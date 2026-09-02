Was geht hier ab?: Gold-Schock bei 4.200 Dollar: Kippt die Rallye - oder startet jetzt der Sachwert-Boom?

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Steigende Zinsen, explodierende Schulden und nervöse Märkte: Gold, Silber, Minen und Öl stehen vor entscheidenden Signalen. Das neue Video zeigt, worauf Anleger jetzt achten sollten.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Märkte stehen vor einer brisanten Frage: Brechen Gold, Silber und Minenaktien bei weiter steigenden Zinsen ein - oder werden Sachwerte am Ende sogar die großen Gewinner der Schuldenkrise?
Hohe Staatsschulden, steigende Finanzierungskosten und widersprüchliche Signale aus der US-Geldpolitik könnten jetzt zum entscheidenden Belastungstest für Gold, Silber, Minenaktien und Öl werden. Besonders im Fokus: Gold bei rund 4.200 US-Dollar - eine Marke, die kurzfristig über Rallye-Fortsetzung oder Rückschlag entscheiden könnte.
Jetzt die komplette Video-Analyse ansehen:
Fed, Schulden, Gold, Silber, Minen und Öl - diese Signale entscheiden jetzt!
https://www.youtube.com/watch?v=GLt2Jt6FWuM
Zudem wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends als Nächstes auf den Prüfstand kommen. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie eigene Werte vor und/oder stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.
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Gold vor dem nächsten Signal, Minenaktien mit Rückschlaggefahr, Öl als möglicher Inflationsverstärker: Wer Sachwerte jetzt verfolgt, sollte diese Analyse sehen.
Viele Grüße
Ihr
Rohstoff Insider-Team
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Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Uran, Minenwerte, ETFs, Kryptowährungen oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Uran-Aktien, Minenwerte, Junior-Unternehmen, ETFs und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,215837033,XC0005705XXX,XC0009656XXX
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