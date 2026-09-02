Die Aktie der Münchener Rück setzte sich am Dienstag an die DAX-Spitze und notiert aktuell bei rund 518,80 €. Rückenwind liefert ein bislang vergleichsweise mildes Schadenjahr. Der stärkere Kaufgrund liegt für mich jedoch in der Bewertung: Ein erwartetes KGV von rund 10, eine Dividendenrendite von 4,6% und das Ziel, den Gewinn je Aktie bis 2030 um jährlich mehr als 8% zu steigern, ergeben eine attraktive Kombination. Das milde Schadenjahr stützt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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