2. September 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das "Unternehmen" oder "Western Star") freut sich bekannt zu geben, dass ein Team aus Geophysikern in das Wolframprojekt Eagle Point im Hidalgo County in New Mexico, das zu 100 % dem Unternehmen gehört, entsandt wurde, um dort eine hochauflösende Magnetfeldmessung mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) zu absolvieren.

Mit der Messung soll das Konzessionsgebiet mit einem Linienabstand zwischen 25 und 50 m erfasst werden, um die Geometrie und Ausdehnung der Kontaktzone zwischen Kalkstein und Intrusivgestein sowie der magnetithaltigen Tactitkörper, die eine Scheelitmineralisierung beherbergen (auch unterhalb der Deckschicht), zu bestimmen und die acht aus den historischen Abbaustätten bekannten Skarnkörper entlang des Streichens zu erweitern.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärt: "Angesichts der vielversprechenden Ergebnisse der drohnengestützten Magnetfeldmessungen bei Rowland und Whitestar setzen wir diese Strategie nun auch bei Eagle Point um. Die einzigen derzeit verfügbaren geophysikalischen Informationen aus diesem Gebiet sind von der Regierung erfasste, weiträumig verteilte regionale Daten in grober Auflösung. Wir gehen davon aus, dass die potenzielle Kontaktzone zwischen Kalkstein und Granit mit Hilfe der Drohne deutlich genauer kartiert werden kann.

Nachdem das laufende Explorationsprogramm bei Eagle Point unsere bisherigen Erwartungen übertroffen hat, wollten wir diese zusätzliche Untersuchungsebene umgehend noch vor unserem ersten Bohrprogramm im Jahr 2026 setzen. Wir warten außerdem auf die Analyseergebnisse aus unserem Phase-2-Explorationsprogramm bei Rowland und Whitestar bzw. auf ein Update aus dem laufenden Programm bei Eagle Point."

Highlights:

- Bei Eagle Point wurde eine hochauflösende drohnengestützte Magnetfeldmessung eingeleitet, die das gesamte Konzessionsgebiet erfassen soll.

- Dieselbe Messmethodik und dasselbe Verarbeitungsprozedere wurden bereits für die großflächige dreidimensionale Inversion in den unternehmenseigenen Projekten Rowland und White Star in Nevada verwendet.

- Ziel der Messung ist die Kartierung der Kontaktzone zwischen Skarn und Intrusivgestein im Konzessionsgebiet, das größtenteils noch nie mit modernen geophysikalischen Methoden untersucht wurde.

- Die Datenerfassung wird voraussichtlich in rund drei Wochen abgeschlossen sein; anschließend folgen die aufbereiteten Datenprodukte und deren Interpretation.

Die Ergebnisse werden in das geplante geologische Kartierungs- und Probenahmeprogramm des Unternehmens einfließen, um die vorrangigen Ziele für Testbohrungen ermitteln und das Bohrgenehmigungsverfahren beschleunigen zu können.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jasper Mowatt, einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Weitere Informationen sowie die neue Investorenpräsentation des Unternehmens finden Sie unter www.westernstarresources.com. Die Website des Unternehmens ist die derzeitige offizielle Unternehmensseite.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

Western Star Resources Inc.

E-Mail: blake@acvc.vc

Tel.: 236-878-4938

1020 - 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen Explorationsaktivitäten; geplanten Bohrungen bei Eagle Point, Rowland, White Star oder anderen Konzessionsgebieten des Unternehmens; dem Zeitplan und dem Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; der Identifizierung, Priorisierung und Erprobung von Explorationszielen; der möglichen Erstellung von Mineralressourcenschätzungen; der potenziellen Größe, Kontinuität, dem Gehalt oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Mineralisierung; möglichen Anträgen auf staatliche Zuschüsse bzw. deren Erhalt, Finanzierungen, Kostenteilnahmen oder anderer Unterstützung; der Strategie des Unternehmens im Bereich kritischer Minerale; sowie die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Explorationsprogramme wie erwartet verlaufen, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Finanzmittel beschafft werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führt, dass eine Mineralressourcenschätzung fertiggestellt wird oder dass das Unternehmen Anspruch auf staatliche Fördermittel hat oder diese erhält.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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