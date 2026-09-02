HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

HIAG Capital Market Day, 24. September 2026



02.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Reminder



Medieninformation (PDF) Basel, 2. September 2026 Sehr geehrte Damen und Herren Wir haben Sie vor wenigen Wochen zu unserem Capital Market Day vom 24. September 2026 eingeladen. Nachstehend finden Sie zur Erinnerung die Details zum Anlass. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, gelangen Sie hier zur Registration. Donnerstag, 24. September 2026

08.00 Uhr bis 14.00 Uhr Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben. Wann Was Wo 08.00 Uhr Treffpunkt & Einstieg in Car Busparkplatz Sihlquai Zürich Vormittag Arealbesichtigungen Hausen/Lupfig, Winterthur 12.00 Uhr Stehlunch und Networking «Alto», Zürich-Altstetten 14.00 Uhr Ende Busparkplatz Sihlquai Zürich

Wir freuen uns auf den Anlass und die interessanten Gespräche mit Ihnen. Freundliche Grüsse

HIAG Immobilien Holding AG Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

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4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E -Mail

www.hiag.com

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.



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