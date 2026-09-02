DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
=== + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Engie - Nokia HERAUSNAHME - VW - Wolters Kluwer + STOXX-50 AUFNAHME - Barclays HERAUSNAHME - Prosus + SMI AUFNAHME - Galderma - Sandoz HERAUSNAHME - Kühne + Nagel - Swisscom ===
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DJG/gos
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September 02, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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