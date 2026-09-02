München (ots) -Der Countdown zur Frauen-Basketball-WM läuft bei MagentaSport und MagentaTV läuft. Vor dem ersten WM-Spieltag mit gleich 3 Live-Partien am Freitag - ab 13.45 Uhr rund 8 Stunden u.a mit USA gegen China und Deutschland gegen Spanien - stimmt ein Podcast-Special am Donnerstag ab 19.30 Uhr aus Berlin auf die WM ein. Insgesamt werden 23 Partien live bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt. Ireti Amojo und Per Günther begleiten die WM als Experten-Duo.DBB-Bundestrainer Olaf Lange hat im Interview über die Tücken der WM-Vorbereitung gesprochen, wenn die wichtigsten Spielerinnen erst kurzfristig oder gar nicht zur Verfügung stehen. "Wir werden uns nicht damit auseinandersetzen, wer nun fehlt. Das ändert nicht unser Ziel. So läuft das nicht", sagt Lange über das WM-Ziel "WM-Medaille" und die deutschen Stärken: "Ihre Verbundenheit, ihre Zusammengehörigkeit und ihr Kampfgeist. Je mehr Zeit wir zusammen haben, desto besser werden wir meiner Meinung nach auch spielerisch." Die Chancen, dass Nyara Sabally bei der WM spielt, sieht Lange "bei 50:50." Der Bundestrainer weiter: "Die Frage ist, wie viele Minuten sie uns - wenn sie spielfähig ist - aufgrund ihres Fitnesslevels geben kann. Nyara wird auf jeden Fall keine Spielerin sein, die 25 Minuten spielt. Das kann ich jetzt schon sagen."Vom 4. bis 13. September gibt es die Frauen-WM aus Berlin mit allen Spielen des deutschen Teams und allen wichtigen Entscheidungen live bei MagentaSport und MagentaTV. Nach dem Live-Podcast am Donnerstag (mit Ireti Amojo, Per Günther, Benni Zander und Mithat Demirel) wird ein täglicher Spezial-Podcast ab Samstag täglich morgens ab 07.30 Uhr veröffentlicht. Der erste WM-Tag beginnt mit 3 Spielen: ab 13.45 Uhr: USA - China, ab 17.15 Uhr: Spanien - Deutschland, ab 20.50 Uhr: Ungarn - Frankreich!BasketballDeutschland - der MagentaSport-Podcast, diesmal mit Interview Olaf LangeBasketballDeutschland ist die neue Content-Reihe, die als mit Filmen, Interviews und Top-Inhalten den deutschen und internationalen Basketball begleitet. Auch der MagentaSport-Podcast firmiert künftig unter dieser Reihe. Aber mit den gleichen Protagonisten: Per Günther, Benni Zander, Basti Ulrich und Ireti Amojo. In der neuen Folge - ein Interview mit dem Bundestrainer Olaf Lange.So viel ist klar - der Frauen-Bundestrainer hat keinen einfachen Job übernommen: Satou Sabally nicht dabei, Leonie Fiebich war lange verletzt - und Nyara Sabally, neben Fiebich der Topstar? "Die Frage ist, wie viele Minuten sie uns - wenn sie spielfähig ist - aufgrund ihres Fitnesslevels geben kann. Nyara wird auf jeden Fall keine Spielerin sein, die 25 Minuten spielt. Das kann ich jetzt schon sagen." Nominiert ist sie, somit besteht Hoffnung.Fiebich als "graue Eminenz": "Sie hebt das Niveau und die Standards" - Lange kämpferischUnd überhaupt: der körperliche Zustand der Mannschaft, an dem Olaf Lange mit dem Team aktuell noch feilt, weil er "in Sachen Fitness ein bisschen besser erwartet hätte." Lange betont, dass es anderen Teams nicht viel besser gehe. Die Hoffnung ruhen auf Leonie Fiebich, die wochenlang an Wadenproblemen laborierte und auf die Frage, ob es für die WM reiche, lächelnd erklärte: "Muss ja, muss ja!" Auch für den Bundestrainer nimmt die 26jährige, in Landsberg geborene Fiebich eine Schlüsselrolle ein: "Leo ist so etwas wie die graue Eminenz im Team. Leo steht für Professionalität, Fitness und Spielintelligenz. Ihre gesamte Art und Weise, wie sie den Raum betritt, hebt das Niveau und die Standards. Da sieht man sofort - ohne dass ich als Trainer irgendetwas machen muss -, wie sich die Mannschaft an Leo orientiert."Das deutsche Team startet am Freitag gegen Spanien (live ab 17.15 Uhr), am Samstag das zweite Gruppenspiel gegen Japan (live ab 17.30 Uhr). "Der Wechsel vom Spielstil Spaniens zu dem Japans innerhalb von 24 Stunden ist wie Ost und West, Nord und Süd, Schwarz und Weiß, Yin und Yang. Das ist ein komplett anderer Stil - und ebenfalls ein sehr guter" erklärt Olaf Lange.Bei allen Problemen: "Wir werden uns jetzt nicht damit beschäftigen, wer fehlt oder nicht dabei ist. Das ändert unser Ziel nicht. Es ändert weder unser kurzfristiges Ziel bei der Weltmeisterschaft noch unser Ziel für die EuroBasket im nächsten Jahr oder unsere Ziele für die Olympischen Spiele. Das geht man alles Schritt für Schritt an. Bloß weil sich kurzfristig etwas verändert, stelle ich mich nicht hin und sage, dass wir auf einmal andere Ziele haben. So läuft das nicht." Ziel der deutschen Mannschaft ist ein Platz unter den Top3 - "eine WM-Medaille."Der Link zum Podcast: https://abteilungbasketball.podigee.io/480-der-neue-podcast-mantel-mit-olaf-langeDer Link zum Interview mit Olaf Lange: https://cloud.thinxpool.de/s/BQ9KTB9Wp6L2egjMagentaSport - nah dran mit "Embedded-Team"Ein zentraler Bestandteil der WM-Berichterstattung ist die Embedded-Begleitung der deutschen Nationalmannschaft. Reporterin Caro Ranz begleitet das deutsche Team sehr nah und liefert mit journalistischem Fingerspitzengefühl exklusive Einblicke für die Live-Berichterstattung und Non-Live-Formate.Geplant sind unter anderem Eindrücke vom Training, Teamumfeld und Off-Days. Ziel ist eine Berichterstattung, die Hintergrund schafft, Identifikationsfiguren sichtbar macht und die DBB-Erfolgsgeschichte um die Protagonistinnen weitererzählt.Für die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele. Benni Zander verstärkt das Aufgebot beim Live-Podcast in Berlin.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTV - größte und beste BühneMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8. bis 13. September werden bei MagentaTV und MagentaSport live gezeigt.Am Donnerstag Live-Podcast mit Publikum auch mit DBB-Sportchef DemirelZum Auftakt der Heim-WM lädt MagentaSport am 3. September in die Hauptstadtrepräsentanz "Magenta Mitte" der Telekom zu einem Live-Podcast mit Publikum als Audio- und Video-Format auf allen Plattformen. Benni Zander, Per Günther und Ireti Amojo stimmen vor Ort auf das Turnier ein und liefern atmosphärische Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven. Mithat Demirel, erfolgreicher deutscher Nationalspieler und jetzt beim DBB als Vize-Präsident für den Leistungssport zuständig, wird ebenfalls dabei sein. Der Podcast wird auch während der Weltmeisterschaft nach den deutschen Spielen sowie nach den Spielen der Finalrunde fortgeführt - immer morgens ab 07.30 Uhr.Während der Weltmeisterschaft sendet MagentaSport aus einem eigens eingerichteten WM-Studio ebenfalls in Berlin. Geplant sind Live-Schalten, Interviews, Analysen, Gäste und ein tägliches Schaufenster für das beste WM-Programm mit DBB-Updates, Porträts der DBB-Stars und Highlights. So entsteht rund um die Übertragungen ein redaktionelles Gesamtpaket, das die Heim-WM in TV und Social Media eng begleitet.Basketball live bei MagentaSportWM-GruppenspieleFreitag, 4. Septemberab 13.45 Uhr: USA-Chinaab 17.15 Uhr: Spanien-Deutschlandab 20.50 Uhr: Ungarn-FrankreichSamstag, 5. Septemberab 11.20 Uhr: Mali-Spanienab 17.30 Uhr: Deutschland-Japanab 20.35 Uhr: Frankreich-SüdkoreaSonntag, 6. Septemberab 11.20 Uhr: Türkei-Australienab 20.15 Uhr: Italien- USAMontag, 7. Septemberab 14.20 Uhr: Nigeria- Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - Tschechien8. -10. September: ViertelfinalsSamstag, 12. September: HalbfinaleSonntag, 13. September: Finale(alle Infos gibt's auch hier: www.magentasport.de)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6344083