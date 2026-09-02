DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASSPEICHER - Die Bundesnetzagentur hat die Gasversorger aufgefordert, die Speicher zügig zu befüllen. "Aktuell liegen die Füllstände bei etwas über 50 Prozent. Das ist noch nicht genug", sagte Behördenchef Klaus Müller den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR). "Trotzdem bleibe ich Optimist und traue den Gashändlern zu, an dieser Situation etwas zu ändern." Optimistisch zu bleiben, bedeute aber nicht, sich zurückzulehnen, so Müller. "Die Erwartungshaltung ist klar: Die Gashändler müssen ihrer Verantwortung gerecht werden." Der Behördenchef hält es für richtig, dass der Staat in diesem Fall bislang nicht einspringt. Das sei sehr teuer. "Deshalb müsste man sich einen solchen Schritt sehr gut überlegen. Aktuell sehe ich dafür keine Notwendigkeit", so Müller. (NBR)

SCHIENENMAUT - Zahlreiche Eisenbahnunternehmen haben gemeinsam mit dem Bundesverband Schienennahverkehr (BSN) Klage gegen die sogenannte Schienenmaut für den Personennahverkehr eingereicht. Wie der Verband mitteilte, beteiligt sich auch der Freistaat Bayern an der Klage gegen die Trassenpreise, sie sei mit allen Bundesländern und Verbandsmitgliedern abgestimmt. Die Klage wurde demnach vor dem Verwaltungsgericht Köln erhoben. Die Trassenpreise sind eine Art Schienenmaut, die die Verkehrsunternehmen für die Nutzung der Infrastruktur an die Deutsche Bahn als Netzbetreiber zahlen müssen. Für den Regionalverkehr waren die Kosten bisher gedeckelt - zulasten von Güter- und Fernverkehr. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied im März jedoch, dass dieser Preisdeckel nicht mit europäischem Recht vereinbar ist. Deshalb veröffentlichte die Bundesnetzagentur vor zwei Wochen neue Trassenpreise, die für den Personennahverkehr allein im laufenden Jahr Mehrkosten von mehreren Hundert Millionen Euro bedeuten. (FAZ)

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September 02, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)

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