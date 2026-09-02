Koblenz (ots) -Die Debeka Allgemeine Versicherung AG hat mit der Kombination aus Cyberversicherung und Cyber-Rechtsschutz im aktuellen Produktrating von Franke und Bornberg die Höchstwertung "FFF+ - hervorragend" erhalten. Mit der Note 0,5 erreichte das Angebot als einziger bewerteter Tarif dieses Ergebnis. Das Analysehaus untersuchte 20 Produkte von 13 Anbietern. In die Bewertung flossen 69 unterschiedlich gewichtete Kriterien aus 13 Bereichen ein. Die Experten prüften ausschließlich eigenständige Cyberpolicen. Grundlage bildeten die Versicherungsbedingungen und die verbindlichen Verbraucherinformationen. Die Debeka brachte die jetzt ausgezeichnete Tarifkombination im Juli 2026 auf den Markt."Dass in diesem Jahr nur ein einziger Tarif unsere Bestnote FFF+ erreicht, zeigt: Guter Cyberschutz ist noch immer keine Selbstverständlichkeit", sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Der Markt für eigenständige Cyberversicherungen bewege sich trotz eines wachsenden Bedarfs kaum.Wie groß das Risiko für Privatpersonen ist, zeigen Zahlen des Cybersicherheitsmonitors 2026 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Danach wurden elf Prozent der Internetnutzenden in Deutschland im vergangenen Jahr Opfer einer Straftat im Internet. Am häufigsten waren sie beim Onlineshopping betroffen. Darauf entfielen 22 Prozent der Fälle. Es folgten Fremdzugriffe auf Onlinekonten mit 14 Prozent, Betrug beim Onlinebanking mit 13 Prozent und Phishing mit 12 Prozent. 88 Prozent der Betroffenen erlitten einen Schaden; ein Drittel verlor Geld."Digitale Angriffe treffen längst nicht mehr nur Unternehmen. Sie erreichen Menschen in alltäglichen Situationen, beim Onlinebanking, beim Einkaufen oder in sozialen Netzwerken", sagt Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied der Debeka. "Wer betroffen ist, verliert Geld und oft auch das Vertrauen in die eigene Sicherheit. Deshalb verbinden wir finanzielle Absicherung mit konkreter Unterstützung im Ernstfall."Die Cyberversicherung der Debeka unterstützt Versicherte unter anderem beim Betrug beim Online-Einkauf (z. B. Kauf in einem Fake-Shop) und Missbrauch von Kreditkartendaten (z. B. infolge von Phishing). Sie hilft außerdem bei der Entfernung rufschädigender Inhalte im Internet und bietet psychologische Beratung nach Cybermobbing. Auch bei der unbeabsichtigten Verbreitung von Schadsoftware sowie bei bestimmten Datenschutzverstößen und Urheberrechtsverletzungen steht Unterstützung zur Verfügung. Leistungen zur Cyberprävention ergänzen den Versicherungsschutz. Dazu gehört beispielsweise eine Cloud zur Datensicherung.Der optionale Cyber-Rechtsschutz erweitert den Schutz auf rechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit der privaten Internetnutzung. Versicherte profitieren außerdem von einer telefonischen Rechtsberatung. Der Cyber-Rechtsschutz kann ausschließlich in Verbindung mit der Cyberversicherung abgeschlossen werden.Die Debeka-Cyberversicherung ist für die gesamte Familie im Haushalt ab 7,50 Euro im Monat erhältlich. Der optionale Cyber-Rechtsschutz kann gegen einen zusätzlichen Beitrag ergänzt werden.Pressekontakt:Debeka Allgemeine Versicherung AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6344064