Berlin (ots) -- Datenanalyse der Fintech-Plattform Adyen zeigt, welche Gäste besonders stark zu den Vor-Ort-Umsätzen in Restaurants und Hotels im Ausland beitragen.- Fast ein Drittel der Hotelumsätze (29 Prozent) in Österreich wurden im Sommer über deutsche Karten generiert.- In Italien hat sich der Anteil deutscher Restaurantausgaben im Sommer gegenüber Januar und Februar nahezu verdreifacht.In Restaurants in Österreich sind im Juni und Juli 2026 fast die Hälfte des Umsatzes auf internationale Gäste zurückzuführen. Deutsche Touristen liegen hier mit 12,4 Prozent an der Spitze - das entspricht rund einem Viertel der gesamten touristischen Ausgaben. Das zeigt eine Auswertung der Finanztechnologie-Plattform Adyen (https://www.adyen.com/de_DE). Grundlage der Untersuchung sind anonymisierte Vor-Ort-Zahlungen in Restaurants und Hotels aus den Zeiträumen Juni bis Juli 2026 sowie Januar bis Februar 2026. Die Analyse vergleicht, welchen Anteil Zahlungsmittel verschiedener Herkunftsländer (Land der Kartenausstellung) an den Umsätzen in beliebten Reisezielen wie beispielsweise Italien, Spanien, Dänemark, Polen und Österreich ausmachen.Gäste aus Deutschland als Umsatztreiber für Europas GastronomieGemessen am Restaurantumsatz zählen deutsche Gäste im Sommer in einem Großteil der untersuchten Länder zu den ausgabestärksten internationalen Gästegruppen. Besonders deutlich zeigt sich das in den deutschen Nachbarländern Österreich und den Niederlanden, wo Deutschland hinter der lokalen Bevölkerung jeweils den ersten Platz belegt. In Österreich entfallen 12,4 Prozent des gesamten Restaurantumsatzes auf deutsche Gäste - das entspricht einem Viertel (25 Prozent) des gesamten ausländischen Umsatzes. In den Niederlanden sind es 4,4 Prozent des Gesamtumsatzes bzw. 24,6 Prozent des ausländischen Umsatzes. Platz zwei unter den ausländischen Gästegruppen erreichen Gäste aus Deutschland sowohl in Dänemark als auch in Italien. In Dänemark entfallen im Sommer 5,9 Prozent des Restaurantumsatzes auf Karten aus Deutschland. In Italien sind 3,2 Prozent des Restaurantumsatzes auf deutsche Touristen zurückzuführen - hier hat sich der Anteil im Vergleich zum Winter verdreifacht. In Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich belegen deutsche Gäste jeweils den dritten Platz unter den Gästegruppen aus dem Ausland.Grafik: https://datawrapper.dwcdn.net/xXLI0/12/Urlauber aus Deutschland unter den ausgabestärksten Gästen in Europas HotellerieEin ähnliches Bild zeigt sich in der Hotellerie: Dort entfallen in Österreich 29,1 Prozent des Hotelumsatzes im Sommer auf deutsche Gäste - damit liegt der Umsatzanteil sogar über dem der österreichischen Gäste (21,8 Prozent). In Italien, den Niederlanden und Polen liegt Deutschland jeweils auf Platz zwei der umsatzstärksten Herkunftsländer. In den Niederlanden und Polen entfällt mit 9,7 bzw. 9,4 Prozent jeweils rund ein Zehntel des Hotelumsatzes auf deutsche Gäste, während der Anteil in Italien bei 7,2 Prozent liegt. Mit einem Anteil von 7,3 Prozent am Hotelumsatz im Sommer belegen deutsche Gäste in Spanien Platz drei unter den internationalen Gästegruppen. Höhere Anteile entfallen lediglich auf Gäste aus dem Vereinigten Königreich (15,3 Prozent) und den USA (13,9 Prozent).Grafik: https://datawrapper.dwcdn.net/GxLPU/9/Saisonale Schwankungen variieren je nach LandBei den Hotelausgaben zeigen sich je nach Reiseziel unterschiedliche saisonale Muster. Während der Anteil deutscher Karten an den Hotelumsätzen in den Niederlanden und Polen im Sommer über dem Niveau von Januar und Februar liegt, sind die Umsatzanteile der deutschen Reisenden in Spanien, Portugal und Italien im Winter sogar höher als in den Sommermonaten. Während sich der Gesamtumsatz der Hotelbranche in diesen Ländern im Winter saisonbedingt auf einem niedrigeren Niveau einpendelt, lassen die Ausgaben deutscher Gäste weniger stark nach als der allgemeine Markt. Der Tourismus aus Deutschland erweist sich somit im Winter als überdurchschnittlich robust, was zu einem entsprechend höheren relativen Umsatzanteil führt.Während der Anteil deutscher Kartenumsätze in Spanien im Juni und Juli bei 7,3 Prozent liegt, sind es im Januar und Februar sogar 9,7 Prozent. In Portugal liegt der Anteil bei 4,1 Prozent im Sommer und ganzen 7,3 Prozent im Winter und in Italien bei 7,2 Prozent im Sommer und 8,5 Prozent im Winter. Österreich nimmt eine Sonderrolle ein: Mit 29,1 Prozent im Sommer und 27,1 Prozent im Winter tragen deutsche Touristen dort ganzjährig einen erheblichen Anteil zum Hotelumsatz bei. Das unterstreicht die Bedeutung Österreichs sowohl als Sommerreiseziel als auch für den Wintersport."Internationale Gäste sind für Restaurants und Hotels in vielen Reisezielen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unsere Daten zeigen, wie unterschiedlich stark einzelne Gästegruppen zu den Umsätzen vor Ort beitragen und welche wichtige Rolle Reisende aus Deutschland in vielen europäischen Ländern spielen. Für Unternehmen ist es deshalb entscheidend, ihre wichtigsten internationalen Zielgruppen zu kennen und deren Bedürfnisse und präferierte Zahlungsmethoden zu verstehen. So können sie ihr Angebot gezielter ausrichten und das Gästeerlebnis verbessern", kommentiert Hella Fuhrmann, Country Manager DACH bei Adyen.Über die AnalyseFür die Untersuchung wurden die POS-Umsätze vom 1. Juni bis 31. Juli 2026 sowie vom 1. Januar bis zum 28. Februar nach Ausstellungsland der verwendeten Karte analysiert. Sie umfasst nur vom Kunden initiierte Transaktionen, ausgenommen sind daher wiederkehrende Zahlungen wie z. B. Abo-Zahlungen. Dabei wurden die Kategorien Restaurants sowie Hotels & Motels berücksichtigt und ermittelt, welchen Rang Deutschland gemessen am Umsatzanteil unter den ausländischen Ausstellungsländern der Karten einnimmt. Die Erkenntnisse über die Herkunft und das Verhalten der Käufer werden aus den Ländern der ausstellenden Bank (Issuer Location) der verwendeten Zahlungskarten und der Verwendung lokaler Zahlungsmethoden abgeleitet. Alle Daten spiegeln nur das über die Adyen-Plattform abgewickelte Volumen wider. Insgesamt umfasst die Analyse elf Länder: Italien, Spanien, Frankreich, die USA, Portugal, Österreich, Dänemark, Schweden, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Polen. Für Hotels und Motels liegen Daten für alle elf Länder vor. Die Restaurant-Auswertung umfasst insgesamt neun Länder: Italien, Spanien, Frankreich, die USA, Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien und die Niederlande. Für Portugal und Polen liegen im Datensatz ausschließlich Daten zu Hotels & Motels vor.Über AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die bevorzugte Finanztechnologie-Plattform führender Unternehmen. Mit seinen End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Analysen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay, Zalando, Flix, Robert Bosch GmbH und Microsoft zusammen.Pressekontakt:Pricilla Tekbas | pricilla.tekbas@tonka-pr.com | +49 176 7388 2187Gonca Herdem | gonca.herdem@tonka-pr.com | +49 30 403 668 124Original-Content von: Adyen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112233/6344089