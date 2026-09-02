Berlin (ots) -Der neue BerlinTrend von Infratest dimap im Auftrag von rbb24 Abendschau und rbb 88.8 wird mit Spannung erwartet: Welche Partei liegt kurz vor der Abgeordnetenhauswahl vorn in der Sonntagsfrage? Welche gewinnt? Welche verliert? Wer hat Chancen, ins Parlament einzuziehen - und wer nicht?Die neuen Zahlen des BerlinTrend werden heute (2.9.) um 18:00 Uhr auf rbb24.de sowie um 19:30 Uhr in der rbb24 Abendschau veröffentlicht.Vor dem Hintergrund neuer Umfragewerte hat der rbb eine Neubewertung vorgenommen, welche Parteien demnach realistische Chancen besitzen, in das Abgeordnetenhaus einzuziehen. Gemäß seinem redaktionellen Wahlkonzept lädt der rbb die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten eben dieser Parteien in seine großen Wahl-Sonderformate ein.In den vergangenen vier BerlinTrends von Infratest dimap im Auftrag des rbb kam das BSW bei der Sonntagsfrage kontinuierlich auf Werte von 3 %. Daher hatte der rbb die Partei zunächst nicht eingeladen. Heute (2.9.) ist nun - angesichts der dem rbb vorliegenden neuen Zahlen - eine Einladung an den Spitzenkandidaten des BSW, Dr. Alexander King, erfolgt. Die Einladung gilt u. a. für die Interview-Reihe "Ihr Plan für Berlin, Frau/Herr ...?" (ab dem 7.9.), für die junge Wahlarena "Berlin wählt - Ihr fragt. Politik antwortet" (am 8.9.) und für die klassische Wahlarena "rbb24 Berlin wählt - Ihre Wahl. Ihre Fragen." (am 16.9.).Das BSW hatte am vergangenen Freitag einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht eingereicht, um den rbb verpflichten zu lassen, die Partei zur rbb-Wahlarena am 16.9. einzuladen. Dem Gericht hat der rbb gestern (1.9.) mitgeteilt, dass er dies nunmehr beabsichtigt - allerdings nicht wegen des BSW-Antrags, sondern aufgrund der neuen Umfragewerte, die einen Einzug der Partei ins Abgeordnetenhaus wahrscheinlicher gemacht haben. Der rbb hat stets betont, dass er den Kreis der Eingeladenen fortlaufend anhand aktueller repräsentativer Umfragen überprüft.Pressekontakt:rbb / KommunikationE-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6344074