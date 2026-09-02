Hamburg (ots) -- KI entfacht den nächsten Nachfrageschub auf Europas Strommärkten- Erneuerbare Energien werden zum Schutzschild gegen geopolitische Schocks und Preisschocks bei Öl und Gas- Netze und Speicher bleiben das Nadelöhr der Energiewende und führen zu überschüssiger Stromproduktion, die die Erträge von Versorgern unter Druck setzt- Chinas Technologie-Dominanz bleibt Europas energiewirtschaftliche AchillesferseKünstliche Intelligenz (KI) könnte zum bislang wichtigsten Wachstumstreiber für die europäische Energiewirtschaft werden. Der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren erhöht die Stromnachfrage erheblich und verleiht dem Ausbau erneuerbarer Energien zusätzlichen Rückenwind. Gleichzeitig muss die Branche einen schwierigen Spagat bewältigen: zwischen hohen Investitionen in neue Kapazitäten und die Instandhaltung bestehender Anlagen, anhaltenden Schwankungen der Strompreise sowie geopolitischen Risiken. Denn während der steigende Anteil an Wind- und Solarenergie Europa unabhängiger von fossilen Energieimporten machen, bleiben die Märkte anfällig für Preisschocks infolge geopolitischer Konflikte. Zugleich ist die Energiewende bei Batterien, Speichern, Solarmodulen und sonstigen Schlüsseltechnologien im Energiesektor weiterhin stark von China abhängig. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Branchenreport "Energie & Solar" des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade.Erneuerbare Energien stärken Europas Widerstandskraft"Erneuerbare Energien sind heute weit mehr als ein Instrument zur Dekarbonisierung. Sie entwickeln sich zum strategischen Schutzschild gegen geopolitische Schocks und die Volatilität fossiler Energieträger", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Die jüngsten Verwerfungen im Nahen Osten haben die Gaspreise erneut nach oben getrieben. Dass die Auswirkungen auf die europäischen Strommärkte dennoch deutlich begrenzter ausfielen als während der Energiekrise 2022 zeigt: Mit jeder zusätzlichen Kilowattstunde aus Wind- und Solarenergie ist Europa heute wesentlich widerstandsfähiger gegenüber abrupten und starken Ausschlägen der Energiepreise."Erneuerbare Energien übernehmen inzwischen einen Großteil der Stromversorgung: Sie deckten im ersten Halbjahr 2026 rund 58 % des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland. Gleichzeitig sanken die deutschen Nettostromimporte gegenüber dem Vorjahr um mehr als 85 % auf nur noch etwas über eine Terrawattstunde (TWh), dank der starken inländischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.KI-Rechenzentren schaffen neue WachstumsimpulseDie größte strukturelle Wachstumschance für die Branche liegt im Aufbau einer europäischen KI-Infrastruktur, darunter sieben Gigafabriken, mit deren Bau nach derzeitigen Planungen in der ersten Jahreshälfte 2027 begonnen werden soll. KI-Rechenzentren zählen zu den energieintensivsten Anwendungen überhaupt und benötigen rund um die Uhr große Mengen zuverlässig verfügbarer Energie."Für Energieversorger eröffnet dies die Aussicht auf neue industrielle Grundlasten, langfristige Stromabnahmeverträge und zusätzliche Erlöspotenziale im Netz- und Speicherbereich", sagt Guillaume Dejean, Branchenexperte bei Allianz Trade. "Mit dem geplanten Aufbau einer europäischen KI-Gigafabrik könnte Deutschland seine Rolle als Energie- und Digitalstandort gleichermaßen stärken."Netze und Speicher bremsen den KI- und EnergieboomNoch spiegelt sich der KI-Boom in den Geschäftszahlen vieler Energieunternehmen kaum wider. Bevor die Branche von zusätzlicher Nachfrage profitieren kann, sind enorme Investitionen in Netze, Speicher und digitale Infrastruktur erforderlich. Gleichzeitig erschweren höhere Finanzierungskosten den notwendigen Kapazitätsausbau.Hinzu kommen strukturelle Schwächen des europäischen Strommarkts. Der rasche Ausbau der Solarenergie und die fehlende Harmonisierung der Strompreise in Europa führen zu einer zunehmenden Häufung von Phasen mit niedrigen oder sogar negativen Strompreisen in der Region."Netzengpässe und fehlende Speicherkapazitäten verhindern vielerorts, dass überschüssiger Strom wirtschaftlich genutzt werden kann", sagt Dejean. "Paradoxerweise geraten dadurch gerade jene Erlöse unter Druck, die für die Finanzierung der Energiewende benötigt werden."Europa bleibt verwundbar, Solarenergie auf WachstumskursTrotz des Ausbaus erneuerbarer Energien bleibt Europa in mehrfacher Hinsicht verwundbar. Einerseits beeinflussen fossile Energieträger und insbesondere Erdgas weiterhin die Strompreisbildung, sodass geopolitische Krisen wie der aktuelle Nahostkonflikt auf die Energiemärkte durchschlagen können. Andererseits hängt die europäische Energiewende bei Solarmodulen, Batterien, Energiespeichern und zahlreichen Vorprodukten weiterhin stark von China ab."Langfristig bleibt der Ausblick für Solarenergie dennoch äußerst positiv", sagt Dejean. "Wir erwarten, dass sich ihr Anteil am weltweiten Energieverbrauch bis 2050 nahezu vervierfacht und auf rund 30 Prozent steigt. Mit der durch Elektrifizierung und KI-Anwendungen zunehmenden Stromnachfrage sowie den Folgen des Klimawandels und steigenden Temperaturen dürfte die Solarenergie zu einer der zentralen Säulen der weltweiten Energieversorgung werden."China-Abhängigkeit wird zum strategischen RisikoMit zunehmendem Protektionismus und verschärften geopolitischen Spannungen wächst der Druck auf Europa, strategische Abhängigkeiten zu verringern. Die größte strategische Schwachstelle der europäischen Energiewende bleibt die hohe Abhängigkeit von China. Während Europa Rekordkapazitäten bei Solar- und Windenergie installiert, stammen Solarmodule, Batterien, Energiespeicher und viele kritische Vorprodukte weiterhin überwiegend aus China. Die jüngsten Misserfolge beim Aufbau einer heimischen Produktion durch inländische Akteure verstärken die Abhängigkeit vom Ausland."Die Sicherung von Lieferketten für Schlüsseltechnologien wird damit ebenso wichtig wie der Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten selbst", sagt Bogaerts. "Wie erfolgreich Europa seine Chancen nutzt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell diese Engpässe überwunden werden und wie schnell Europa in der Lage sein wird, bei kritischen Rohstoffen und Schlüsseltechnologien eigene Kapazitäten aufzubauen und deren Versorgungssicherheit zu gewährleisten."Die vollständige Studie (DEU, pdf) finden Sie hier:https://bit.ly/3UojgMFAllianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen und hat sofortigen Zugriff auf die Daten von 289 Mio. 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Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.900 Mitarbeiter weltweit. 2025 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 4 Milliarden und versicherte weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.Weitere Informationen auf www.allianz-trade.dePressekontakt:Allianz TradeAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@allianz-trade.comSocial MediaLinkedin Allianz Trade Deutschlandhttps://www.linkedin.com/company/allianz-trade-deutschland/XING Allianz Trade Deutschlandhttps://www.xing.com/pages/allianz-trade-deutschlandYoutube Allianz Trade Deutschlandhttps://www.youtube.com/allianz-trade-deutschlandFacebook Allianz Trade Deutschlandhttps://www.facebook.com/AllianzTradeDETwitter Allianz Tradehttps://twitter.com/AllianzTradeInstagram Allianz Tradehttps://www.instagram.com/AllianzTradeHinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDie in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen überzukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagenenthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen derGeschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowieUnsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachtenAussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichtetenAussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörternwie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt","glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin"ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrundverschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagenbeträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) dieallgemeine konjunkturelle Lage einschließlich derbranchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkteder Allianz-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkteeinschließlich der "Emerging Markets" einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. 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