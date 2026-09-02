EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,90 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln 15,6 Milliarden US-Dollar betragen



02.09.2026 / 07:20 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 98 % des Weges zur "Alchemie der 5 %" zurückgelegt ETH ist bislang die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung im 3. Quartal 2026 und übertrifft den S&P 500 um 5.430 Basispunkte Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.511 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 81 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 15,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,90 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 541 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptowährungsbestände. Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt - darunter Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee -, um das Ziel des Unternehmens zu fördern, 5 % der ETH-Bestände zu erwerben NORWALK, Connecticut, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Bitmine-Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren und "Moonshots" auf insgesamt 15,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Zum 30. August 2026 um 15:00 Uhr ET setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.901.112 ETH zu einem Kurs von 2.511 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 211 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 81 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 541 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Gesamtangebots (von 120,7 Millionen ETH) aus. "Zu Beginn des letzten Monats des 3. Quartals 2026 ist ETH die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung und hat den S&P 500 bis zum vergangenen Freitag um 5.430 Basispunkte übertroffen. Tatsächlich sind ETH, BTC und SOL die drei Anlageklassen mit der besten Wertentwicklung seit dem 30. Juni", erklärte Thomas "Tom" Lee, Chairman von Bitmine. "Wir sind der Ansicht, dass dies den Weg für Institutionen ebnet, ihre Kryptowährungsbestände aufzustocken, da sich Kryptowährungen im dritten Quartal bislang deutlich besser entwickelt haben als andere makroökonomische Anlageklassen." "Wir glauben, dass es in den letzten Monaten des Jahres 2026 zahlreiche positive Impulse geben wird", erklärte Lee. "Dazu gehört die bevorstehende Abstimmung über den CLARITY Act, die für Mitte September angesetzt ist. Zudem haben koreanische Anleger wieder begonnen, Kryptowährungen zu kaufen und sich von KI-Aktien abzuwenden. Unserer Ansicht nach wird der 4-Jahres-Zyklus in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreichen. Dies schafft die Voraussetzungen für eine voraussichtlich beträchtliche Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, insbesondere angesichts der positiven Impulse durch Tokenisierung und Agentic-AI." "Dieses ETH/BTC-Verhältnis ist in Krypto-Haussezyklen gestiegen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Diese früheren Zyklen wurden durch ICOs (2017-2018), NFTs (2020-2021) und Stablecoins (2025) befeuert. Im bevorstehenden Kryptozyklus sehen wir einen Anstieg des ETH/BTC-Verhältnisses, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentenbasierte KI, die Blockchains nutzt", fuhr Lee fort. "In der vergangenen Woche haben wir 53.501 ETH erworben. Bitmine hat in jeder der letzten 65 Wochen (also jede Woche seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025) ETH gekauft", erklärte Lee. Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden ( Link hier ) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth." Anfang 2026 startete Bitmine MAVAN (das 'Made in America VAlidator Network'), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 30. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (12,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.511 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf 390 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,63 %)", erklärte Lee. "Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 335 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 86 % der 5,90 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,63 % (annualisiert)", fuhr Lee fort. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,36 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 29. August 2026) und belegt damit Platz 62 in den USA - hinter Texas Instruments (Platz 61) und vor UnitedHealth Group (Platz 63) unter 5.704 in den USA notierten Aktien ( statista.com und Fundstrat-Research). Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 840.447 BTC im Wert von rund 66 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vor 55 Jahren vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Weitere Informationen finden Sie auf X: https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "voraussehen", "schätzen", "prognostizieren", "Ziele", "streben an", "könnte", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "ansieht", "sieht" oder ähnliche Ausdrücke, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Vorrats zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5 %") sowie Aussagen zu den Fortschritten bei der Erreichung dieses Ziels; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Treasury-Verwaltung, einschließlich Aussagen zu den fortlaufenden wöchentlichen ETH-Zukäufen und zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von etwa 396 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestaked wird), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erträge in Höhe von etwa 340 Millionen US-Dollar sowie der 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert); (iv) die geplante Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die angestrebte Position als führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger; (v) Erwartungen hinsichtlich der künftigen Kursentwicklung von ETH und anderen digitalen Vermögenswerten, einschließlich Aussagen zur Wertentwicklung von ETH im Vergleich zum S&P 500 und anderen Makro-Anlagen im 3. Quartal 2026 sowie die Erwartung, dass institutionelle Anleger ihre Krypto-Bestände aufstocken werden; (vi) die Überzeugung des Managements, dass in den letzten Monaten des Jahres 2026 mehrere positive Impulse zu erwarten sind, darunter die für Mitte September 2026 geplante Abstimmung über den CLARITY Act, erneute Käufe durch koreanische Investoren und eine Umschichtung weg von KI-Aktien, die Einschätzung, dass der vierjährige Kryptozyklus in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreichen wird, sowie die Erwartung einer beträchtlichen Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, einschließlich der erwarteten positiven Impulse durch Tokenisierung und agentische KI; (vii) Aussagen und Erwartungen bezüglich des ETH/BTC-Verhältnisses, darunter die Annahme, dass dieses Verhältnis im kommenden Kryptozyklus steigen wird, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie durch agentische KI, die Blockchains nutzt; (viii) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt "Crypto" für die Finanzdienstleistungen "ebenso transformativ" seien wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen werden; (ix) Aussagen bezüglich der Beteiligung des Unternehmens an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) als indirektes Engagement in OpenAI sowie seiner Beteiligung an Beast Industries; (x) Aussagen zum Wert der Kryptowährungs-, Bar-, marktgängigen Wertpapier- und "Moonshot"-Bestände des Unternehmens, einschließlich eines Gesamtbestands von 15,6 Milliarden US-Dollar und ETH-Beständen, die 4,9 % des gesamten ETH-Angebots ausmachen; sowie (xi) das künftige Wachstum, die Weiterentwicklung und die strategische Ausrichtung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens, seiner Blockchain-Infrastrukturkapazitäten, seiner Bitcoin-Mining-Aktivitäten und der MAVAN-Staking-Plattform. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Kurse digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische Kursentwicklungen von ETH und deren relative Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Makro-Anlagewerten nicht wiederholen oder keinen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung geben; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Preisquellen und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Wertes seiner Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln, marktgängigen Wertpapieren und "Moonshot"-Beständen sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken, sowie das Risiko, dass die Aufnahme des Unternehmens in den Russell-1000-Index nicht die erwarteten Vorteile mit sich bringt; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zum Aufbau von ETH-Beständen zu erreichen, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; betriebliche, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, die Renditen, Belohnungen und Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH in großem Umfang vollständig gestaked wird; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich des Zeitpunkts und des Ausgangs der geplanten Abstimmung über den CLARITY Act sowie der letztendlichen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings und Beast Industries sowie eines etwaigen indirekten Engagements bei OpenAI; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Kapitalflüsse auf internationalen Märkten und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; die Richtigkeit der Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich des ETH/BTC-Verhältnisses und der Auswirkungen von Tokenisierung sowie Anwendungen mit agenter KI auf Ethereum; die Unvorhersehbarkeit von Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Richtigkeit der Erwartungen hinsichtlich künftiger Kryptozyklen, einschließlich der Frage, ob der Vierjahreszyklus wie erwartet seinen Tiefpunkt erreicht und ob eine Beteiligung institutioneller Anleger eintritt; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren potenziellen Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte und die Blockchain-Technologie; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens auf digitale Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten und Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben beschriebenen sowie der im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien dieser Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/.Forward-looking verfügbar. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung widerspiegeln. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich. 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