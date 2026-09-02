Berlin/Münster (ots) -Es erkennt Klangumgebungen genauer als je zuvor(1), es ermöglicht seinem Nutzer jederzeit klares Verstehen, und es kann ihn sogar zum Weinen bringen: Mit ReSound Sensia, dem kleinsten KI-Hörgerät der Welt(2), wird das menschliche Hören in unterschiedlichsten Hörsituationen so exakt unterstützt(1,3), wie es mit Hörgeräte-Technik nie zuvor möglich war. Ob ein ruhiges Gespräch im Park oder sanfte Musik, ob eine Familienfeier im Restaurant oder eine hämmernde Party im Club - ReSound Sensia stellt sich mittels Künstlicher Intelligenz (KI) automatisch auf die jeweilige Situation ein. Menschen mit eingeschränktem Gehör verhilft es nicht nur dazu, besser und entspannter zu kommunizieren. Mit ReSound Sensia können sie Begegnungen auch viel emotionaler erleben - ob sie nun Freudentränen vergießen und herzhaft lachen oder auch traurig sind. Das smarte Hörsystem, das auf der diesjährigen IFA in Berlin (4. bis 8. September) vorgestellt wird, ist erst seit wenigen Tagen im Hörakustik-Fachhandel erhältlich. Es besticht zudem durch klarstes Streaming(4) von Telefonaten, Musik, TV und jedem anderen Sound; Streaming-Angebote mit Auracast können einfach per App angewählt werden. Auf der weltgrößten Elektronik-Show IFA präsentiert die Hörsystem-Marke ReSound seit Jahren neueste Innovationen für bestes Hören und wegweisende Hörgeräte-Vernetzung.Dass unser Gehör im Laufe eines Lebens nachlässt, ist nur allzu menschlich. Jeder zehnte Bundesbürger nimmt an sich selbst eine geminderte Hörfähigkeit wahr; andererseits steigt die Zahl derjenigen, die ihren Hörverlust mit smarter Technik ausgleichen(5). Neueste Technologie bildet den natürlichen Hörsinn immer besser nach; Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Zudem bieten Hörgeräte von heute viele zusätzliche Vorteile, indem sie sich etwa mit Smartphones, Laptops und Fernsehern verbinden lassen. Technologisch führend ist die Hörsystem-Marke ReSound, die seit Jahren auch auf der IFA präsent ist - aktuell mit ReSound Sensia, dem kleinsten KI-Hörgerät der Welt."Ob bei Restaurantbesuchen, auf Familienfeiern oder im Club - vor allem in lauten Räumen wird das Hören mit Technik zur Herausforderung, selbst mit guten Hörgeräten", so Rabea Westphal, Leiterin Produktmanagement bei GN Hearing DACH. "Doch auch in solchen Situationen erreicht ReSound Sensia ein komplett neues Level: Es erkennt Umgebungen genauer als je zuvor(1) und löst in jeder neuen Situation sofort automatisch die Funktionen aus, die klares Verstehen sichern. Vier Mikrofone erfassen den Raum, so dass Sprache gut verstanden und zugleich die Umgebung erlebt wird. Und wenn es sehr laut wird, fokussieren seine vier Mikrofone auf die Worte des gewünschten Gesprächspartners. Unsere neueste KI-Plattform ermöglicht selbst dann voll dabei zu sein."Wegweisende Auracast-Vernetzung und Akkulaufzeit bis zu 24 StundenMaßstäbe setzt ReSound Sensia zudem bei smarter Hörgeräte-Vernetzung: Telefonate, Musik oder den TV-Ton empfängt das kleine System mit klarstem Streaming(3). Und ob Theater, Kino oder Bahnansagen - mit Auracast können auch immer mehr öffentliche Streams empfangen werden; Aus- und Anwahl erfolgen einfach über den Auracast Assistant der ReSound Smart 3D App. Der starke Akku des ReSound Sensia lässt sich komfortabel über Nacht laden; selbst bei Streaming und KI-Nutzung hält er bis zu 24 Stunden(6). Multi-Mic+ und TV-Streamer+, die GN auf der IFA ebenfalls zeigt, komplettieren die Möglichkeiten für glasklares Sound-Streaming; das Auracast-fähige Zubehör kann von mehreren kompatiblen Hörsystemen oder Kopfhörern empfangen werden.TV-Anbindung von Hörgeräten, Steuerung per App, direktes Sound-Streaming von iPhone und Android Smartphone oder Pilotprojekte zur Vernetzung in Smart Home und öffentlichem Raum - als Vorreiter für zukunftsweisende Konnektivität sorgte ReSound auf der IFA immer wieder für Aufsehen. In diesem Jahr wird GN auch über neueste Fortschritte bei der Etablierung von Auracast im deutschsprachigen Raum informieren: Die Flughäfen in Frankfurt und München, die Berliner Philharmonie, Kinos, Theater und Hochschulen oder der aktuelle Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle Wien - an vielen Orten kann man Auracast bereits erleben, mit kompatiblen Hörsystemen oder Kopfhörern. Weltweit entstehen mittlerweile jeden Tag fünf neue Auracast-fähige Versantatlungsorte.(7)ReSound Sensia kann man ab sofort unverbindlich im Hörakustik-Fachhandel testen - in vier verschiedenen Gehäusedesigns sowie in vier Technologiestufen. Die IFA, Weltleitmesse für Consumer und Home Electronics, findet in diesem Jahr vom 4. bis 8. September auf dem Berliner Messegelände am Funkturm statt. Während der IFA-Tage informiert die GN Hearing im Reseller Park hub27. ReSound ist zudem im Rahmen der ShowStoppers @ IFA präsent.Literatur:(1.) Groth & Cui (2026);(2.) GN-eigene Daten vorliegend (2026);(3.) Groth & Cui (2024);(4.) Bluetooth SIG; *Bluetooth LE Audio funktioniert mit iPhone, iPad und kompatiblen AndroidGeräten; nicht für Custom CIC verfügbar;(5.) EuroTrak-Umfrage der European Instrument Manufacturers Association (EHIMA) 2025;(6.) GN-eigene Daten vorliegend (2026);(7.) Blutetooth SIG (2026)Medienvertreter informieren wir gerne auch bei individuellen Pressetreffs über die neuesten Trends für besseres Hören - an den beiden Pressetagen 2. und 3. September sowie an den offiziellen Messetagen. Zur Abstimmung eines ca. 30-minütigen Pressetreffs wenden Sie sich bitte an: Martin Schaarschmidt, Tel. 0177 625 88 86, martin.schaarschmidt@berlin.de.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Redaktioneller Hinweis:Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.gnhearing.com.© 2026 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/6344084