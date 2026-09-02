Luzern (ots) -MSD Schweiz, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass WINREVAIR (Sotatercept) mit dem renommierten Prix Galien Suisse 2026 in der Kategorie Seltene Erkrankungen ausgezeichnet wurde. Die Ehrung würdigt wegweisende pharmazeutische Innovationen.Die Pulmonale Arterielle Hypertonie (PAH) ist eine seltene, fortschreitende und schwerwiegende Erkrankung der Lungengefässe. Trotz bedeutender Fortschritte in der Behandlung besteht weiterhin ein hoher medizinischer Bedarf. WINREVAIR eröffnet einen neuen Therapieansatz und erweitert die Behandlungsmöglichkeiten für betroffene Patientinnen und Patienten."Diese Auszeichnung ist eine grosse Anerkennung für alle, die zur Entwicklung von WINREVAIR beigetragen haben. Sie bestärkt uns in unserem Anspruch, wissenschaftliche Innovationen voranzutreiben und Patientinnen und Patienten neue Lösungen zur Verfügung zu stellen," sagte Jasper Kunow, Managing Director a.i. MSD Schweiz.Der Prix Galien gilt international als eine der höchsten Auszeichnungen für pharmazeutische Innovationen. Die Anerkennung für WINREVAIR würdigt die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie das gemeinsame Engagement von Wissenschaft, Medizin und Industrie, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen kontinuierlich zu verbessern.Mit dem Gewinn des Prix Galien Suisse unterstreicht MSD sein langfristiges Engagement für Forschung und Innovation sowie für die Entwicklung neuer Therapien in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf.Über MSD Merck Sharp & Dohme in der SchweizMSD, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt in der Schweiz an drei Standorten über 1'000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Luzern. Am Standort in Zürich im "The Circle" betreibt MSD einen globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Zudem stellen wir in Schachen (Kanton Luzern) Medikamente für weltweite klinische Studien her und unterhalten ein forensisches Labor. In der Schweiz allein führt MSD jährlich etwa 40 klinische Studien durch. Die Haupttherapiebereiche von MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre und kardiometabolische Erkrankungen. Wir verfügen auch über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und sind eines der führenden Unternehmen in der Veterinärmedizin. Darüber hinaus nehmen wir unsere Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagieren uns unter anderem seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der "Allianz Gesundheitskompetenz".Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.msd.ch, de.msd-animal-health.ch, www.msd-gesundheit.ch und www.mymsd.ch oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msdswitzerland/?viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/msdswitzerland) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC36waRV5-_Fsb5kkUB-mP3A).Diese Informationen sind ausschliesslich für Medienschaffende bestimmt. MSD weist auf die werberechtlichen Bestimmungen des Arzneimittelrechtes hin, insbesondere auf das Verbot der Publikumswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel.Pressekontakt:Antonio LigiHead of Communicationsmedia.switzerland@msd.comOriginal-Content von: MSD Merck Sharp & Dohme AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053016/100941951