten. Was 2024 noch nach einer Kuriosität für Politikwetten aussah, wird gerade zu einem Handelsplatz, der institutionelle Infrastruktur bekommt.

Und genau in diese Phase fällt der regulatorische Markteintritt eines kanadischen Micro Caps, dessen Börsenwert bei rund 25,7 Millionen kanadischen Dollar liegt.

Und ganz am Anfang: die Mitgliedschaft an der Börse von Crypto.com

Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel MKT notiert, in den USA über die OTCQB unter MKTSF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter DEP.

Starke Partnerschaft. Quelle: Unternehmensnews vom 1. September 2026

Bereits am Montag, dem 24. August, ist Prospect Markets Mitglied der Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) geworden - einer bei der CFTC regulierten US-Börse. Mitglied ist konkret die indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Trading USA LLC. Sie erhält damit direkten Zugang zur Börse von CDNA.

CEO Johnny Chen ordnet den Schritt in der Unternehmensmitteilung sinngemäß so ein: Man sei stolz, Mitglied bei CDNA zu werden - einer der etabliertesten CFTC-regulierten Börsen der USA und einem Pionier für Ereigniskontrakte. Eine Mitgliedschaft an einer Börse dieses Formats sei ein wichtiger Meilenstein für Prospect. Sie unterstütze den Aufbau der Institutional-Trading-Sparte und vertiefe die Rolle des Unternehmens im US-Ökosystem für Prognosemärkte, das weiter rasant wachse.

Das Unternehmen selbst ordnet die Mitgliedschaft als weiteren Schritt seines Eintritts in den US-Prognosemarkt ein, der die übrigen US-Initiativen ergänzt.

Warum das mehr ist als eine Formalie: Eine Börsenmitgliedschaft ist kein Kundenverhältnis. Sie bedeutet, direkt auf der Infrastruktur zu agieren, auf der dieser Markt läuft - und nicht über einen Dritten. Für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist der Zugang zu einer CFTC-regulierten Börse in aller Regel die schwierigste Hürde überhaupt. Sie ist jetzt genommen.

Wer die Cantor-Meldung von vergangener Woche gelesen hat, erkennt hier eine Marktstruktur wieder. Institutionelles Geschäft in Ereigniskontrakten entsteht dort, wo eine Adresse den Zugang vermittelt und ein spezialisiertes Haus Kurse und Liquidität stellt - bei Cantor übernimmt Susquehanna diesen zweiten Part. Die Lehre daraus ist allgemeiner Natur: Der Wert in diesem Markt entsteht nicht allein an der Nutzeroberfläche, sondern eine Ebene tiefer, in der Handelsinfrastruktur. Genau auf dieser Ebene ist Prospect Trading seit dieser Woche vertreten.

Warum Liquidität in diesem Markt die eigentliche Währung ist

Ein Prognosemarkt lebt nicht von seinen Nutzerzahlen, sondern von der Tiefe seiner Bücher. Wer eine Position im vierten Viertel eines Footballspiels glattstellen will, braucht auf der anderen Seite jemanden, der kauft. Fehlt dieser Jemand, wird der Spread breit, der Preis unsauber - und die Plattform verliert ihren Charakter als Handelsplatz.

Genau deshalb ist der Satz von Cantor so bemerkenswert: Die institutionelle Beteiligung habe deshalb nicht Schritt gehalten, weil sich nicht in großem Stil handeln ließ. Übersetzt heißt das: Liquidität war das Nadelöhr des gesamten Sektors. Und Liquidität ist das Produkt, das ein Market Maker verkauft.

Für Prospect Prediction Markets ist dieses Thema nicht neu. Bereits in der Meldung vom 21. Juli 2026 erklärte das Unternehmen, man treibe die eigene Market-Making-Initiative weiter voran und betrachte sie als strategisch wichtiges und komplementäres Geschäft zur Verbraucherplattform. Der Aufbau der Institutional-Trading-Sparte, den die Mitgliedschaft nun unterstützt, ist die Fortsetzung dieser Linie.

Das ist der eigentlich interessante Punkt an dieser Konstellation: Ein Handelsgeschäft folgt einer anderen Ertragslogik als eine Verbraucherplattform. Es lebt nicht von Nutzerwachstum und Marketingbudgets, sondern von Volumen, Transaktionszahl und der Qualität der eigenen Modelle. Und sein Aufbau hängt nicht daran, ob und wann die Verbraucherplattform in den USA an den Start geht.

Prognosemärkte sind keine Sportwetten - und dieser Unterschied entscheidet alles

Wer den Sektor verstehen will, muss zuerst einen Denkfehler ausräumen. Prognosemärkte sehen aus wie Wetten. Sie funktionieren aber wie ein Finanzmarkt.

Bei einer klassischen Sportwette ist der Anbieter die Gegenpartei. Er stellt die Quote, nimmt den Einsatz an, kalkuliert sein Risiko und verdient an der Marge. Das Haus gewinnt strukturell - so ist das Modell gebaut.

Ein Prognosemarkt funktioniert anders. Die Plattform ist Handelsplatz, nicht Gegenpartei. Nutzer handeln untereinander. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage, nicht durch die Kalkulation eines Buchmachers. Positionen lassen sich während des laufenden Ereignisses kaufen und wieder verkaufen. Verdient wird an Handelsgebühren, Spreads und eben am Market Making.

Gründer und CEO Johnny Chen hat diesen Punkt auf einer Investorenkonferenz im Mai auf den Begriff gebracht: Das richtige mentale Modell sei nicht eine weitere Art, auf Sport zu wetten - sondern eine eigenständige neue Anlageklasse.

Diese Unterscheidung ist nicht akademisch. Sie hat handfeste regulatorische Folgen. Online-Sportwetten sind in den USA Sache der einzelnen Bundesstaaten - ein Flickenteppich, in dem längst nicht überall gespielt werden darf. Ereigniskontrakte auf Finanzmarkt-Infrastruktur unterliegen dagegen der Bundesaufsicht CFTC. Wer diesen Weg geht, spielt nach anderen Regeln als ein klassisches Sportsbook. Dass Cantor Fitzgerald institutionellen Kunden Blockgeschäfte anbietet und nicht etwa Wettscheine, zeigt, welche der beiden Lesarten sich an der Wall Street durchgesetzt hat.

Kein Wettschein, sondern ein Handelsterminal: Live-Spielverlauf, Quoten, Statistiken und Orderfenster in einer Oberfläche. Screenshots auf der Startseite von prospectmarkets.com sowie in der Unternehmenspräsentation

Die Zahlen hinter dem Boom sind schwer zu ignorieren

Die Wachstumsdynamik dieses Sektors gehört zu den steilsten, die der Finanzmarkt derzeit zu bieten hat.

Das Pew Research Center hat den Verlauf nachgezeichnet: Im September 2025 lag das kombinierte monatliche Handelsvolumen der größten Plattformen noch unter fünf Milliarden US-Dollar. Im Mai 2026 waren es rund 25,7 Milliarden.

Im Juni 2026 folgte der nächste Sprung. Der Sektor überschritt erstmals 50 Milliarden US-Dollar Nominalvolumen in einem einzigen Monat, getrieben von der Fußball-Weltmeisterschaft und den NBA-Finals. Auf der größten Plattform des Sektors entfielen in diesem Monat rund 85 Prozent des Handelsvolumens auf Sportkontrakte. Und noch eine Zahl macht die Verschiebung greifbar: Während der Weltmeisterschaft entfielen schätzungsweise 27 Prozent des gesamten legalen US-Sportwettvolumens auf Prognosemärkte - zu Jahresbeginn waren es rund neun Prozent.

Wie es weitergehen könnte, hat das Wall-Street-Analysehaus Bernstein beziffert. Die Analysten erwarten für 2026 ein Gesamtvolumen von rund 240 Milliarden US-Dollar - ein Zuwachs von 370 Prozent gegenüber 2025. Bis 2030 halten sie rund eine Billion US-Dollar jährlich für erreichbar, was einem jährlichen Wachstum von etwa 80 Prozent entspräche. Als Treiber nennt Bernstein die zunehmende regulatorische Klarheit auf Bundesebene, Vertriebspartnerschaften im Massenmarkt und die wachsende Beteiligung institutioneller Investoren.

Vom Nischenphänomen zum Milliardenmarkt: monatliches Handelsvolumen auf Prognosemärkten. Grafik zur Einbettung beim Pew Research Center

Wie schnell in diesem Sektor Unternehmenswert entsteht

Wer wissen will, wie der Kapitalmarkt dieses Thema bewertet, muss sich die Finanzierungshistorie von Kalshi ansehen. Sie liest sich wie eine Beschleunigungskurve.

Im Oktober 2025 sammelte die Plattform über 300 Millionen Dollar bei einer Bewertung von fünf Milliarden ein. Im Dezember waren es elf Milliarden. Im Mai 2026 folgte eine Series F über eine Milliarde Dollar - bei 22 Milliarden Bewertung, angeführt von Coatue, mit Sequoia, Andreessen Horowitz, Morgan Stanley und ARK Invest an Bord. Sieben Wochen später berichtete die Financial Times, Kalshi verhandle über eine neue Runde bei rund 40 Milliarden Dollar. Ein möglicher Börsengang steht für 2027 im Raum.

Von fünf auf 40 Milliarden in rund acht Monaten. Der Wettbewerber Polymarket, an dem die NYSE-Mutter Intercontinental Exchange Ende 2025 mit zwei Milliarden Dollar einstieg, wird zuletzt bei rund 15 Milliarden gehandelt.

Diese Zahlen sagen nichts darüber aus, was ein einzelner Small Cap wert ist. Sie sagen aber sehr viel darüber, welche Beträge institutionelle Investoren bereit sind zu zahlen, um in diesem Markt vertreten zu sein - und wie eng das Feld börsennotierter Alternativen ist, über die Privatanleger dasselbe Thema überhaupt spielen können.

Das zweite Standbein: ein Bloomberg-Terminal für den Sport

Neben dem institutionellen Handel arbeitet Prospect Prediction Markets weiter an der Verbraucherplattform, die den ursprünglichen Kern des Unternehmens bildet. Deren Produktthese setzt genau dort an, wo die erste Generation der Prognosemärkte schwach ist. Deren Plattformen zeigen einen Preis und ein Orderfenster - aber keinen Kontext. Wer während eines laufenden Spiels handeln will, sieht weder den Spielverlauf noch die Statistik noch die Verletzungslage. Er handelt im Blindflug.

Die Prospect-Oberfläche bündelt stattdessen alles auf einem Schirm: den Live-Spielverlauf Zug um Zug, Konsensquoten aus dem breiteren Markt, einen Wahrscheinlichkeits-Chart in Echtzeit, vollständige Box Scores mit Minuten, Punkten, Assists und Blocks bis auf Spielerebene, dazu Verletzungsmeldungen und den anstehenden Spielplan. Nach Unternehmensangaben läuft der Datenfeed dabei der TV-Übertragung voraus.

Das Unternehmen nennt dieses Konzept die Second-Screen-Erfahrung. Der Gedanke dahinter ist plausibel: Nach eigenen Recherchen nutzen 77 Prozent der Generation Z und der Millennials ihr Smartphone, während sie live Sport schauen - sie springen zwischen Social Media, Fantasy-Apps und Wett-Anwendungen hin und her. Wer all das in einer Oberfläche zusammenzieht, baut keine weitere App. Er baut eine Gewohnheit.

Wie das konkret aussieht, hat das Management in seiner Unternehmenspräsentation im Detail gezeigt.

Ein zweiter Baustein ist die algorithmische Marktabwicklung. Wenn die Schlusssirene ertönt, zieht das System die verifizierten Ergebnisse direkt aus offiziellen Sportdatenquellen und stellt sämtliche Positionen automatisch glatt. Keine manuelle Prüfung, keine Wartezeit.

Hinzu kommt die Abdeckung von Nischensportarten - Curling, Surfen, Disc Golf, Randdisziplinen im Kampfsport. Dort ist der Wettbewerb minimal, weil die großen Anbieter sich auf die Volumenbringer konzentrieren. Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040) verfolgt hier die Strategie, große Ligen vollständig zu bedienen und gleichzeitig Märkte zu besetzen, die schlicht niemand anbietet.

Unternehmenspräsentation und Produktdemo, Mai 2026: youtube.com/watch?v=pKkpG-iO6Tk

Ein zweiter Baustein ist die algorithmische Marktabwicklung. Wenn die Schlusssirene ertönt, zieht das System die verifizierten Ergebnisse direkt aus offiziellen Sportdatenquellen und stellt sämtliche Positionen automatisch glatt. Keine manuelle Prüfung, keine Wartezeit.

Hinzu kommt die Abdeckung von Nischensportarten - Curling, Surfen, Disc Golf, Randdisziplinen im Kampfsport. Dort ist der Wettbewerb minimal, weil die großen Anbieter sich auf die Volumenbringer konzentrieren. Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040) verfolgt hier die Strategie, große Ligen vollständig zu bedienen und gleichzeitig Märkte zu besetzen, die schlicht niemand anbietet.

Die Verbindung zu Crypto.com - und warum der Markt bislang zurückhaltend blieb

Am 7. Juli 2026 meldete das Unternehmen die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit Foris DAX FCM LLC, die unter dem Namen OG Broker auftritt. Dabei handelt es sich um einen bei der CFTC registrierten Futures Commission Merchant und ein verbundenes Unternehmen von Crypto.com. Die geplante Konstruktion sieht vor, dass Prospect US-Teilnehmer an CFTC-regulierte Ereigniskontrakte heranführt - über eben jene North American Derivatives Exchange, die als Crypto.com | Derivatives North America firmiert.

Steve Humenik, Chief Legal Officer bei OG und Global Head of Legal für Prediction and Capital Markets bei Crypto.com, wurde in der Meldung sinngemäß mit den Worten zitiert, man freue sich auf die Partnerschaft; sie unterstreiche das Bekenntnis zu einem regelkonformen Ökosystem für digitale Vermögenswerte und Derivate.

Man muss sich das kurz vergegenwärtigen. Ein Unternehmen mit rund 25,7 Millionen kanadischen Dollar Börsenwert wird in die regulierte US-Infrastruktur eines Anbieters eingebunden, der nach eigenen Angaben Millionen Nutzer weltweit betreut. Eigentlich eine Nachricht mit Signalwirkung.

Der Kurs sagte etwas anderes. Ende Mai notierte die Aktie noch bei rund 0,48 kanadischen Dollar. Aktuell sind es etwa 0,27 bis 0,29 Dollar (Kurs wird vor Veröffentlichung aktualisiert). Die Meldung hat den Wert nicht gehoben - sie hat ihn nicht einmal stabilisiert.

Warum? Eine plausible Erklärung liefert die Meldung selbst. Sie war ausdrücklich als unverbindlich gekennzeichnet, und in der Risikopassage nannte das Unternehmen offen die Bedingungen, unter denen daraus überhaupt etwas werden konnte: die Verhandlung endgültiger Verträge sowie erforderliche regulatorische Genehmigungen und Registrierungen. Der Markt hat, so ließe sich argumentieren, schlicht abgewartet. Eine Absichtserklärung ist für viele Investoren ein Versprechen - und Versprechen werden an der Börse günstig gehandelt.

Was sich seither verändert hat, ist die Substanz hinter dieser Beziehung. Beide Bedingungen, die das Unternehmen damals selbst genannt hat, sind inzwischen erfüllt: Die regulatorischen Registrierungen liegen vor, und die endgültigen Verträge sind unterzeichnet. Aus einer Absichtserklärung ist ein bindendes Vertragsverhältnis geworden - die eine Tochter ist Mitglied der Börse, die andere zugelassener Vermittler mit unterschriebenem Vertrag.

Wer hinter dem Unternehmen steht

Auffällig an diesem Unternehmen ist, wo das Team herkommt: nicht aus der Wett- oder Casinobranche, sondern aus dem Handelsgeschäft.

Gründer und CEO Johnny Chen ist ausgebildeter Ingenieur und verbrachte nach eigenen Angaben über ein Jahrzehnt im Aktienhandel und -vertrieb an der Bay Street und der Wall Street. Mitgründer Trevor Broad kommt aus leitenden Positionen bei Fintech-Unternehmen. Verstärkt wird das Team von Sasha Bahari, dem früheren Leiter des Handelsgeschäfts von Macquarie in Hongkong.

Das ist kein Zufall, sondern folgt aus dem Geschäftsmodell. Wer ein Sportsbook betreibt, denkt in Kundenakquisitionskosten und Wettmarge. Wer Liquidität in einem Orderbuch stellt, denkt in Spreads, Beständen und Modellen. Das sind zwei unterschiedliche Berufe - und die Institutional-Trading-Sparte ist genau der Teil des Geschäfts, für den dieses Team ausgebildet ist.

Bilanz und Kapital: Was im Sommer eingesammelt wurde

Für einen Micro Cap ist die Kapitalfrage immer die erste. Hier hat Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040) im Juni zweimal geliefert. Am 10. Juni 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung über 5.000.000 Aktien zu je 0,40 kanadischen Dollar ab - Bruttoerlös: 2,0 Millionen kanadische Dollar. Angeführt wurde die Runde von Matco Financial, Lucida Capital und AlphaNorth Asset Management, also von institutionellen Adressen aus Kanada.

Wenige Wochen später kam Geld aus einer zweiten Quelle. Am 30. Juni meldete das Unternehmen, dass sämtliche 7.321.679 ausstehenden Warrants ausgeübt worden seien - aus Privatplatzierungen der Jahre 2024. Der Bruttoerlös betrug 976.055 kanadische Dollar. Bemerkenswert ist dabei weniger die Summe als die Quote: Es wurden nicht 60 oder 80 Prozent der Warrants ausgeübt, sondern alle.

Für Anleger hat das zwei Konsequenzen. Erstens ist damit rund drei Millionen kanadische Dollar frisches Kapital in die Kasse geflossen, bevor die entscheidende Phase begann. Zweitens ist ein Verwässerungsüberhang verschwunden: Ausgeübte Warrants können nicht ein zweites Mal ausgeübt werden.

Ein drittes Aufräumen kam im Juli hinzu. Am 21. Juli meldete das Unternehmen die einvernehmliche Auflösung eines Dienstleistungsvertrags vom März 2026 über die Entwicklung eines KI-gestützten Liquiditätsmanagement-Werkzeugs. Die Konditionen sind bemerkenswert: keine Aktienausgabe, keine Gebührenzahlung, sämtliche Ansprüche unwiderruflich aufgegeben - und alle Rechte an eigenen Daten, Marken und selbst entwickeltem geistigem Eigentum bleiben beim Unternehmen. Eine Altlast verschwindet ohne Verwässerung und ohne Zahlung.

Chen begründete den Schritt damals mit Fokus: Die gesamte Organisation richte sich nun auf eine Sache aus - einen sport-nativen Prognosemarkt in den USA an den Start zu bringen, gemeinsam mit den Partnern bei Crypto.com. Daneben treibe man die eigene Market-Making-Initiative voran, die man als strategisch wichtiges und komplementäres Geschäft zur Verbraucherplattform betrachte. Diese Ankündigung aus dem Juli hat nun eine konkrete Form bekommen.

Der Blick auf vergleichbare Unternehmen

Das Unternehmen selbst hat auf seiner Mai-Präsentation zwei Vergleichsgrößen genannt. Novig, ein privates Unternehmen, das ebenfalls an einem Sport-Trading-Terminal arbeitet, habe eine Series B über 75 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 500 Millionen abgeschlossen. High Roller Technologies, börsennotiert, werde bei rund 100 Millionen Dollar gehandelt.

Beide Werte liegen deutlich über der aktuellen Bewertung von Prospect Prediction Markets. Ein solcher Vergleich hat Grenzen - Geschäftsmodelle, Reifegrad und Kapitalausstattung unterscheiden sich. Er zeigt aber, in welchen Größenordnungen private Investoren in diesem Segment kalkulieren.

Bewertungsniveaus im Sektor. Übersicht in der Unternehmenspräsentation sowie im Video ab Minute 4:46

Der Kalender arbeitet ab September für den Sektor

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ist im Juli zu Ende gegangen - und sie hat geliefert, was sich der Sektor erhofft hatte. Sie war der wesentliche Treiber hinter dem Rekordmonat Juni und hinter dem Sprung des Sportanteils auf rund 85 Prozent. Der Beweis, dass ein sportliches Großereignis diese Märkte in Bewegung setzt, ist damit erbracht.

Der nächste Termin steht unmittelbar bevor: Am 9. September 2026 startet die NFL-Saison mit einer Neuauflage des Super Bowl LX - der Titelverteidiger Seattle Seahawks empfängt die New England Patriots im Lumen Field. Die NFL ist in den USA die mit Abstand volumenstärkste Sportliga für Prognosemärkte. Im Anschluss folgen die NBA-Saison und im November die US-Zwischenwahlen, die traditionell auch die Nicht-Sport-Kategorien beleben.

Für ein Unternehmen, das im Handel mit Sport-Ereigniskontrakten wachsen will, ist dieser Kalender kein Nebenschauplatz. Er ist die Geschäftsgrundlage. Handelsgeschäfte verdienen an Volumen und an der Zahl der Transaktionen, nicht an der Richtung des Marktes. Die volumenstärksten Monate des amerikanischen Sportjahres beginnen in wenigen Wochen.

Für die Verbraucherplattform nennt das Unternehmen als Zielfenster den Produktstart im dritten Quartal 2026, ausdrücklich vor Beginn der NFL- und NBA-Saison. Weitere Angaben zu Produkt, Marke und Startzeitpunkt hat es für die Zeit nach Vertragsunterzeichnung angekündigt.

Ab dem 9. September rollt in den USA wieder der Ball - die volumenstärkste Phase des Jahres für Sport-Prognosemärkte. Bildquelle: KI-generiert

Wer die Chance sieht, muss auch die Kehrseite kennen

An dieser Stelle ist Präzision wichtiger als Begeisterung - und es gibt einiges, das gegen diese Aktie spricht.

Erstens ist ein unterschriebener Vertrag noch kein Umsatz. Ob der Produktstart im angepeilten Fenster gelingt, ob die erwarteten Erlösquellen tatsächlich entstehen und ob genügend Nutzer die Plattform annehmen, ist offen. Das Unternehmen führt genau diese Punkte in seiner eigenen Risikopassage auf - einschließlich der Möglichkeit, dass sich der Start verzögert oder ganz ausbleibt.

Zweitens ist der Handel auf eigene Rechnung kein risikofreies Geschäft. Er bindet Kapital, die Erträge hängen an der Qualität der Modelle, an der Volatilität und an den Marktbedingungen - und er kann zu Verlusten führen. Ob und wann aus der im Aufbau befindlichen Institutional-Trading-Sparte nennenswerte Erträge entstehen, ist offen.

Drittens ist die regulatorische Lage keineswegs geklärt. In mehreren US-Bundesstaaten wird juristisch darüber gestritten, ob Sport-Ereigniskontrakte überhaupt zulässig sind; die CFTC musste im August sogar zu Notfallbefugnissen greifen, um den Betrieb einer Börse trotz eines Verfahrens eines Bundesstaates aufrechtzuerhalten. In der Sitzung des Innovationsausschusses am 20. August wurden zudem Fälle von Insiderhandel auf Prognosemärkten und die Ausgestaltung sogenannter Mention Markets kritisch diskutiert. Ein negativer Ausgang dieser Debatten träfe die ganze Branche.

Viertens erzielt das Unternehmen derzeit noch keine nennenswerten Umsätze und wird voraussichtlich weiteres Kapital benötigen - was Altaktionäre verwässern könnte. Kalshi hält nach eigenen Angaben über 90 Prozent des US-Volumens und sitzt auf Milliarden. Fünftens ist die Aktie markteng: Schon kleine Orders bewegen den Kurs, in beide Richtungen.

Kurz gesagt: Hier geht es um eine hochspekulative Wette - mit erheblichem Potenzial, aber auch mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust.

Fazit: Die Kette ist geschlossen - jetzt zählt die Ausführung

Bei Prospect Prediction Markets Inc. (WKN: A424D8 | ISIN: CA74358V1040) liegt eine Konstellation vor, die man an der Börse nicht häufig sieht. Der Sektor, in dem sich dieses Unternehmen bewegt, hat innerhalb einer einzigen Woche das Weiße Haus, die Tagesordnung der Aufsicht und die Handelsräume einer Wall-Street-Investmentbank erreicht. Und ausgerechnet in dieser Woche bekommt ein 25,7-Millionen-Unternehmen Zugang zur regulierten Börse eines Partners aus dem Crypto.com-Verbund.

Aus einem Small Cap mit einer Absichtserklärung ist innerhalb von acht Wochen ein Unternehmen geworden, das die vollständige regulatorische Kette beisammen hat: Börsenmitglied für den institutionellen Handel, zugelassener Vermittler für das Endkundengeschäft und ein bindender Vertrag mit dem Partner, der die Kontrakte stellt. Was jetzt noch fehlt, ist der Start selbst.

Was wäre, wenn daraus tatsächlich ein tragfähiges Geschäft würde? Dann hätte man ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 25,7 Millionen kanadischen Dollar Bewertung, das in einem Markt antritt, für den Bernstein bis 2030 ein jährliches Volumen von einer Billion US-Dollar für möglich hält. Selbst ein Bruchteil eines Prozents Marktanteil hätte in dieser Größenordnung eine völlig andere Dimension als die heutige Bewertung. Das ist ausdrücklich eine Wenn-dann-Rechnung und kein Kursziel - aber sie beschreibt, warum solche Konstellationen für spekulativ orientierte Anleger überhaupt interessant sind.

Ob es so kommt, ist damit nicht gesagt. Es kann scheitern, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist bei einem Micro Cap in einem hart umkämpften Markt keineswegs gering.

Aber die Frage, die sich stellt, ist eine andere: Wenn Wall-Street-Adressen gerade damit beginnen, institutionelles Kapital in diesen Markt zu leiten - wie bewertet der Markt dann ein börsennotiertes Unternehmen, das dort Liquidität stellen darf? Diese Frage beantwortet nicht der Autor. Sie beantwortet der Kurs.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Hotstock-Investor.

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1. Herausgeber, Verfasser und Charakter der Veröffentlichung

Dieser Werbeartikel über Prospect Prediction Markets Inc. wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 27. August 2026 erstellt und am 02.09 2026 um 6:00 Uhr abgeändert. Zeitpunkt der ersten Verbeitung der geänderten Fassung: 02. September 2026 um 6:15 Uhr.

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Die nachfolgenden Angaben werden in konkreten Zahlen offengelegt, damit der Leser das tatsächliche Ausmaß des wirtschaftlichen Eigeninteresses der Beteiligten erkennen kann.

Der Herausgeber Orange Unicorn Ltd. hält zum Stand 2. September 2026 9:00 Uhr insgesamt 0 Aktien der Prospect Prediction Markets Inc. Dies entspricht auf Grundlage von 70.409.557 ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2026 einem Anteil von rund 0% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Der an der Erstellung beziehungsweise Verbreitung dieser Veröffentlichung beteiligte Vermittler und Verfasser hält zum Stand 2. September 2026 9:00 Uhr insgesamt 0 Aktien der Prospect Prediction Markets Inc. Dies entspricht auf Grundlage von 70.409.557 ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2026 einem Anteil von rund 0% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Darüber hinaus hält ein weiterer Vermittler zum Stand 2. September 2026 9:00 Uhr 575.000 Aktien der Prospect Prediction Markets Inc. Dies entspricht auf Grundlage von 70.409.557 ausgegebenen Aktien zum 1. Juli 2026 einem Anteil von rund 0,82% des ausgegebenen Aktienkapitals.



Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Weder Herausgeber, noch Verfasser oder Vermittler halten Warrants, Optionen oder andere Derivate der Prospect Prediction Markets Inc. zum vorgenannten Stichtag.

Herausgeber, Verfasser und Vermittler, die Aktien des beworbenen Unternehmens halten, könnten diese jederzeit - auch unmittelbar nach dieser Veröffentlichung - ganz oder teilweise veräußern und dadurch von einer erhöhten Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Sofern Herausgeber, Vermittler und Verfasser oder Vermittler Aktienpositionen an den beworbenen Unternehmen halten, haben diese allerdings zugesichert innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung (Datum und Uhrzeit siehe unter Punkt 1) dieser Werbeveröffentlichung keine Aktienpositionen zu verkaufen oder Warrants auszuüben.

Die individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers, der Verfasser und der Vermittler sowie zur Vergütung durch das mit der Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird zu Beginn der jeweiligen Veröffentlichung klar und hervorgehoben ausgewiesen.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Stichtag. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin richtig und vollständig sind; bei wesentlichen Änderungen wird eine aktualisierte Fassung dieses Disclaimers bereitgestellt.

4. Keine individuelle Anlageberatung

Sämtliche Veröffentlichungen - also Berichte, Darstellungen, Mitteilungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") - stellen keine auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers bezogene Anlageberatung und keine Anlagevermittlung dar. Sie können aufgrund ihres konkreten Inhalts jedoch eine Anlageempfehlung im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung darstellen; die hierfür geltenden Transparenz- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt. Sie geben die Meinung des Herausgebers beziehungsweise der für ihn tätigen Verfasser wieder.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Anlage- beziehungsweise Investitionsberater. Es wird ausschließlich eine Marketing- und Werbedienstleistung erbracht; eine Einbindung in das Management oder in Geschäftsentscheidungen des besprochenen Unternehmens besteht nicht.

5. Risikohinweis

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente - Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere und vergleichbare Instrumente (zusammen "Finanzinstrumente") - ist mit Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Kauf- und Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko und sollte vor einer Anlageentscheidung eine eigene Prüfung sowie gegebenenfalls eine unabhängige Beratung vornehmen.

6. Kursangaben, Quellen und Aktualisierung

Die in den Veröffentlichungen angegebenen Preise und Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Datum, Uhrzeit und Handelsplatz des jeweils verwendeten Kurses werden in der jeweiligen Veröffentlichung angegeben.

Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die der Herausgeber beziehungsweise der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Herausgeber und Verfasser haben größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch und nachvollziehbar sind. Tatsachen werden von Einschätzungen, Prognosen und Meinungen klar getrennt. Die wesentlichen Informationsquellen sowie bei Prognosen und Kurszielen die wesentlichen Annahmen und Bewertungsmethoden werden in der jeweiligen Veröffentlichung konkret bezeichnet.

Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Für abgeschlossene Veröffentlichungen besteht keine laufende Aktualisierungspflicht. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin aktuell, richtig und vollständig sind.

7. Einsatz künstlicher Intelligenz

Bei der Erstellung dieser Veröffentlichung können Systeme der künstlichen Intelligenz unterstützend eingesetzt worden sein, etwa zur Recherche, Strukturierung, sprachlichen Überarbeitung oder Übersetzung von Textbestandteilen.

Sämtliche Textinhalte werden vor der Veröffentlichung durch den Verfasser inhaltlich geprüft. Der Herausgeber übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte. Eine ungeprüfte Veröffentlichung vollständig maschinell erzeugter Texte findet nicht statt. Bild- und Grafikelemente dieser Veröffentlichung - insbesondere Titel- und Teaserbilder, Symbolbilder sowie schematische Darstellungen - können ganz oder teilweise mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt oder bearbeitet worden sein. KI-generierte oder -bearbeitete Bild- und Grafikelemente werden unmittelbar als solche gekennzeichnet. Solche Elemente dienen ausschließlich der Illustration. Sie zeigen keine realen Betriebsstätten, Projektgebiete, Anlagen, Bohrkerne, Produkte oder Personen des besprochenen Unternehmens und lassen keine Rückschlüsse auf dessen tatsächliche Vermögenswerte oder deren Zustand zu. Maßgeblich sind allein die vom besprochenen Unternehmen veröffentlichten Angaben und Originalunterlagen.

Charts, Kursdarstellungen und Tabellen mit Unternehmens- oder Marktdaten beruhen auf den in Ziffer 6 genannten Quellen und werden nicht durch KI generiert.

8. Haftungsausschluss

Die Haftung des Herausgebers und der Verfasser richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Herausgeber und Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs der besprochenen Finanzinstrumente Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden.

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12. Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street, Unit 620

M4 6DE Manchester, Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] hotstock-investor.com

Register: Companies House, England and Wales

Registernummer: 15974038

Vertreten durch: Frank Fladenhofer, Director

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