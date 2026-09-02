DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. September

=== *** 03:30 AU/BIP 2Q *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,50% *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Herbst 2026 09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +47.000 Stellen zuvor: +44.000 Stellen *** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science 15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Bruegel-Jahresversammlung *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 23:56 ET (03:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.