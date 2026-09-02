NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Diskussionen bezüglich Agentforce dürften sich nun vor allem um Monetarisierung drehen und nicht mehr so sehr um die Adoption, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach einem Webinar zur KI-Plattform./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US79466L3024
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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