Die TKMS-Aktie gerät nach einer kräftigen Aufwärtsbewegung deutlich unter Druck und verlor zuletzt rund -24%. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar eingetrübt. Nun rückt die entscheidende Frage in den Fokus, ob es sich lediglich um eine Korrektur handelt oder der Abverkauf noch deutlich weitergeht. Chartanalyse zur TKMS-Aktie Die TKMS-Aktie stieg am 14. August auf ein neues Allzeithoch bei über 108 €. Seitdem verkauft der Kurs jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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