DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen auf breiter Front im Minus - Eskalation in Nahost

DOW JONES--Mit zum Teil heftigen Abschlägen präsentieren sich die Leitbörsen in Südostasien am Mittwoch im späten Geschäft. Hintergrund sind die wegen einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg über Nacht deutlich gestiegenen Ölpreise. US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Angriffe seien als Vergeltung für den Versuch des Iran erfolgt, die Straße von Hormus am Wochenende zu verminen und US-Soldaten im Nahen Osten anzugreifen. Der Iran reagierte mit dem Abfeuern von Raketen und Drohnen. Jordanien, Kuwait und Bahrain meldeten feindlichen Beschuss. Die höheren Ölpreise treiben indes die globalen Anleiherenditen nach oben und schüren erneut die Befürchtung von Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation. Höhere Marktzinsen belasten die Aktienmärkte - vor allem die technologielastigen in Japan und Südkorea. Auch Rekordumsätze und eine angehobene Jahresprognose von Dell Technologies in den USA heben die Stimmung im Technologiesektor kaum.

Der japanische Nikkei-225 sinkt um 2,9 Prozent auf 64.271 Punkte - angeführt von Verlusten unter Halbleiterwerten. Softbank Group geben um 4,1 Prozent nach, Advantest verlieren 4,0 Prozent und Tokyo Electron fallen um 4,5 Prozent. Anleger richten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan im Verlauf des Monats. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat erklärt, die Zentralbank werde weitere Zinserhöhungen prüfen. Zuvor hatte US-Finanzminister Scott Bessent Ueda getroffen und zu "entschlossenen" geldpolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Yen-Schwäche aufgerufen.

In Südkorea verliert der Kospi mit Abschlägen von 3,7 Prozent in ähnlicher Größenordnung. Die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix geben jeweils über 3 Prozent ab. Der chinesische Shanghai-Composite und der HSI in Hongkong verlieren 0,8 bzw. 1,0 Prozent.

In Australien ist das BIP im zweiten Quartal stärker als erwartet gestiegen, in Neuseeland wurden die Leitzinsen wie prognostiziert erhöht. Der australische S&P/ASX-200 fällt um 1,0 Prozent. Australische Rentenrenditen setzten ihre Aufschläge fort - 10-jährige Papiere klettern auf den höchsten Stand seit 2011.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.972,50 -1,0 +3,0 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.188,51 -2,4 +19,9 08:00 Kospi (Seoul) 6.569,86 -3,9 +55,9 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.087,22 -1,0 -2,1 10:00 Shanghai-Composite 3.947,26 -0,8 -0,5 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.709,03 -0,0 +22,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.580,14 -0,3 -23,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.701,61 +0,1 +1,4 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:19 % YTD EUR/USD 1,1575 -0,2 1,1592 1,1601 -1,5 EUR/JPY 185,32 -0,2 185,67 185,56 +0,7 EUR/GBP 0,8576 -0,0 0,8577 0,8567 -1,6 USD/JPY 160,09 -0,1 160,17 159,94 +2,2 USD/KRW 1.369,10 -0,3 1.373,07 1.373,18 -5,0 USD/CNY 6,7221 +0,0 6,7202 6,7208 -3,9 USD/CNH 6,7237 +0,0 6,7221 6,7216 -3,6 USD/HKD 7,8409 0,0 7,8409 7,8392 +0,8 AUD/USD 0,7132 -0,2 0,7144 0,7162 +6,9 NZD/USD 0,5830 -1,0 0,5891 0,5909 +1,3 BTC/USD 77.555,75 +0,2 77.428,75 78.731,93 -11,6 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,56 +0,4 0,34 90,22 Brent/ICE 95,35 +0,7 0,70 94,65 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.304,83 -0,5 -23,77 4.328,60 Silber 63,66 -0,9 -0,59 64,25 Platin 1.727,17 -0,7 -13,00 1.740,17 (Angaben ohne Gewähr) ===

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September 02, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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