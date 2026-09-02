

EQS-Media / 02.09.2026 / 09:39 CET/CEST

Der durchschnittliche Bauzins für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung ist im August spürbar gestiegen. Das zeigen Daten des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24. Kunden, die ihre Finanzierung im August abschlossen, zahlten im Schnitt 4,15 Prozent und damit deutlich mehr als im Juli (4,03 Prozent). Über alle Laufzeiten hinweg legte der Durchschnittszins von 4,04 auf 4,17 Prozent zu. Auch bei den Bestkonditionen zeigt sich die Bewegung: Der Bestzins für zehnjährige Darlehen stieg von 4,00 Prozent im Juli auf 4,20 Prozent im August.

Beim Finanzierungsverhalten ist die Entwicklung uneinheitlich: Das durchschnittliche Darlehensvolumen sank von 303.913 EUR im Juli auf 297.470 EUR im August und lag damit erstmals seit Mai 2025 wieder unter der 300.000-Euro-Marke. Auch das eingebrachte Eigenkapital ging leicht zurück (Juli: 113.604 EUR, August: 112.243 EUR). Die durchschnittliche Eigenkapitalquote blieb mit 27,4 Prozent nahezu stabil (Juli: 27,2 Prozent). Gleichzeitig sank die monatliche Belastung: Baufi24-Kunden zahlten im August durchschnittlich 1.388,34 EUR pro Monat und damit rund 32 EUR weniger als im Juli (1.420 EUR). Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:



"Der Zinsanstieg im August spiegelt die Entwicklung am Anleihemarkt wider: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Monatsverlauf an und erreichte zum Monatsende mit rund 3,31 Prozent sogar den höchsten Stand seit 15 Jahren. Für Käuferinnen und Käufer dürfte die Finanzierungsplanung dadurch anspruchsvoller werden, zumal die EZB am 10. September auch über die Leitzinsen entscheidet und der Markt eine Erhöhung erwartet. Wer eine Finanzierung plant, sollte sich deshalb Konditionen frühzeitig sichern und ausreichend finanziellen Spielraum einplanen." +++++



Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die Bauzinsen .



Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24 , Hüttig & Rompf und Creditweb . Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Das Wirtschaftsmagazin €uro hat Baufi24 im Jahr 2026 als besten Baufinanzierungsvermittler Deutschlands ausgezeichnet.



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Die oben aufgeführten Aussagen stehen Ihnen zur freien redaktionellen Verwendung zur Verfügung.



Auf Anfrage sind Pressefotos von Oliver Kohnen erhältlich.



Pressekontakt:

Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49. 160. 972 378 73

E-Mail: bilthouse@kerlundcie.de

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien



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