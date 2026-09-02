Berufliche Kontakte können bei der Jobsuche, beim Lernen und bei der Karriere helfen. Trotzdem fällt vielen jungen Beschäftigten ausgerechnet der erste Schritt schwer. Und das, obwohl sie den Wert eines guten Netzwerks durchaus erkennen. Das legt eine von Linkedin beauftragte Befragung nahe. Demnach halten 88 Prozent der befragten Angehörigen der Generation Z berufliche Netzwerke angesichts von KI und schnellem Wandel in der Arbeitswelt für wichtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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