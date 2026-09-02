Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Was KI und digitale Technologien für sie verändern - und wo neue Hürden entstehen. Ein Behördenbrief, eine Bewerbung oder ein Online-Formular können für Millionen Erwachsene in Deutschland zur Hürde werden. Digitale Technologien und KI versprechen ihnen neue Unterstützung - vorausgesetzt, sie können sich die nötigen Geräte leisten und mit ihnen umgehen. Fast jeder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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