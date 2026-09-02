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Dow Jones News
02.09.2026 06:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. September

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 2. September 

=== 
*** 03:30 AU/BIP 2Q 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  2,50% 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
     Herbst 2026 
  09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, 
     Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson) 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +47.000 Stellen 
     zuvor:  +44.000 Stellen 
*** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science 
  15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei 
     Bruegel-Jahresversammlung 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 2,25% 
     zuvor:  2,25% 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 
  22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 23:56 ET (03:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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