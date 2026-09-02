The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2026
ISIN Name
XS2676882XXX BCA PASCH.SI. 23/27 FLR
XS2540585XXX ELECTROLUX 22/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09J/22
XS2384269XXX AYVENS BANK 21/26 MTN
XS1907120XXX AT + T 18/26
BE0002819XXX KBC GROEP 21/31 FLR MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR.CARRARA09D/18
US2027A1HXXX COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
XS1485596XXX DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/18
FR0013200XXX REMY COINTREAU 16/26 CV
US05526DBXXX B.A.T. CAPIT 19/26
FR0013201XXX BUREAU VERITAS 16/26
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.03A/19
DE000HLB1XXX LB.HESS.THR. IHS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A999
CH0379354XXX AARG. KT.BK 17-26
CH0353945XXX ZUERICH KT. 17-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2026
ISIN Name
XS2676882XXX BCA PASCH.SI. 23/27 FLR
XS2540585XXX ELECTROLUX 22/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09J/22
XS2384269XXX AYVENS BANK 21/26 MTN
XS1907120XXX AT + T 18/26
BE0002819XXX KBC GROEP 21/31 FLR MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.THR.CARRARA09D/18
US2027A1HXXX COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN
XS1485596XXX DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/18
FR0013200XXX REMY COINTREAU 16/26 CV
US05526DBXXX B.A.T. CAPIT 19/26
FR0013201XXX BUREAU VERITAS 16/26
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.03A/19
DE000HLB1XXX LB.HESS.THR. IHS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A999
CH0379354XXX AARG. KT.BK 17-26
CH0353945XXX ZUERICH KT. 17-26
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