Die neue Integration bringt Preisinformationen direkt in die ServiceNow-KI-Plattform ein und unterstützt Vertriebsteams dabei, ihre Abschlussquoten zu verbessern, Margen zu sichern und profitables Wachstum zu beschleunigen

Pricefx, ein weltweit führender Anbieter von Preisinformationslösungen für B2B-Unternehmen, gab heute die Integration mit ServiceNow bekannt, dem KI-Kontrollzentrum für geschäftliche Neugestaltung, wodurch KI-gestützte Geschäftsoptimierung direkt in die ServiceNow-KI-Plattform integriert wird. Diese Integration verbindet die Preisinformationen von Pricefx mit den Vertriebsworkflows von ServiceNow und bietet den Kundenbetreuungsteams während des gesamten Angebotsprozesses Verhandlungshilfen in Echtzeit, Einblicke in die Abschlussquoten, intelligente Produktempfehlungen sowie KI-gestützte Vertriebsmitarbeiter.

Als ServiceNow Build-Partner ermöglicht die neue "Pricefx Deal Optimization App" Vertriebsorganisationen, fundiertere Preisentscheidungen zu treffen, ohne ihre bestehenden Arbeitsabläufe verlassen zu müssen. Dies trägt dazu bei, die Abschlussquoten zu verbessern, Margen zu sichern und das Geschäftsvolumen zu steigern. Die App ist ab sofort über den ServiceNow Store erhältlich.

"Die Verriebsteams von heute benötigen mehr als nur Preisdaten; sie benötigen Preisinformationen, die direkt in die Systeme integriert sind, in denen Geschäfte abgeschlossen werden", sagte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Durch die Integration von Pricefx in die ServiceNow AI Plattform unterstützen wir Unternehmen dabei, jede Kundeninteraktion in eine Chance zur Steigerung der Rentabilität zu verwandeln und gleichzeitig Vertriebsmitarbeitern zu ermöglichen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Preisgestaltungstools, die außerhalb der täglichen Vertriebsabläufe eingesetzt werden, analysiert die Pricefx Deal Optimization App historische Preisdaten und die Geschäftsentwicklung, um Vertriebsmitarbeitern Folgendes zu bieten:

KI-gestützte Verhandlungshilfen mit empfohlenen Mindest-, Ziel- und Höchstpreisen

Optimierung der Abschlussquote auf Basis historischer Geschäftsbeziehungen

Produktempfehlungen, die Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten erhöhen

intelligente Agenten, die Margenrisiken identifizieren und die nächstbesten Maßnahmen empfehlen

unternehmensweite Preisgestaltungsrichtlinien, die direkt in ServiceNow-Arbeitsabläufe integriert sind

Die Lösung richtet sich an Hersteller, Distributoren und andere komplexe B2B-Unternehmen, die ihre kaufmännische Umsetzung verbessern und gleichzeitig die Konsistenz der Preisgestaltung über alle Vertriebsteams hinweg gewährleisten möchten. Durch die Einbindung von Pricing Intelligence in ServiceNow können Unternehmen unnötige Preisnachlässe reduzieren, Verhandlungen standardisieren, die Prognosegenauigkeit verbessern und den Vertrieb an vorderster Front mit der unternehmensweiten Preisstrategie verknüpfen.

"Kunden profitieren am meisten, wenn eine gemeinsame Vision auf sich ergänzende Stärken trifft. Mit Pricefx erweitern wir die Leistungsfähigkeit der ServiceNow-KI-Plattform auf einen der entscheidenden Momente in der Kundenbeziehung: den Geschäftsabschluss selbst", sagte Alix Douglas, Group Vice President für globale Technologiepartnerschaften bei ServiceNow. "Die Deal-Optimierungs-App von Pricefx stellt den Verkäufern im Rahmen ihres bestehenden Arbeitsablaufs Preisinformationen direkt zur Verfügung, sodass sie selbstbewusst verhandeln, ihre Margen sichern und Geschäfte schneller zum Abschluss bringen können."

B2B-Unternehmen können schnellere und profitablere Vertriebsentscheidungen treffen, indem sie KI-gestützte Verhandlungsempfehlungen und Produktvorschläge direkt in ServiceNow bereitstellen. Kunden können die Bearbeitungszeit für Angebote verkürzen, die Preisgestaltung besser steuern, ihre geschäftliche Agilität verbessern und durch KI-gestützte Preisoptimierung Margensteigerungen von bis zu 10 erzielen.

Das ServiceNow-Partnerprogramm belohnt Partner für ihr umfassendes Fachwissen und ihre Erfahrung, um Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen und transformative Ergebnisse für gemeinsame Kunden im gesamten Unternehmen zu erzielen. Als "Build"-Partner entwickelt und vertreibt Pricefx Anwendungen auf der ServiceNow-KI-Plattform, einschließlich maßgeschneiderter Konfigurationen und nahtloser Integrationen zur Erweiterung der Plattformfunktionen.

Diese Ankündigung baut auf der anhaltenden Dynamik von Pricefx und den Investitionen des Unternehmens in KI-gestützte Preisinnovationen auf. Anfang dieses Jahres wurde Pricefx im ersten Gartner Magic Quadrant for B2B Pricing and Rebates Optimization Software als "Leader" ausgezeichnet, womit die Umsetzungsfähigkeit und die Vollständigkeit der Vision des Unternehmens gewürdigt wurden.

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Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter B2B-Preisoptimierung und -verwaltung für produzierende Unternehmen und Distributoren. Die "Pricefx Enterprise Pricing Intelligence Platform" vereint vernetzte Pricing-Agenten, KI-gesteuerte Preis- und Geschäftsoptimierung sowie Kernfunktionen wie Preisgestaltung, Angebotserstellung, Rabatte, Vereinbarungen und Vertriebsunterstützung, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Preisgestaltung zu einem strategischen Wachstumshebel zu machen. Pricefx ist in führende Unternehmensökosysteme wie SAP und Salesforce eingebettet und integriert Preisintelligenz direkt in die Systeme, die Teams täglich nutzen. So trägt das Unternehmen dazu bei, die Preisstrategie in großem Maßstab mit der Geschäftsabwicklung in Einklang zu bringen. Seit Pricefx vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich cloud-nativer Preisgestaltung geleistet hat, bietet das Unternehmen die branchenweit schnellste Amortisationszeit: Kunden nehmen die Lösung in der Regel in weniger als sechs Monaten in Betrieb und erzielen im ersten Jahr einen durchschnittlichen ROI von 15-fach. Erfahren Sie mehr unter www.pricefx.com.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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